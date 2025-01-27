Erdoğan: Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık
15:24 27.01.2025 (güncellendi: 15:32 27.01.2025)
© AA / TCCB / Mustafa ÖztartanCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlediği Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.
© AA / TCCB / Mustafa Öztartan
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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona erdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "61 yıllık Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK Gençlik adına saygıyla selamlıyorum." dedi. Erdoğan "Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuşuyor:
Vesayetin her türlüsüne şahit olduk. Hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsü ile çalışmak yasaktı önlerini açtık. Gençlere vitrin malzemesi bakanlara rağmen seçilme yaşını 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına 700 bin gencimiz üye oldu."
'LGBT sapkınlığı ile mücadele ediyoruz'
LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz.