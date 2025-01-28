https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/orban-brukseldeki-burokratlarin-ve-soros-aginin-gurcistana-saldirmayi-birakmasinin-zamani-geldi-1093121137.html
Orban: Brüksel'deki bürokratların ve Soros-ağının, Gürcistan'a saldırmayı bırakmasının zamanı geldi
Orban: Brüksel'deki bürokratların ve Soros-ağının, Gürcistan'a saldırmayı bırakmasının zamanı geldi
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'yi ağırladı. Orban, ziyaretle ilgili "Brüksel'deki bürokratların ve... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T10:39+0300
2025-01-28T10:39+0300
2025-01-28T10:39+0300
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili 26 Ocak'ta Macaristan ziyaretine başladı. Papuaşvili dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Orban ziyaretle ilgili "Brüksel'deki bürokratların ve Soros-ağının Gürcistan hükümetine saldırmayı bırakmasının zamanı geldi. (Meclis) Başkanı Shpapuashvili'ye Gürcistan'ın egemenliği için verdikleri mücadelede desteğimi ifade ettim" dedi.Macaristan hükümetinden yapılan açıklamada Orban ve Meclis Başkanı Papuaşvili'nin Macaristan Başbakanlık konutu olan Karmelit Manastırı'nda bir araya geldikleri ifade edildi. İki liderin, siyasi işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve enerji alanlarındaki ilişkileri ele aldıkları vurgulandı. Macaristan hükümeti açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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viktor orban, gürcistan, macaristan, şalva papuaşvili, george soros
viktor orban, gürcistan, macaristan, şalva papuaşvili, george soros
Orban: Brüksel'deki bürokratların ve Soros-ağının, Gürcistan'a saldırmayı bırakmasının zamanı geldi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'yi ağırladı. Orban, ziyaretle ilgili "Brüksel'deki bürokratların ve Soros-ağının Gürcistan hükümetine saldırmayı bırakmasının zamanı geldi" mesajı ise dikkat çekti.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili 26 Ocak'ta Macaristan ziyaretine başladı. Papuaşvili dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Orban ziyaretle ilgili "Brüksel'deki bürokratların ve Soros-ağının Gürcistan hükümetine saldırmayı bırakmasının zamanı geldi. (Meclis) Başkanı Shpapuashvili'ye Gürcistan'ın egemenliği için verdikleri mücadelede desteğimi ifade ettim" dedi.
Macaristan hükümetinden yapılan açıklamada Orban ve Meclis Başkanı Papuaşvili'nin Macaristan Başbakanlık konutu olan Karmelit Manastırı'nda bir araya geldikleri ifade edildi. İki liderin, siyasi işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve enerji alanlarındaki ilişkileri ele aldıkları vurgulandı.
Macaristan hükümeti açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İki lider Macar-Gürcü ilişkilerinin kültürel ve Hıristiyan mirası ile barışa bağlılık gibi ortak değerler üzerine inşa edilmediği konusunda mutabık kaldı. Başbakan, önümüzdeki yıllarda yatırım ve iş ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ikili ticaretin siyasi bağların yoğunluğuna uygun şekilde genişletilmesinin önemini vurguladı."