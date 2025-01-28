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Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı: 'Yeni evine hoşgeldin'
Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı: 'Yeni evine hoşgeldin'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yeni evine hoşgeldin... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T20:01+0300
2025-01-28T20:01+0300
spor
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fenerbahçe
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile sözleşmeye imza attı. Talisca, sarı-lacivertli takımda 94 numaralı formayı giyecek.Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Dün akşam İstanbul'a gelen Talisca'yı havaalanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve taraftarlar karşılamıştı.
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talisca, fenerbahçe talisca, anderson talisca
talisca, fenerbahçe talisca, anderson talisca

Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı: 'Yeni evine hoşgeldin'

20:01 28.01.2025
© Fotoğraf : Fenerbahçe KulübüAnderson Talisca
Anderson Talisca - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Fotoğraf : Fenerbahçe Kulübü
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Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yeni evine hoşgeldin Talisca" denildi.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile sözleşmeye imza attı. Talisca, sarı-lacivertli takımda 94 numaralı formayı giyecek.
Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz."

Dün akşam İstanbul'a gelen Talisca'yı havaalanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve taraftarlar karşılamıştı.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Fenerbahçe duyurdu: Anderson Talisca İstanbul'a geldi
Dün, 22:58
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