https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/afad-son-dakika-duyurdu-istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-oldu-merkez-ussu-bursa-olarak-aciklandi-1093092306.html
AFAD son dakika duyurdu: İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu, merkez üssü Bursa olarak açıklandı
AFAD son dakika duyurdu: İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu, merkez üssü Bursa olarak açıklandı
Sputnik Türkiye
Marmara Bölgesi’nde meydana gelen deprem, Bursa Nilüfer'de yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem İstanbul’da da hissedildi. 4.0 büyüklüğünde... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T13:56+0300
2025-01-27T13:56+0300
2025-01-27T14:04+0300
son depremler
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bursa
istanbul
afad
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
deprem
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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi’nde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa olarak açıklanırken 4.0 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.İstanbul'da da hissedildiDeprem, özellikle Bursa ve çevresindeki illerde net bir şekilde hissedildi. İstanbul’da da hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişeye neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yapay-zeka-deepseek-dunyayi-salladi-kuresel-piyasalarda-dengeleri-degistirdi-etkisi-nereye-varacak--1093077444.html
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AFAD son dakika duyurdu: İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu, merkez üssü Bursa olarak açıklandı
13:56 27.01.2025 (güncellendi: 14:04 27.01.2025)
Marmara Bölgesi’nde meydana gelen deprem, Bursa Nilüfer'de yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem İstanbul’da da hissedildi. 4.0 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi’nde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa olarak açıklanırken 4.0 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.
İstanbul'da da hissedildi
Deprem, özellikle Bursa ve çevresindeki illerde net bir şekilde hissedildi. İstanbul’da da hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişeye neden oldu.