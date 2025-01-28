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Serhan Asker gözaltına alındı
Serhan Asker gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişi ile yapılan görüşme, Halk TV'de yayınlandıktan sonra İstanbul Başsavcılığı... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T19:05+0300
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Halk TV'de yayınlanan bilirkişi görüşmesi nedeniyle Serhan Asker gözaltına alındı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi ile yapılan görüşme, Halk TV’de yayınlandıktan sonra İstanbul Başsavcılığı harekete geçti. Yayınlanan görüşme kaydı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Halk TV sunucusu, kanal yetkilileri ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamalarıyla işlem yapıldı. Pehlivan’ın ardından, yine aynı soruşturma kapsamında Serhan Asker de gözaltına alındı.Serhan Asker kimdir?1974 yılında Hatay'da doğan ve ilk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Serhan Asker, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Asker, Almanya'da siyaset muhabirliği üzerine yaptığı master ile akademik kariyerini de güçlendirirken 1995 yılında gazeteciliğe adım attı. Kariyerine Milliyet, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'nda politika muhabiri olarak başladı. Ardından Halk TV'de çalıştı.
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serhan asker gözaltı, serhan asker kimdir, halk tv gözaltı
serhan asker gözaltı, serhan asker kimdir, halk tv gözaltı

Serhan Asker gözaltına alındı

19:05 28.01.2025 (güncellendi: 19:42 28.01.2025)
© Fotoğraf : TwitterSerhan Asker
Serhan Asker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişi ile yapılan görüşme, Halk TV'de yayınlandıktan sonra İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Gazeteci Barış Pehlivan'ın ardından Serhan Asker de gözaltına alındı.
Halk TV'de yayınlanan bilirkişi görüşmesi nedeniyle Serhan Asker gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi ile yapılan görüşme, Halk TV’de yayınlandıktan sonra İstanbul Başsavcılığı harekete geçti. Yayınlanan görüşme kaydı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Halk TV sunucusu, kanal yetkilileri ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamalarıyla işlem yapıldı. Pehlivan’ın ardından, yine aynı soruşturma kapsamında Serhan Asker de gözaltına alındı.

Serhan Asker kimdir?

1974 yılında Hatay'da doğan ve ilk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Serhan Asker, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Asker, Almanya'da siyaset muhabirliği üzerine yaptığı master ile akademik kariyerini de güçlendirirken 1995 yılında gazeteciliğe adım attı. Kariyerine Milliyet, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'nda politika muhabiri olarak başladı. Ardından Halk TV'de çalıştı.
Barış Pehlivan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
TÜRKİYE
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:15

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