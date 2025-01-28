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Slutskiy: Zelenskiy'in Nazi toplama kampının kurtuluş törenine katılması kurbanların anısına hakaret
Slutskiy: Zelenskiy'in Nazi toplama kampının kurtuluş törenine katılması kurbanların anısına hakaret
Sputnik Türkiye
Rus vekil Sutskiy, Zelenskiy'in Nazilerin toplama kampı Auschwitz'in özgürleştirilmesi vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmasını sert dille eleştirirken... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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kızıl ordu
2. dünya savaşı
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leonid slutskiy
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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Polonya'daki Nazi toplama kampındaki tutsakların özgürlüğe kavuşturulmasının 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılmasını 'faşizmin kurbanlarının anısına hakaret' olarak niteledi.Nazilerle işbirliğine bugün dahi devam eden Zelenskiy'in Polonya'daki Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau'daki anma törenine davet edilmesine Rusya'dan tepki gelmeye devam ediyor.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rus vekil Slutskiy, "Ukrayna basını Zelenskiy'in Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki kurbanların anısına saygı duruşunda bulunduğunu yazdı. Tarihsel oksimoron. Bandera'nın takipçilerinin elebaşının Auschwitz'in kurtuluşunun 80. yıldönümüne adanan törene katılımı, faşizmin kurbanlarının ve 'ölüm fabrikası' mahkumlarının anısına tam bir hakaret oldu" dedi.Slutskiy, Varşova'nın 'Rus düşmanlığıyla ticaret yaparak' bir kez daha dibe vurduğunun altını çizdi.Polonya hükümetinin 2. Dünya Savaşı tarihini Rus karşıtı kalıplara göre yeniden şekillendirmeye çalıştığını belirten Slutskiy, "Tam da bu nedenle, Avrupa'yı Hitler'in faşizminden kurtaranlar Sovyet askerleri olmasına rağmen, Auschwitz'in kurtuluşuyla ilgili anma etkinliklerine Rusya'nın temsilcileri davet edilmedi. Avrupalı ​​politikacılar bile buna öfkeli. Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Thierry Mariani, Zelenskiy'in varlığını saçma olarak nitelerken Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin de, bunu 'yeni bir kötülüğün ortaya çıkması' olarak tanımladı" ifadelerini kullandı.27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü ve Kızıl Ordu'nun Auschwitz toplama kampındaki tutsakları özgürlüğüne kavuşturmasının 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninin katılımcılarına telgraf gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Uluslararası Holokost Anma Günü, büyük ahlaki ve insani öneme sahip yas dolu bir tarihtir. Ocak 1945'te Kızıl Ordu, Auschwitz toplama kampını kurtararak milyonlarca Yahudi, Rus, çingene ve diğer halkların temsilcilerini öldüren Nazilerin ve onların yardakçılarının suçları hakkındaki hakikati insanlığın gözleri önüne serdi. Bu korkunç, topyekun kötülüğü yenenin ve büyüklüğü dünya tarihinde sonsuza kadar kalacak bir Zafer kazananın Sovyet askerleri olduğunu her zaman hatırlayacağız" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trump-avrupada-soguk-dus-etkisi-yaratti-1093121031.html
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auschwitz, kızıl ordu, 2. dünya savaşı, vladimir putin, leonid slutskiy, auschwitz-birkenau kampı, auschwitz toplama kampı, rusya, sovyetler birliği, rusya sovyetleri
auschwitz, kızıl ordu, 2. dünya savaşı, vladimir putin, leonid slutskiy, auschwitz-birkenau kampı, auschwitz toplama kampı, rusya, sovyetler birliği, rusya sovyetleri

Slutskiy: Zelenskiy'in Nazi toplama kampının kurtuluş törenine katılması kurbanların anısına hakaret

11:32 28.01.2025 (güncellendi: 12:38 28.01.2025)
© Sputnik / Vladimir Trefilov / Multimedya arşivine gidinПредседатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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Rus vekil Sutskiy, Zelenskiy'in Nazilerin toplama kampı Auschwitz'in özgürleştirilmesi vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmasını sert dille eleştirirken Polonya'nın yaklaşımına da tepki gösterdi.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Polonya'daki Nazi toplama kampındaki tutsakların özgürlüğe kavuşturulmasının 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılmasını 'faşizmin kurbanlarının anısına hakaret' olarak niteledi.

Nazilerle işbirliğine bugün dahi devam eden Zelenskiy'in Polonya'daki Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau'daki anma törenine davet edilmesine Rusya'dan tepki gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rus vekil Slutskiy, "Ukrayna basını Zelenskiy'in Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki kurbanların anısına saygı duruşunda bulunduğunu yazdı. Tarihsel oksimoron. Bandera'nın takipçilerinin elebaşının Auschwitz'in kurtuluşunun 80. yıldönümüne adanan törene katılımı, faşizmin kurbanlarının ve 'ölüm fabrikası' mahkumlarının anısına tam bir hakaret oldu" dedi.

Slutskiy, Varşova'nın 'Rus düşmanlığıyla ticaret yaparak' bir kez daha dibe vurduğunun altını çizdi.

Polonya hükümetinin 2. Dünya Savaşı tarihini Rus karşıtı kalıplara göre yeniden şekillendirmeye çalıştığını belirten Slutskiy, "Tam da bu nedenle, Avrupa'yı Hitler'in faşizminden kurtaranlar Sovyet askerleri olmasına rağmen, Auschwitz'in kurtuluşuyla ilgili anma etkinliklerine Rusya'nın temsilcileri davet edilmedi. Avrupalı ​​politikacılar bile buna öfkeli. Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Thierry Mariani, Zelenskiy'in varlığını saçma olarak nitelerken Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin de, bunu 'yeni bir kötülüğün ortaya çıkması' olarak tanımladı" ifadelerini kullandı.

27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü ve Kızıl Ordu'nun Auschwitz toplama kampındaki tutsakları özgürlüğüne kavuşturmasının 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninin katılımcılarına telgraf gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Uluslararası Holokost Anma Günü, büyük ahlaki ve insani öneme sahip yas dolu bir tarihtir. Ocak 1945'te Kızıl Ordu, Auschwitz toplama kampını kurtararak milyonlarca Yahudi, Rus, çingene ve diğer halkların temsilcilerini öldüren Nazilerin ve onların yardakçılarının suçları hakkındaki hakikati insanlığın gözleri önüne serdi. Bu korkunç, topyekun kötülüğü yenenin ve büyüklüğü dünya tarihinde sonsuza kadar kalacak bir Zafer kazananın Sovyet askerleri olduğunu her zaman hatırlayacağız" demişti.
Donald Trump speaks during an America First Policy Institute gala at his Mar-a-Lago estate, Thursday, Nov. 14, 2024, in Palm Beach, Fla. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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