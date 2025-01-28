https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trump-geldigi-gibi-cografyayi-da-etkiledi-meksika-korfezinin-ismi-amerika-korfezi-olarak-1093123060.html
Trump geldiği gibi coğrafyayı da etkiledi: Meksika Körfezi'nin ismi Amerika Körfezi olarak değiştirildi
Trump geldiği gibi coğrafyayı da etkiledi: Meksika Körfezi'nin ismi Amerika Körfezi olarak değiştirildi
Sputnik Türkiye
ABD'de resmi ad değişikliğinin ardından Google Maps, Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak güncelledi. Değişiklik yalnızca ABD'de geçerli olacak. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T11:07+0300
2025-01-28T11:07+0300
2025-01-28T11:11+0300
dünya
abd
meksika körfezi
amerika
reuters
google maps
x
google
meksika duvarı
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104061/12/1040611242_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_f00f62063d3f44bf234bec95bfee7644.jpg
Google Maps, ABD Coğrafi İsimler Sistemi'nde resmi güncelleme yapıldıktan sonra 'Meksika Körfezi' ismini ABD'li kullanıcılar için 'Amerika Körfezi' olarak değiştireceğini duyurdu. Şirket, X üzerinden yaptığı açıklamada, değişikliğin yalnızca ABD'de görüleceğini, Meksika'daki kullanıcıların ise 'Meksika Körfezi' adını görmeye devam edeceğini belirtti. İki ülke dışındaki bölgelerde ise her iki isim de haritalarda yer alacak.Karar, Trump yönetiminin İçişleri Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı 'Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak resmen değiştirme açıklamasının ardından geldi. Aynı açıklamada, Alaska'daki Denali Dağı'nın da eski adı olan 'McKinley Dağı'na döneceği ifade edildi. Google Maps'in bu değişikliği de benzer şekilde uygulayacağı öğrenildi.Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bu hamleye gönderme yaparak geçen hafta şakayla karışık bir öneride bulundu: Diğer ülkeler de isim tartışması yaşıyorKonuya ilişkin Reuters'a bilgi veren Google sözcüsü, kullanıcıların güncellemeyi X üzerinden takip edebileceğini belirtti. Şirketin, benzer isim anlaşmazlıklarında bölgeye özel etiketleme politikası izlediği biliniyor. Örneğin, Japonya ve Güney Kore dışındaki ülkelerde tartışmalı su kütlesi "Japonya Denizi (Doğu Denizi)" olarak gösteriliyor.2012'de İran, Google Maps'in 'Basra Körfezi' ifadesini kaldırarak bölgeyi isimsiz bırakmasına tepki göstermiş ve yasal süreç başlatmakla tehdit etmişti. Şirket, bugün körfezi diğer ülkelerde "Basra Körfezi (Arap Körfezi)" şeklinde etiketliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trump-avrupada-soguk-dus-etkisi-yaratti-1093121031.html
abd
meksika körfezi
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104061/12/1040611242_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_0a9917b4366a034c072e86918d105f1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, meksika körfezi, amerika, reuters, google maps, x, google, meksika duvarı, donald trump
abd, meksika körfezi, amerika, reuters, google maps, x, google, meksika duvarı, donald trump
Trump geldiği gibi coğrafyayı da etkiledi: Meksika Körfezi'nin ismi Amerika Körfezi olarak değiştirildi
11:07 28.01.2025 (güncellendi: 11:11 28.01.2025)
ABD'de resmi ad değişikliğinin ardından Google Maps, Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak güncelledi. Değişiklik yalnızca ABD'de geçerli olacak.
Google Maps, ABD Coğrafi İsimler Sistemi'nde resmi güncelleme yapıldıktan sonra 'Meksika Körfezi' ismini ABD'li kullanıcılar için 'Amerika Körfezi' olarak değiştireceğini duyurdu. Şirket, X üzerinden yaptığı açıklamada, değişikliğin yalnızca ABD'de görüleceğini, Meksika'daki kullanıcıların ise 'Meksika Körfezi' adını görmeye devam edeceğini belirtti. İki ülke dışındaki bölgelerde ise her iki isim de haritalarda yer alacak.
Karar, Trump yönetiminin İçişleri Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı 'Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak resmen değiştirme açıklamasının ardından geldi. Aynı açıklamada, Alaska'daki Denali Dağı'nın da eski adı olan 'McKinley Dağı'na döneceği ifade edildi.
Google Maps'in bu değişikliği de benzer şekilde uygulayacağı öğrenildi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bu hamleye gönderme yaparak geçen hafta şakayla karışık bir öneride bulundu:
"Kuzey Amerika kıtasının tamamı, tarihi bir haritada olduğu gibi 'Meksikan Amerika'sı olarak yeniden adlandırılsın."
Diğer ülkeler de isim tartışması yaşıyor
Konuya ilişkin Reuters'a bilgi veren Google sözcüsü, kullanıcıların güncellemeyi X üzerinden takip edebileceğini belirtti. Şirketin, benzer isim anlaşmazlıklarında bölgeye özel etiketleme politikası izlediği biliniyor. Örneğin, Japonya ve Güney Kore dışındaki ülkelerde tartışmalı su kütlesi "Japonya Denizi (Doğu Denizi)" olarak gösteriliyor.
2012'de İran, Google Maps'in 'Basra Körfezi' ifadesini kaldırarak bölgeyi isimsiz bırakmasına tepki göstermiş ve yasal süreç başlatmakla tehdit etmişti. Şirket, bugün körfezi diğer ülkelerde "Basra Körfezi (Arap Körfezi)" şeklinde etiketliyor.