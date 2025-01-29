https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/erdogan-boludaki-otel-yangini-hakkinda-net-konustu-hatali-kendi-arkadasimiz-da-olsa-cezasiz-1093154010.html

Erdoğan Bolu'daki otel yangını hakkında net konuştu: 'Hatalı kendi arkadaşımız da olsa cezasız kalmayacak'

Erdoğan Bolu'daki otel yangını hakkında net konuştu: 'Hatalı kendi arkadaşımız da olsa cezasız kalmayacak'

Sputnik Türkiye

AK Parti MKYK toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlardan Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili bilgi istedi. Erdoğan, “Bu... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T09:31+0300

2025-01-29T09:31+0300

2025-01-29T09:54+0300

politika

recep tayyip erdoğan

myk

ak parti myk toplantısı

bolu

grand kartal oteli

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının en önemli gündem maddesi Bolu’daki yangın faciası oldu. Hürriyet'in haberine göre AK Parti Genel Merkezi’ndeki MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında yaptığı konuşmada “Olay hepimizin canını yaktı. Biz maalesef milletçe kurallara uymaya dikkat etmiyoruz. İnsan merkezli hatalardan kaynaklı olaylar yaşıyoruz. Bu meselede hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız. Süreç takip ediliyor. Mesele tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulacak, bundan kimsenin endişesi olmasın” dedi.Bakan Ersoy: Yasal boşluk varMKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yapmasının ardından “Şimdi konuyla ilgili tüm bakanlar süreçle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatsın” diyerek sözü bakanlara bıraktı. Bunun üzerine ilk sözü alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, konuyla ilgili yasal bir boşluğun olduğunu aktararak, “Bazı mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Yangınla ilgili düzenli denetimde itfaiye yetkili ama yükümlü değil. Burada bir yasal boşluk var. İşletmelerin yangın denetimlerinin belli aralıklarla itfaiye tarafından yapılması elzem” ifadelerini kullandı.Bakan Tunç: suçlu ortaya çıkacakDaha sonra konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Bolu’daki yangın faciasında kurumlar arasında yaşanan söylem tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

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bolu

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