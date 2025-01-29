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Erdoğan Bolu'daki otel yangını hakkında net konuştu: 'Hatalı kendi arkadaşımız da olsa cezasız kalmayacak'
Erdoğan Bolu'daki otel yangını hakkında net konuştu: 'Hatalı kendi arkadaşımız da olsa cezasız kalmayacak'
Sputnik Türkiye
AK Parti MKYK toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlardan Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili bilgi istedi. Erdoğan, “Bu... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T09:31+0300
2025-01-29T09:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının en önemli gündem maddesi Bolu’daki yangın faciası oldu. Hürriyet'in haberine göre AK Parti Genel Merkezi’ndeki MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında yaptığı konuşmada “Olay hepimizin canını yaktı. Biz maalesef milletçe kurallara uymaya dikkat etmiyoruz. İnsan merkezli hatalardan kaynaklı olaylar yaşıyoruz. Bu meselede hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız. Süreç takip ediliyor. Mesele tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulacak, bundan kimsenin endişesi olmasın” dedi.Bakan Ersoy: Yasal boşluk varMKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yapmasının ardından “Şimdi konuyla ilgili tüm bakanlar süreçle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatsın” diyerek sözü bakanlara bıraktı. Bunun üzerine ilk sözü alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, konuyla ilgili yasal bir boşluğun olduğunu aktararak, “Bazı mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Yangınla ilgili düzenli denetimde itfaiye yetkili ama yükümlü değil. Burada bir yasal boşluk var. İşletmelerin yangın denetimlerinin belli aralıklarla itfaiye tarafından yapılması elzem” ifadelerini kullandı.Bakan Tunç: suçlu ortaya çıkacakDaha sonra konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Bolu’daki yangın faciasında kurumlar arasında yaşanan söylem tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/suat-kilic-hem-belediye-baskani-hem-de-kultur-ve-turizm-bakani-istifa-etmeli-1093142966.html
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erdoğan, erdoğan bolu, erdoğan otel yangını, erdoğan myk, erdoğan ak parti

Erdoğan Bolu'daki otel yangını hakkında net konuştu: 'Hatalı kendi arkadaşımız da olsa cezasız kalmayacak'

09:31 29.01.2025 (güncellendi: 09:54 29.01.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA
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AK Parti MKYK toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlardan Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili bilgi istedi. Erdoğan, “Bu meselede hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız. Mesele tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulacak, bundan kimsenin endişesi olmasın” mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının en önemli gündem maddesi Bolu’daki yangın faciası oldu. Hürriyet'in haberine göre AK Parti Genel Merkezi’ndeki MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında yaptığı konuşmada “Olay hepimizin canını yaktı. Biz maalesef milletçe kurallara uymaya dikkat etmiyoruz. İnsan merkezli hatalardan kaynaklı olaylar yaşıyoruz. Bu meselede hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız. Süreç takip ediliyor. Mesele tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulacak, bundan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Bakan Ersoy: Yasal boşluk var

MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yapmasının ardından “Şimdi konuyla ilgili tüm bakanlar süreçle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatsın” diyerek sözü bakanlara bıraktı. Bunun üzerine ilk sözü alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, konuyla ilgili yasal bir boşluğun olduğunu aktararak, “Bazı mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Yangınla ilgili düzenli denetimde itfaiye yetkili ama yükümlü değil. Burada bir yasal boşluk var. İşletmelerin yangın denetimlerinin belli aralıklarla itfaiye tarafından yapılması elzem” ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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Bakan Tunç: suçlu ortaya çıkacak

Daha sonra konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Bolu’daki yangın faciasında kurumlar arasında yaşanan söylem tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Muhalefet kanadında ‘Karşı taraf suçlu biz suçsuzuz’ yaklaşımı var. Biz olaya böyle bakmıyoruz. Meselenin her boyutu araştırılıyor. Titizlikle gerekli çalışmayı devam ettiriyoruz. Soruşturma hâlâ sürüyor. Suçlu kim ya da kimlerse ortaya çıkarılacak.”
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlediği Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, acılı aileleri arayıp dalga geçenlere tepki
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