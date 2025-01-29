https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/eft-ve-havale-islemlerinde-yeni-donem-zorunlu-hale-getirilecek-1093153867.html

EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem: Zorunlu hale getirilecek

EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem: Zorunlu hale getirilecek

Sputnik Türkiye

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla bankacılık işlemleri kolaylaşırken, dolandırıcılık vakaları da artıyor. Hükümet, elektronik para transferleri için 'çifte... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T09:34+0300

2025-01-29T09:34+0300

2025-01-29T10:13+0300

ekonomi

banka

eft

para transferi

doğrulama

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Son yıllarda dijital bankacılık işlemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık vakalarında büyük bir artış yaşanıyor. Özellikle oltalama saldırıları (phishing) ile vatandaşların banka hesap bilgileri ele geçirilerek büyük mağduriyetler oluşturuluyor.Bu durumu önlemek için harekete geçen hükümet, elektronik para transferleri (EFT, FAST, havale) gibi işlemler için ek güvenlik önlemleri getirmeye hazırlanıyor. Milliyet'in haberine göre, Yeni düzenleme kapsamında ‘çifte doğrulama’ sistemi zorunlu hale getirilerek dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilecek.Çifte doğrulama sistemi nedir?Çifte doğrulama, para transferlerinde iki aşamalı güvenlik kontrolü sağlayan bir sistemdir. Mevcut sistemde büyük meblağlı işlemler için banka tarafından ek onay istenirken, yeni düzenleme ile bu güvenlik önlemleri daha küçük tutarlara da uygulanabilecek.Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, çifte doğrulamanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Bu oldukça faydalı ve uygulanması kolay bir düzenleme. Tıpkı SWIFT sisteminde olduğu gibi, TL transferlerinde de benzer bir onay mekanizması getirilecek. Bankalar, şüpheli işlemleri tespit ederek anında müdahale edebilecek.”Bankalar, çifte doğrulama sisteminde müşterilerine telefon araması, mobil bildirim veya SMS yoluyla ikinci bir onay seçeneği sunacak. Ayrıca, belirli profillerdeki kullanıcılar için bu güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırılacak.Dolandırıcılıkta banka blokajı devreye girecekYeni düzenlemeyle birlikte, dolandırıcılık tespit edilen banka hesapları hızla bloke edilebilecek. Özellikle bir bankanın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılıklarda çalınan paranın aktarıldığı hesaplar anında dondurulacak.Uzmanlar, bu düzenlemenin dolandırıcıların çaldıkları parayı kullanmasını engelleyeceğini ve mağduriyetleri azaltacağını belirtiyor.Telefon aboneliklerinde kimlik doğrulaması zorunlu olacakBir diğer önemli düzenleme ise telefon hatlarıyla ilgili olacak. Artık abonelik kayıtları düzenli olarak güncellenecek ve kimlik doğrulama zorunlu hale getirilecek.Eğer bir telefon hattının kimlik bilgileri güncellenmezse, hat iletişime kapatılacak. Böylece, dolandırıcıların sahte kimliklerle aldığı hatları kullanarak vatandaşları mağdur etmesi engellenecek.Banka ve telekom şirketleri dolandırıcılıkla mücadelede i̇şbirliği yapacakYeni düzenlemeler kapsamında bankalar ve telekom şirketleri, dolandırıcılıkla mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenecek.Bu önlemlerle, dolandırıcılık vakalarının büyük ölçüde azalması hedefleniyor.Uzmanlar, vatandaşları sosyal mühendislik saldırılarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Dolandırıcılar, telefon veya internet üzerinden kişileri kandırarak banka hesap bilgilerini ele geçiriyor. Özellikle, mobil bankacılık uygulamalarından gelen bildirimleri dikkatsizce onaylayan kişiler büyük risk altında.Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için:* Bilinmeyen numaralardan gelen aramalara dikkat edilmeli.* Mobil bankacılık şifreleri kimseyle paylaşılmamalı.* Banka uyarı SMS’leri mutlaka dikkate alınmalı.* e-Devlet üzerinden kişiye kayıtlı hatlar düzenli olarak kontrol edilmeli.Bankalar, şüpheli şifre denemelerini tespit edebilecekYeni düzenlemeyle birlikte, farklı bankalara aynı cihazdan yapılan çok sayıda şifre denemeleri tespit edilecek.Bankalar, bu tür şüpheli girişimleri emniyet birimlerine bildirerek hesapların kötüye kullanılmasını önleyecek. Aynı zamanda, anormal giriş yapılan hesapların online işlemleri geçici olarak kısıtlanabilecek.Şu an hat aboneliği sırasında kimlik ibrazı zorunlu olsa da, bazı bayilerin sorumsuzluğu nedeniyle sistem aşılabiliyor.Bu durumun önüne geçmek için:* Sahte kimlikle işlem yapan bayilere ağır cezalar getirilecek.* Elektronik kimlik doğrulama kartlarının kullanımı zorunlu hale getirilecek.EFT ve havale arasındaki farklar neler?

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