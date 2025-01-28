https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/prof-dr-naci-gorur-buyuk-deprem-icin-uyardi-ayrintili-incelenmesi-gerek-1093112964.html
Prof. Dr. Naci Görür büyük deprem için uyardı: 'Ayrıntılı incelenmesi gerek'
Prof. Dr. Naci Görür büyük deprem için uyardı: 'Ayrıntılı incelenmesi gerek'
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli bir açıklama yaptı. Görür, depremin... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T00:47+0300
2025-01-28T00:47+0300
2025-01-28T00:47+0300
türkiye
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naci görür
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
bursa valiliği
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Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da yaşanan depremin ardından Uluabat Fay Zonu'nun incelenmesini istedi.Bursa'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki deprem riskini bir kez daha hatırlattı. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından uyarılarda bulunarak "Nilüfer/Bursa’da 4.1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir" dedi.Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları sonrası bölgedeki fay hatlarının düzenli olarak incelenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarının deprem riski taşıdığını ve bu tür depremlerin daha büyük sarsıntıların habercisi olabileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/afad-son-dakika-duyurdu-istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-oldu-merkez-ussu-bursa-olarak-aciklandi-1093092306.html
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Prof. Dr. Naci Görür büyük deprem için uyardı: 'Ayrıntılı incelenmesi gerek'
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli bir açıklama yaptı. Görür, depremin gerçekleştiği Uluabat Fay Zonu'nun yavaş stres biriktirdiğini belirterek daha büyük bir deprem olmadan ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini duyurdu.
Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da yaşanan depremin ardından Uluabat Fay Zonu'nun incelenmesini istedi.
Bursa'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki deprem riskini bir kez daha hatırlattı. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından uyarılarda bulunarak "Nilüfer/Bursa’da 4.1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları sonrası bölgedeki fay hatlarının düzenli olarak incelenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarının deprem riski taşıdığını ve bu tür depremlerin daha büyük sarsıntıların habercisi olabileceğini vurguladı.