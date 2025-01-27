Erdoğan: Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık

Vesayetin her türlüsüne şahit olduk. Hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsü ile çalışmak yasaktı önlerini açtık. Gençlere vitrin malzemesi bakanlara rağmen seçilme yaşını 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına 700 bin gencimiz üye oldu."