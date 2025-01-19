https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/baris-boyun-cetesiyle-baglantili-kirmizi-bultenle-aranan-ercan-yilmaz-ermenistandan-getirildi-1092839836.html

Barış Boyun çetesiyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz, Ermenistan'dan getirildi

Barış Boyun çetesiyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz, Ermenistan'dan getirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'la... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T17:25+0300

2025-01-19T17:25+0300

2025-01-19T17:25+0300

türkiye

ermenistan

barış boyun

ali yerlikaya

interpol

içişleri bakanlığı

kırmızı bülten

ercan yılmaz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalar sonucunda Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'da yakalandığını ve Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde, işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgi güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts’a teşekkür ediyoruz" dedi.Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak kimdir?Ercan Yılmaz, 15 yıldır 43 yakalama emri ile ulusal seviyede ve 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olduğu açıklanan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz yanı sıra İbrahim Kaymak, 6 yıldır 10 yakalama emri ile ulusal seviyede ve 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/batuhan-karadeniz-hakkinda-kirmizi-bulten-cikarildi-1092211073.html

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ermenistan, barış boyun, ali yerlikaya, interpol, içişleri bakanlığı, kırmızı bülten, ercan yılmaz