https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/serhan-asker-gozaltina-alindi-1093142516.html

Serhan Asker gözaltına alındı

Serhan Asker gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişi ile yapılan görüşme, Halk TV'de yayınlandıktan sonra İstanbul Başsavcılığı... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T19:05+0300

2025-01-28T19:05+0300

2025-01-28T19:42+0300

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gözaltı kararı

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Halk TV'de yayınlanan bilirkişi görüşmesi nedeniyle Serhan Asker gözaltına alındı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi ile yapılan görüşme, Halk TV’de yayınlandıktan sonra İstanbul Başsavcılığı harekete geçti. Yayınlanan görüşme kaydı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Halk TV sunucusu, kanal yetkilileri ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamalarıyla işlem yapıldı. Pehlivan’ın ardından, yine aynı soruşturma kapsamında Serhan Asker de gözaltına alındı.Serhan Asker kimdir?1974 yılında Hatay'da doğan ve ilk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Serhan Asker, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Asker, Almanya'da siyaset muhabirliği üzerine yaptığı master ile akademik kariyerini de güçlendirirken 1995 yılında gazeteciliğe adım attı. Kariyerine Milliyet, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'nda politika muhabiri olarak başladı. Ardından Halk TV'de çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-baris-pehlivan-gozaltina-alindi-1093141789.html

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