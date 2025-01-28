https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/prof-dr-naci-gorur-buyuk-deprem-icin-uyardi-ayrintili-incelenmesi-gerek-1093112964.html

Prof. Dr. Naci Görür büyük deprem için uyardı: 'Ayrıntılı incelenmesi gerek'

Prof. Dr. Naci Görür büyük deprem için uyardı: 'Ayrıntılı incelenmesi gerek'

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli bir açıklama yaptı. Görür, depremin... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T00:47+0300

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türkiye

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Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da yaşanan depremin ardından Uluabat Fay Zonu'nun incelenmesini istedi.Bursa'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki deprem riskini bir kez daha hatırlattı. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından uyarılarda bulunarak "Nilüfer/Bursa’da 4.1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir" dedi.Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları sonrası bölgedeki fay hatlarının düzenli olarak incelenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarının deprem riski taşıdığını ve bu tür depremlerin daha büyük sarsıntıların habercisi olabileceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/afad-son-dakika-duyurdu-istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-oldu-merkez-ussu-bursa-olarak-aciklandi-1093092306.html

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

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