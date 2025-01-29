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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 50 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 50 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada jandarma ekiplerince düzenlenen "Hücre" operasyonlarında 9 organize suç örgütünün çökertildiğini, 76 şüphelinin... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T10:55+0300
2025-01-29T10:55+0300
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içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir haftada jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Aksaray, Hatay, Tunceli'de olmak üzere 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.Operasyonlarda 76 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, ruhsatsız 10 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildiğini kaydetti.50 kişi tutuklandıŞüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, futbol ve diğer spor müsabaka oyunlarında bahis oynatmak, göçmen kaçakçılığı, sınai mülkiyet kanuna muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, adliyeye sevk edilenlerden 50'sinin tutuklandığını, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, 1 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğünü bildirdi.Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi kendini hukukun üstünde gören, suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız. Bu doğrultuda, ülkemizin her köşesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/baris-boyun-cetesiyle-baglantili-kirmizi-bultenle-aranan-ercan-yilmaz-ermenistandan-getirildi-1092839836.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 50 kişi tutuklandı

10:55 29.01.2025
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA / Mehmet Futsi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada jandarma ekiplerince düzenlenen "Hücre" operasyonlarında 9 organize suç örgütünün çökertildiğini, 76 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir haftada jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Aksaray, Hatay, Tunceli'de olmak üzere 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.
Operasyonlarda 76 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, ruhsatsız 10 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildiğini kaydetti.

50 kişi tutuklandı

Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, futbol ve diğer spor müsabaka oyunlarında bahis oynatmak, göçmen kaçakçılığı, sınai mülkiyet kanuna muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, adliyeye sevk edilenlerden 50'sinin tutuklandığını, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, 1 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğünü bildirdi.
Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi kendini hukukun üstünde gören, suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız. Bu doğrultuda, ülkemizin her köşesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.
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