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Suat Kılıç: Hem belediye başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı istifa etmeli
Suat Kılıç: Hem belediye başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı istifa etmeli
Sputnik Türkiye
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç hem Bolu Belediye Başkanı hem de Kültür ve Turizm... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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ümit özdağ
ekrem imamoğlu
bolu
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merkez yürütme kurulu (myk)
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında düzenlediği basın toplantısında Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, bir turizm ülkesinde böyle bir hadisenin yaşanmaması gerektiğini söyledi, ihmali bulunanların cezalandırılmasını istedi.Bolu Belediyesi'nin otelin yangına hazırlıksız olduğunu tespit ettiği halde, durumu üst makamlara bildirmeyerek hukuken sorumlu olduğunu söyleyen Kılıç istifa çağrısında bulunarak şu açıklamayı yaptı:Bir gazetecinin Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreçlerine ilişkin sorusuna ise Kılıç şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/serhan-asker-gozaltina-alindi-1093142516.html
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suat kılıç, ümit özdağ, ekrem imamoğlu, bolu, yeniden refah partisi, merkez yürütme kurulu (myk) , kartalkaya
suat kılıç, ümit özdağ, ekrem imamoğlu, bolu, yeniden refah partisi, merkez yürütme kurulu (myk) , kartalkaya

Suat Kılıç: Hem belediye başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı istifa etmeli

19:23 28.01.2025
© AA / Osmancan GürdoğanYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç hem Bolu Belediye Başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında düzenlediği basın toplantısında Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, bir turizm ülkesinde böyle bir hadisenin yaşanmaması gerektiğini söyledi, ihmali bulunanların cezalandırılmasını istedi.
Bolu Belediyesi'nin otelin yangına hazırlıksız olduğunu tespit ettiği halde, durumu üst makamlara bildirmeyerek hukuken sorumlu olduğunu söyleyen Kılıç istifa çağrısında bulunarak şu açıklamayı yaptı:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu yangın faciasında asli kusurludur, hukuken sorumludur. Hem belediye başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı, soruşturmanın selameti bakımından istifa etmeli, görevden el çekmelidir. Hem hukuki, vicdani ve ahlaki hem de siyasi sorumlulukları vardır. Gerek Bakan, gerek Belediye Başkanı bu sorumluluğun gereğini artık yerine getirmekle mükelleftir."
Bir gazetecinin Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreçlerine ilişkin sorusuna ise Kılıç şu yanıtı verdi:

Yargının siyasallaştığını ileri sürerek, bir belediye başkanının arka arkaya soruşturulmalarla kıskaca alınmasının doğru olmadığını ifade etti.

Türkiye'de siyasetin daha özgür ve hukukun daha güven telkin ettiği bir iklimde yapılması gerekmektedir. Siyasetin soruşturmalarla bu kadar sıkboğaz edildiği bir ülke dışarıdan bakıldığında demokratik bir görüntü vermeyecektir."

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