https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/duma-abdli-gazeteci-carlsonun-putine-suikast-iddiasini-abd-kongresi-ve-bmye-tasiyacak-1093173484.html

Duma, ABD'li gazeteci Carlson'un 'Putin'e suikast' iddiasını ABD Kongresi ve BM'ye taşıyacak

Duma, ABD'li gazeteci Carlson'un 'Putin'e suikast' iddiasını ABD Kongresi ve BM'ye taşıyacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması, ABD'li ünlü gazeteci Carlson'un Beyaz Saray'daki eski yönetimin Rus lider Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasının peşini... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T16:51+0300

2025-01-29T16:51+0300

2025-01-29T16:51+0300

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abd

tucker carlson

vyaçeslav volodin

abd kongresi

duma

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rusya

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suikast

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'un eski Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını ABD Kongresi ve BM'ye taşıma kararı aldı.Duma Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Putin'e suikast planlandığına dair iddialar soruşturulmak üzere ABD Kongresi ve BM'nin dikkatine sunulacak.Duma Güvenlik Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, bu konuyla ilgili bir önerge sunarken Duma'daki tüm parti grup başkanları belgeye desteğini ifade etti.ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Rusya lideri Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, bu iddianın tüm uluslararası kurumlar için bu bir inceleme sebebi olması gerektiğini kaydederek Biden ve Blinken’in hesap vermesi gerektiğini belirtmişti.

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abd, tucker carlson, vyaçeslav volodin, abd kongresi, duma, rusya devlet duması, rusya, vladimir putin, suikast