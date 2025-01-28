https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trump-geldigi-gibi-cografyayi-da-etkiledi-meksika-korfezinin-ismi-amerika-korfezi-olarak-1093123060.html

Trump geldiği gibi coğrafyayı da etkiledi: Meksika Körfezi'nin ismi Amerika Körfezi olarak değiştirildi

Trump geldiği gibi coğrafyayı da etkiledi: Meksika Körfezi'nin ismi Amerika Körfezi olarak değiştirildi

Sputnik Türkiye

ABD'de resmi ad değişikliğinin ardından Google Maps, Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak güncelledi. Değişiklik yalnızca ABD'de geçerli olacak. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T11:07+0300

2025-01-28T11:07+0300

2025-01-28T11:11+0300

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Google Maps, ABD Coğrafi İsimler Sistemi'nde resmi güncelleme yapıldıktan sonra 'Meksika Körfezi' ismini ABD'li kullanıcılar için 'Amerika Körfezi' olarak değiştireceğini duyurdu. Şirket, X üzerinden yaptığı açıklamada, değişikliğin yalnızca ABD'de görüleceğini, Meksika'daki kullanıcıların ise 'Meksika Körfezi' adını görmeye devam edeceğini belirtti. İki ülke dışındaki bölgelerde ise her iki isim de haritalarda yer alacak.Karar, Trump yönetiminin İçişleri Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı 'Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak resmen değiştirme açıklamasının ardından geldi. Aynı açıklamada, Alaska'daki Denali Dağı'nın da eski adı olan 'McKinley Dağı'na döneceği ifade edildi. Google Maps'in bu değişikliği de benzer şekilde uygulayacağı öğrenildi.Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bu hamleye gönderme yaparak geçen hafta şakayla karışık bir öneride bulundu: Diğer ülkeler de isim tartışması yaşıyorKonuya ilişkin Reuters'a bilgi veren Google sözcüsü, kullanıcıların güncellemeyi X üzerinden takip edebileceğini belirtti. Şirketin, benzer isim anlaşmazlıklarında bölgeye özel etiketleme politikası izlediği biliniyor. Örneğin, Japonya ve Güney Kore dışındaki ülkelerde tartışmalı su kütlesi "Japonya Denizi (Doğu Denizi)" olarak gösteriliyor.2012'de İran, Google Maps'in 'Basra Körfezi' ifadesini kaldırarak bölgeyi isimsiz bırakmasına tepki göstermiş ve yasal süreç başlatmakla tehdit etmişti. Şirket, bugün körfezi diğer ülkelerde "Basra Körfezi (Arap Körfezi)" şeklinde etiketliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trump-avrupada-soguk-dus-etkisi-yaratti-1093121031.html

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