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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fico-zelenskiy-slovakyanin-dusmani-1093171497.html
Fico: Zelenskiy, Slovakya'nın düşmanı
Fico: Zelenskiy, Slovakya'nın düşmanı
Sputnik Türkiye
Kiev'in 1 Ocak 2025'ten itibaren Rus gazının Ukrayna toprakları üzerinden Avrupa'ya transitini durdurmasından en fazla etkilenen ülkeler arasındaki Slovakya'da... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T15:12+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Slovakya'nın düşmanı olduğunu ve bu düşmanlığın sürmesi halinde AB'nin Kiev'e finansmanını engelleyeceği uyarısında bulundu.Parlamentoda yaptığı konuşmada Kiev'in eylemlerine tepki gösteren Fico, Zelenskiy'in eylemlerinin Bratislava için 'sorunların kaynağı' haline geldiğini söyledi.Zelenskiy'i Slovakya'nın düşmanı ilan eden Fico, "Yalnızca cezai tedbir tehdidi Zelenskiy'i pozisyonunu yeniden gözden geçirmeye sevk edebilir. Eğer Zelenskiy gaz transitini yeniden başlatmazsa Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasını engelleyeceğim" dedi.Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu ancak kendisinden imzalamak zorunda olduğu belirtilen bir protokol aldığını anlatan Fico, "Bu belgede Slovakya'nın Ukrayna'ya NATO'ya üyeliğine destek de dahil belirli yardımları sunması gerektiği yazılıydı. Ancak gaz meselelerinden bahsedilmiyordu" ifadelerini kullandı.Daha önce Fico, Zelenskiy'in Ukrayna'nın kendi topraklarından gaz transiti karşılığında kazanabileceği 800 milyon euro'yu çöpe attığını ve AB'ye el açıp milyarlarca dolar istediğini belirterek, bazı siyasetçilerin de bunu sorun etmeyen Zelenskiy'e 'hayır' diyebileceğini vurgulamıştı.Fico, Ukrayna topraklarından gaz transiti sorunu çözülmediği takdirde AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro gönderme kararını veto etmeye hazır olduğu mesajını da vermişti.Slovak Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna topraklarından gaz transitini durdurma kararını siyasi kapris olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/peskov-rusya-suriye-yonetimiyle-diyaloga-devam-edecek-1093164388.html
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avrupa, robert fico, ukrayna, kiev, bratislava, ab, slovakya, rus doğal gazı, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, transit, düşman
avrupa, robert fico, ukrayna, kiev, bratislava, ab, slovakya, rus doğal gazı, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, transit, düşman

Fico: Zelenskiy, Slovakya'nın düşmanı

15:12 29.01.2025
© AP Photo / Radovan StoklasaSlovakia's Prime Minister Robert Fico speaks during a press conference after the cabinet's away-from-home session in the town of Handlova, Slovakia, Wednesday, May, 15, 2024.
Slovakia's Prime Minister Robert Fico speaks during a press conference after the cabinet's away-from-home session in the town of Handlova, Slovakia, Wednesday, May, 15, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Radovan Stoklasa
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Kiev'in 1 Ocak 2025'ten itibaren Rus gazının Ukrayna toprakları üzerinden Avrupa'ya transitini durdurmasından en fazla etkilenen ülkeler arasındaki Slovakya'da Zelenskiy'in bu adımına tepkiler devam ediyor.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Slovakya'nın düşmanı olduğunu ve bu düşmanlığın sürmesi halinde AB'nin Kiev'e finansmanını engelleyeceği uyarısında bulundu.

Parlamentoda yaptığı konuşmada Kiev'in eylemlerine tepki gösteren Fico, Zelenskiy'in eylemlerinin Bratislava için 'sorunların kaynağı' haline geldiğini söyledi.

Zelenskiy'i Slovakya'nın düşmanı ilan eden Fico, "Yalnızca cezai tedbir tehdidi Zelenskiy'i pozisyonunu yeniden gözden geçirmeye sevk edebilir. Eğer Zelenskiy gaz transitini yeniden başlatmazsa Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasını engelleyeceğim" dedi.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu ancak kendisinden imzalamak zorunda olduğu belirtilen bir protokol aldığını anlatan Fico, "Bu belgede Slovakya'nın Ukrayna'ya NATO'ya üyeliğine destek de dahil belirli yardımları sunması gerektiği yazılıydı. Ancak gaz meselelerinden bahsedilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Daha önce Fico, Zelenskiy'in Ukrayna'nın kendi topraklarından gaz transiti karşılığında kazanabileceği 800 milyon euro'yu çöpe attığını ve AB'ye el açıp milyarlarca dolar istediğini belirterek, bazı siyasetçilerin de bunu sorun etmeyen Zelenskiy'e 'hayır' diyebileceğini vurgulamıştı.

Fico, Ukrayna topraklarından gaz transiti sorunu çözülmediği takdirde AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro gönderme kararını veto etmeye hazır olduğu mesajını da vermişti.

Slovak Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna topraklarından gaz transitini durdurma kararını siyasi kapris olarak nitelendirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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