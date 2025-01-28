https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/suat-kilic-hem-belediye-baskani-hem-de-kultur-ve-turizm-bakani-istifa-etmeli-1093142966.html

Suat Kılıç: Hem belediye başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı istifa etmeli

Suat Kılıç: Hem belediye başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı istifa etmeli

Sputnik Türkiye

Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç hem Bolu Belediye Başkanı hem de Kültür ve Turizm... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T19:23+0300

2025-01-28T19:23+0300

2025-01-28T19:23+0300

politika

suat kılıç

ümit özdağ

ekrem imamoğlu

bolu

yeniden refah partisi

merkez yürütme kurulu (myk)

kartalkaya

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında düzenlediği basın toplantısında Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, bir turizm ülkesinde böyle bir hadisenin yaşanmaması gerektiğini söyledi, ihmali bulunanların cezalandırılmasını istedi.Bolu Belediyesi'nin otelin yangına hazırlıksız olduğunu tespit ettiği halde, durumu üst makamlara bildirmeyerek hukuken sorumlu olduğunu söyleyen Kılıç istifa çağrısında bulunarak şu açıklamayı yaptı:Bir gazetecinin Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreçlerine ilişkin sorusuna ise Kılıç şu yanıtı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/serhan-asker-gozaltina-alindi-1093142516.html

bolu

kartalkaya

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Sputnik Türkiye

suat kılıç, ümit özdağ, ekrem imamoğlu, bolu, yeniden refah partisi, merkez yürütme kurulu (myk) , kartalkaya