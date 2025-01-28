https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trump-avrupada-soguk-dus-etkisi-yaratti-1093121031.html

'Trump, Avrupa'da soğuk duş etkisi yarattı'

'Trump, Avrupa'da soğuk duş etkisi yarattı'

Sputnik Türkiye

Yeni ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı liderlere yaklaşımının eski Başkan Joe Biden'dan çok farklı olduğu ve bunun Brüksel'de soğuk duş etkisi yarattığı... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T10:13+0300

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Politico gazetesinde yer alan haberde, Başkan Donald Trump'ın Avrupalı liderlere yönelik mesafeli tutumuna dikkat çekildi.Trump'ın izlediği politikanın soğuk duş etkisi yarattığının vurgulandığı haberde, "Bu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer üst düzey AB yetkililerinin Joe Biden yönetimiyle olan dostane ilişkilerinde radikal bir değişiklik anlamına geliyor" dendi.Haberde Trump'ın göreve başlama törenine tek bir üst düzey AB yetkilisinin dahi davet edilmediğine ve etkinlikteki tek AB liderinin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni olduğu da vurgulandı.Daha önce Trump, 'yüz milyarlarca dolarlık ticaret açığı' nedeniyle ABD-Avrupa ilişkilerine dair şüphelerini dile getirmişti. Bu bağlamda Avrupa mallarına ek gümrük vergileri getirme tehdidinde bulunmuş ve ayrıca Avrupalıların büyük miktarlarda Amerikan enerji kaynakları satın almasını talep etmişti.Bununla beraber Trump, NATO üyesi AB ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlamak için yeterince yatırım yapmadıklarını vurgulamış ve savunma harcamalarını artırma çağrısı yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/bakan-memisoglu-talimat-verdi-kamu-hastanelerine-kapsamli-teftis-baslatildi-1093117382.html

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