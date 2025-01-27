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AFAD son dakika duyurdu: İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu, merkez üssü Bursa olarak açıklandı
AFAD son dakika duyurdu: İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu, merkez üssü Bursa olarak açıklandı
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Marmara Bölgesi’nde meydana gelen deprem, Bursa Nilüfer'de yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem İstanbul’da da hissedildi. 4.0 büyüklüğünde... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi’nde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa olarak açıklanırken 4.0 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.İstanbul'da da hissedildiDeprem, özellikle Bursa ve çevresindeki illerde net bir şekilde hissedildi. İstanbul’da da hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişeye neden oldu.
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AFAD son dakika duyurdu: İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu, merkez üssü Bursa olarak açıklandı

13:56 27.01.2025 (güncellendi: 14:04 27.01.2025)
© AADeprem
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Marmara Bölgesi’nde meydana gelen deprem, Bursa Nilüfer'de yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem İstanbul’da da hissedildi. 4.0 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi’nde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa olarak açıklanırken 4.0 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

İstanbul'da da hissedildi

Deprem, özellikle Bursa ve çevresindeki illerde net bir şekilde hissedildi. İstanbul’da da hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişeye neden oldu.
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