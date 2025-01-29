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Suriye’nin yeni yönetimi Rusya’yla ilişkilerin geleceğini değerlendirdi: ‘Geçmişin hatalarını iyileştirmeli’
Suriye’nin yeni yönetimi Rusya’yla ilişkilerin geleceğini değerlendirdi: ‘Geçmişin hatalarını iyileştirmeli’
Sputnik Türkiye
Suriye’nin yeni yönetiminin Şam’ı ziyaret eden Rusya heyetiyle görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğine ilgi duyduklarını dile getirdiği belirtildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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Suriye’nin yeni yönetiminin sosyal medya paylaşımında, “Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov liderliğindeki Rus heyeti Şam'da yeni Suriye yönetimi ile bir araya geldi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Şam’ın “ilgi duyan tüm taraflarla” ilişki kurma niyetinde olduğu vurgulandı.Yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden inşasının “geçmişin hatalarını iyileştirmesi” ve Suriye halkının iradesine saygı temelinde onun çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.Daha öce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un, Şam’da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'yla görüşme gerçekleştirdiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rus-heyeti-samda-suriyedeki-yeni-yonetimin-lideri-ahmed-es-sara-ile-gorustu-1093148797.html
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rusya, suriye, ortadoğu, mihail bogdanov, aleksandr lavrentyev, ahmed eş-şara, şam
rusya, suriye, ortadoğu, mihail bogdanov, aleksandr lavrentyev, ahmed eş-şara, şam

Suriye’nin yeni yönetimi Rusya’yla ilişkilerin geleceğini değerlendirdi: ‘Geçmişin hatalarını iyileştirmeli’

10:37 29.01.2025
© Sputnik / Zhora KochegarovŞam
Şam - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Sputnik / Zhora Kochegarov
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Suriye’nin yeni yönetiminin Şam’ı ziyaret eden Rusya heyetiyle görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğine ilgi duyduklarını dile getirdiği belirtildi.
Suriye’nin yeni yönetiminin sosyal medya paylaşımında, “Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov liderliğindeki Rus heyeti Şam'da yeni Suriye yönetimi ile bir araya geldi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Şam’ın “ilgi duyan tüm taraflarlailişki kurma niyetinde olduğu vurgulandı.
Yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden inşasının “geçmişin hatalarını iyileştirmesi” ve Suriye halkının iradesine saygı temelinde onun çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.
Daha öce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un, Şam’da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'yla görüşme gerçekleştirdiği bildirilmişti.
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DÜNYA
Rus heyeti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü
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