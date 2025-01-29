Fico: Zelenskiy, Slovakya'nın düşmanı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Slovakya'nın düşmanı olduğunu ve bu düşmanlığın sürmesi halinde AB'nin Kiev'e finansmanını engelleyeceği uyarısında bulundu.



Parlamentoda yaptığı konuşmada Kiev'in eylemlerine tepki gösteren Fico, Zelenskiy'in eylemlerinin Bratislava için 'sorunların kaynağı' haline geldiğini söyledi.



Zelenskiy'i Slovakya'nın düşmanı ilan eden Fico, "Yalnızca cezai tedbir tehdidi Zelenskiy'i pozisyonunu yeniden gözden geçirmeye sevk edebilir. Eğer Zelenskiy gaz transitini yeniden başlatmazsa Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasını engelleyeceğim" dedi.



Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu ancak kendisinden imzalamak zorunda olduğu belirtilen bir protokol aldığını anlatan Fico, "Bu belgede Slovakya'nın Ukrayna'ya NATO'ya üyeliğine destek de dahil belirli yardımları sunması gerektiği yazılıydı. Ancak gaz meselelerinden bahsedilmiyordu" ifadelerini kullandı.



Daha önce Fico, Zelenskiy'in Ukrayna'nın kendi topraklarından gaz transiti karşılığında kazanabileceği 800 milyon euro'yu çöpe attığını ve AB'ye el açıp milyarlarca dolar istediğini belirterek, bazı siyasetçilerin de bunu sorun etmeyen Zelenskiy'e 'hayır' diyebileceğini vurgulamıştı.



Fico, Ukrayna topraklarından gaz transiti sorunu çözülmediği takdirde AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro gönderme kararını veto etmeye hazır olduğu mesajını da vermişti.



Slovak Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna topraklarından gaz transitini durdurma kararını siyasi kapris olarak nitelendirmişti.