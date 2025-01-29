https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abnin-yeni-yaptirim-paketinde-rusyadan-lng-ithalatina-tam-yasak-yok-1093156199.html
‘AB’nin yeni yaptırım paketinde, Rusya’dan LNG ithalatına tam yasak yok’
‘AB’nin yeni yaptırım paketinde, Rusya’dan LNG ithalatına tam yasak yok’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB), yeni yaptırım paketinde, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını tamamen yasaklamayacağı belirtildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T10:01+0300
2025-01-29T10:01+0300
2025-01-29T10:03+0300
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avrupa komisyonu
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Politico gazetesinin Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberde, “Avrupa Komisyonu'nun önerisi LNG ithalatının tamamen yasaklanmasını içermeyecek” ifadesine yer verildi.Bunun yerine Rus LNG'sinin AB gaz sisteminin bir parçası olmayan terminallere ulaşmasının engellenmesi önerileceği ifade edilirken bu kısıtlamanın LNG ithalatının büyük kısmını etkilemeyeceği savunuldu.Avrupa Komisyonu, 29 Ocak'ta Rusya’ya yönelik yaptırımların 16. paketini AB üye ülkelerine sunacak. Politico'ya göre, Rus enerji kaynaklarının taşınmasında rol oynadığı iddia edilen 74 gemi ‘kara listeye’ dahil edilecek.Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı başladıktan sonra, Batılı ülkelerin Moskova’ya yönelik yaptırım baskısı arttı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve müttefiklerinin asıl amacının milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunu kaydetti.Rusya bu baskıyla başarıyla başa çıkarken Batı'daki uzmanlar da yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü dile getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusyada-bir-nukleer-guc-santralini-hedef-alan-iha-engellendi-1093151900.html
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avrupa birliği, ab, rusya, sıvılaştırılmış doğalgaz, lng, batı, ukrayna, avrupa komisyonu
avrupa birliği, ab, rusya, sıvılaştırılmış doğalgaz, lng, batı, ukrayna, avrupa komisyonu
‘AB’nin yeni yaptırım paketinde, Rusya’dan LNG ithalatına tam yasak yok’
10:01 29.01.2025 (güncellendi: 10:03 29.01.2025)
Avrupa Birliği’nin (AB), yeni yaptırım paketinde, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını tamamen yasaklamayacağı belirtildi.
Politico gazetesinin Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberde, “Avrupa Komisyonu'nun önerisi LNG ithalatının tamamen yasaklanmasını içermeyecek” ifadesine yer verildi.
Bunun yerine Rus LNG'sinin AB gaz sisteminin bir parçası olmayan terminallere ulaşmasının engellenmesi önerileceği ifade edilirken bu kısıtlamanın LNG ithalatının büyük kısmını etkilemeyeceği savunuldu.
Avrupa Komisyonu, 29 Ocak'ta Rusya’ya yönelik yaptırımların 16. paketini AB üye ülkelerine sunacak. Politico'ya göre, Rus enerji kaynaklarının taşınmasında rol oynadığı iddia edilen 74 gemi ‘kara listeye’ dahil edilecek.
Rusya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı başladıktan sonra, Batılı ülkelerin Moskova’ya yönelik yaptırım baskısı arttı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve müttefiklerinin asıl amacının milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunu kaydetti.
Rusya bu baskıyla başarıyla başa çıkarken Batı'daki uzmanlar da yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü dile getiriyor.