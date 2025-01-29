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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/bakanlik-yeni-listeyi-duyurdu-pidede-sakatat-tespit-edildi-4-kasar-2-beyaz-peynir-markasi-ifsa-1093159293.html
Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Pidede sakatat tespit edildi, 4 kaşar ve 2 beyaz peynir markası ifşa edildi
Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Pidede sakatat tespit edildi, 4 kaşar ve 2 beyaz peynir markası ifşa edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı ve taklit ürünler listesini güncelledi. Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda sayısı 189’a çıkarken, taklit ve tağşiş... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T11:11+0300
2025-01-29T11:23+0300
türkiye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit tağşiş listesi
tereyağı
kaşar peyniri
zeytinyağı
pide
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerine karşı yürüttüğü denetimlerin ardından yeni taklit-tağşiş listesini açıkladı. Sağlığa zararlı ürün sayısı 189’a yükseldi. Taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürün sayısı 963 oldu.Bu ürünler arasında tereyağı, zeytinyağı, kaşar peynir ve aromalı içecekler gibi birçok temel gıda ürünü yer alıyor.Denetimler sonucunda, bazı pide iç harçlarında kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.Peynir, kaşar ve pide de tespit edildiBakanlığın açıkladığı listede kaşar peynirde de hile yapıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, bazı kaşar peynirlerin yağ oranının düşük olduğu ve standartlara uymadığı tespit edildi. Bazı tereyağlarının içine bitkisel yağ karıştırıldığı belirlendi. Zeytinyağında ise farklı yağ türleri kullanılarak tağşiş yapıldığı tespit edildi.Ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen markalar ise şu şekilde:"Sütlüce tam yağlı kaşar peyniri, Paysüt taze peynir, Bideci Tugay pide iç harcı, Kılınç tam yağlı taze kaşar peyniri, Ufukbey tam yağlı kaşar peyniri, Yeşilay az yağlı beyaz peynir, Ufuk bey tam yağlı taze kaşar peyniri"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/eft-ve-havale-islemlerinde-yeni-donem-zorunlu-hale-getirilecek-1093153867.html
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tarım ve orman bakanlığı sahte ürünler, sahte gıda listesi 29 ocak, taklit ve tağşiş ürünler, gıda sahtekarlığı listesi, sağlığa zararlı ürünler, bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar, gıda güvenliği ihlalleri, sahte zeytinyağı markaları, kaşar peynirinde hile, tereyağına bitkisel yağ karıştırma, pide iç harcında sakatat tespit edildi, en son sahte gıda listesi, bakanlık hileli ürünler listesi, sağlığa zararlı gıdalar listesi, gıda sahtekarlığı yapan firmalar, sahte ürünler listesi nasıl öğrenilir, bakanlık tarafından açıklanan sahte ürünler, hileli gıdalar 2025, gıda güvenliği denetimleri, tağşiş yapılmış ürünler
tarım ve orman bakanlığı sahte ürünler, sahte gıda listesi 29 ocak, taklit ve tağşiş ürünler, gıda sahtekarlığı listesi, sağlığa zararlı ürünler, bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar, gıda güvenliği ihlalleri, sahte zeytinyağı markaları, kaşar peynirinde hile, tereyağına bitkisel yağ karıştırma, pide iç harcında sakatat tespit edildi, en son sahte gıda listesi, bakanlık hileli ürünler listesi, sağlığa zararlı gıdalar listesi, gıda sahtekarlığı yapan firmalar, sahte ürünler listesi nasıl öğrenilir, bakanlık tarafından açıklanan sahte ürünler, hileli gıdalar 2025, gıda güvenliği denetimleri, tağşiş yapılmış ürünler

Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Pidede sakatat tespit edildi, 4 kaşar ve 2 beyaz peynir markası ifşa edildi

11:11 29.01.2025 (güncellendi: 11:23 29.01.2025)
© AAPeynir
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı ve taklit ürünler listesini güncelledi. Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda sayısı 189’a çıkarken, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 963’e ulaştı. Pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edilirken, tereyağı, zeytinyağı ve kaşar peynirde sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerine karşı yürüttüğü denetimlerin ardından yeni taklit-tağşiş listesini açıkladı. Sağlığa zararlı ürün sayısı 189’a yükseldi. Taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürün sayısı 963 oldu.
Bu ürünler arasında tereyağı, zeytinyağı, kaşar peynir ve aromalı içecekler gibi birçok temel gıda ürünü yer alıyor.Denetimler sonucunda, bazı pide iç harçlarında kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.

Peynir, kaşar ve pide de tespit edildi

Bakanlığın açıkladığı listede kaşar peynirde de hile yapıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, bazı kaşar peynirlerin yağ oranının düşük olduğu ve standartlara uymadığı tespit edildi. Bazı tereyağlarının içine bitkisel yağ karıştırıldığı belirlendi. Zeytinyağında ise farklı yağ türleri kullanılarak tağşiş yapıldığı tespit edildi.
Ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen markalar ise şu şekilde:
"Sütlüce tam yağlı kaşar peyniri, Paysüt taze peynir, Bideci Tugay pide iç harcı, Kılınç tam yağlı taze kaşar peyniri, Ufukbey tam yağlı kaşar peyniri, Yeşilay az yağlı beyaz peynir, Ufuk bey tam yağlı taze kaşar peyniri"
© FotoğrafTarım ve Orman Bakanlığı liste
Tarım ve Orman Bakanlığı liste - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı liste
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