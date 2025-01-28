https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/abdli-gazeteci-carlsondan-biden-putini-oldurmeye-calisti-iddiasi-1093126462.html
ABD’li gazeteci Carlson’dan ‘Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı’ iddiası
ABD’li gazeteci Carlson’dan ‘Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı’ iddiası
Sputnik Türkiye
Gazeteci Tucker Carlson, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığını öne sürdü. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T12:01+0300
2025-01-28T12:01+0300
2025-01-28T12:07+0300
dünya
abd
tucker carlson
joe biden
rusya
vladimir putin
suikast girişimi
iddia
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ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik suikast girişiminin arkasında eski ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in durduğunu iddia etti.Carlson, meslektaşı Matt Taibbi ile röportaj sırasında, “Tony Blinken gerçek savaşı çok teşvik etti. Örneğin Putin'i öldürmeye çalıştı. Biden yönetiminin yaptığı şey Putin'i öldürmeye çalışmaktı” şeklinde konuştu.Carlson, olayın ne zaman ve nerede yaşanmış olabileceği ve suikast girişimi için hangi eylemin gerçekleştirildiği gibi konularda iddiasını destekleyecek hiçbir detay ve delil sunmadı.Bu girişimler için ‘çılgınlık’ nitelendirmesinde bulunan Carlson’un sözlerine göre, Biden’in ekibi, ‘koruma kalkanı’ olarak kaosa ihtiyaç duyduğu için bu eylemlere başvurduğunu savundu.Carlson daha önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, ABD ile Rusya arasında savaşın patlak vermesini hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trumptan-demir-kubbe-emri-1093120711.html
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abd, tucker carlson, joe biden, rusya, vladimir putin, suikast girişimi, iddia
abd, tucker carlson, joe biden, rusya, vladimir putin, suikast girişimi, iddia
ABD’li gazeteci Carlson’dan ‘Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı’ iddiası
12:01 28.01.2025 (güncellendi: 12:07 28.01.2025)
Gazeteci Tucker Carlson, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığını öne sürdü.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik suikast girişiminin arkasında eski ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in durduğunu iddia etti.
Carlson, meslektaşı Matt Taibbi ile röportaj
sırasında, “Tony Blinken gerçek savaşı çok teşvik etti. Örneğin Putin'i öldürmeye çalıştı. Biden yönetiminin yaptığı şey Putin'i öldürmeye çalışmaktı
” şeklinde konuştu.
Carlson, olayın ne zaman ve nerede yaşanmış olabileceği ve suikast girişimi için hangi eylemin gerçekleştirildiği gibi konularda iddiasını destekleyecek hiçbir detay ve delil sunmadı.
Bu girişimler için ‘çılgınlık’ nitelendirmesinde bulunan Carlson’un sözlerine göre, Biden’in ekibi, ‘koruma kalkanı’ olarak kaosa ihtiyaç duyduğu için bu eylemlere başvurduğunu savundu.
Carlson daha önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, ABD ile Rusya arasında savaşın patlak vermesini hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptığını dile getirmişti
.