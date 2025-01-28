https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/orban-brukseldeki-burokratlarin-ve-soros-aginin-gurcistana-saldirmayi-birakmasinin-zamani-geldi-1093121137.html

Orban: Brüksel'deki bürokratların ve Soros-ağının, Gürcistan'a saldırmayı bırakmasının zamanı geldi

Orban: Brüksel'deki bürokratların ve Soros-ağının, Gürcistan'a saldırmayı bırakmasının zamanı geldi

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'yi ağırladı. Orban, ziyaretle ilgili "Brüksel'deki bürokratların ve... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T10:39+0300

2025-01-28T10:39+0300

2025-01-28T10:39+0300

dünya

viktor orban

gürcistan

macaristan

şalva papuaşvili

george soros

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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili 26 Ocak'ta Macaristan ziyaretine başladı. Papuaşvili dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Orban ziyaretle ilgili "Brüksel'deki bürokratların ve Soros-ağının Gürcistan hükümetine saldırmayı bırakmasının zamanı geldi. (Meclis) Başkanı Shpapuashvili'ye Gürcistan'ın egemenliği için verdikleri mücadelede desteğimi ifade ettim" dedi.Macaristan hükümetinden yapılan açıklamada Orban ve Meclis Başkanı Papuaşvili'nin Macaristan Başbakanlık konutu olan Karmelit Manastırı'nda bir araya geldikleri ifade edildi. İki liderin, siyasi işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve enerji alanlarındaki ilişkileri ele aldıkları vurgulandı. Macaristan hükümeti açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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viktor orban, gürcistan, macaristan, şalva papuaşvili, george soros