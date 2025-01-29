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Duma, ABD'li gazeteci Carlson'un 'Putin'e suikast' iddiasını ABD Kongresi ve BM'ye taşıyacak
Duma, ABD'li gazeteci Carlson'un 'Putin'e suikast' iddiasını ABD Kongresi ve BM'ye taşıyacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması, ABD'li ünlü gazeteci Carlson'un Beyaz Saray'daki eski yönetimin Rus lider Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasının peşini... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un eski Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını ABD Kongresi ve BM'ye taşıma kararı aldı.Duma Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Putin'e suikast planlandığına dair iddialar soruşturulmak üzere ABD Kongresi ve BM'nin dikkatine sunulacak.Duma Güvenlik Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, bu konuyla ilgili bir önerge sunarken Duma'daki tüm parti grup başkanları belgeye desteğini ifade etti.ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Rusya lideri Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, bu iddianın tüm uluslararası kurumlar için bu bir inceleme sebebi olması gerektiğini kaydederek Biden ve Blinken’in hesap vermesi gerektiğini belirtmişti.
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abd, tucker carlson, vyaçeslav volodin, abd kongresi, duma, rusya devlet duması, rusya, vladimir putin, suikast
abd, tucker carlson, vyaçeslav volodin, abd kongresi, duma, rusya devlet duması, rusya, vladimir putin, suikast

Duma, ABD'li gazeteci Carlson'un 'Putin'e suikast' iddiasını ABD Kongresi ve BM'ye taşıyacak

16:51 29.01.2025
© Kremlin SarayıAmerikalı gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı söyleşi
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı söyleşi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Kremlin Sarayı
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Rusya Devlet Duması, ABD'li ünlü gazeteci Carlson'un Beyaz Saray'daki eski yönetimin Rus lider Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasının peşini bırakmayacak.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un eski Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını ABD Kongresi ve BM'ye taşıma kararı aldı.

Duma Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Putin'e suikast planlandığına dair iddialar soruşturulmak üzere ABD Kongresi ve BM'nin dikkatine sunulacak.

Duma Güvenlik Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, bu konuyla ilgili bir önerge sunarken Duma'daki tüm parti grup başkanları belgeye desteğini ifade etti.

ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Rusya lideri Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, bu iddianın tüm uluslararası kurumlar için bu bir inceleme sebebi olması gerektiğini kaydederek Biden ve Blinken’in hesap vermesi gerektiğini belirtmişti.
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