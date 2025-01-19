https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/baris-boyun-cetesiyle-baglantili-kirmizi-bultenle-aranan-ercan-yilmaz-ermenistandan-getirildi-1092839836.html
Barış Boyun çetesiyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz, Ermenistan'dan getirildi
Barış Boyun çetesiyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz, Ermenistan'dan getirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'la... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T17:25+0300
2025-01-19T17:25+0300
2025-01-19T17:25+0300
türkiye
ermenistan
barış boyun
ali yerlikaya
interpol
içişleri bakanlığı
kırmızı bülten
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalar sonucunda Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'da yakalandığını ve Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde, işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgi güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts’a teşekkür ediyoruz" dedi.Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak kimdir?Ercan Yılmaz, 15 yıldır 43 yakalama emri ile ulusal seviyede ve 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu açıklanan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz yanı sıra İbrahim Kaymak, 6 yıldır 10 yakalama emri ile ulusal seviyede ve 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/batuhan-karadeniz-hakkinda-kirmizi-bulten-cikarildi-1092211073.html
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ermenistan, barış boyun, ali yerlikaya, interpol, içişleri bakanlığı, kırmızı bülten, ercan yılmaz
ermenistan, barış boyun, ali yerlikaya, interpol, içişleri bakanlığı, kırmızı bülten, ercan yılmaz
Barış Boyun çetesiyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz, Ermenistan'dan getirildi
İçişleri Bakanlığı, Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'la başlatılan görüşmeler sonucu Türk polisince Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalar sonucunda Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'da yakalandığını ve Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde, işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgi güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts’a teşekkür ediyoruz" dedi.
Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak kimdir?
Ercan Yılmaz, 15 yıldır 43 yakalama emri ile ulusal seviyede ve 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu açıklanan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz yanı sıra İbrahim Kaymak, 6 yıldır 10 yakalama emri ile ulusal seviyede ve 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.