https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/afad-son-dakika-duyurdu-istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-oldu-merkez-ussu-bursa-olarak-aciklandi-1093092306.html

AFAD son dakika duyurdu: İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu, merkez üssü Bursa olarak açıklandı

AFAD son dakika duyurdu: İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu, merkez üssü Bursa olarak açıklandı

Sputnik Türkiye

Marmara Bölgesi’nde meydana gelen deprem, Bursa Nilüfer'de yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem İstanbul’da da hissedildi. 4.0 büyüklüğünde... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T13:56+0300

2025-01-27T13:56+0300

2025-01-27T14:04+0300

son depremler

deprem

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

bursa

istanbul

afad

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

deprem

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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Bölgesi’nde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa olarak açıklanırken 4.0 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.İstanbul'da da hissedildiDeprem, özellikle Bursa ve çevresindeki illerde net bir şekilde hissedildi. İstanbul’da da hissedilen sarsıntı, kısa süreli endişeye neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yapay-zeka-deepseek-dunyayi-salladi-kuresel-piyasalarda-dengeleri-degistirdi-etkisi-nereye-varacak--1093077444.html

bursa

istanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

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