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Orban: Ukrayna gaz transitine izin verirse Rusya'ya yönelik yaptırımlar uzatılır
Orban: Ukrayna gaz transitine izin verirse Rusya'ya yönelik yaptırımlar uzatılır
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın doğalgaz transitini yeniden başlatması, TürkAkım’a saldırmaktan vazgeçmesi ve petrol transitini tehdit etmeyi bırakması... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
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Kossuth radyosuna konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılması için şartlarını sıraladı.Orban, “Ukrayna'ya yardımcı olan ama bizi kazıklayan yaptırımlara destek vermemiz iyi değil. AB'li meslektaşlarıma şunu söyledim. Eğer Ukrayna, örneğin Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda yardım istiyorsa, o zaman lütfen gaz transitini yeniden başlatmalarına ve Macaristan dahil Orta Avrupa ülkelerine ihtiyacımız olan gazı almalarına izin versin” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın ayrıca, Rusya’daki kompresör istasyonları dahil TürkAkım’a yönelik “her türlü yarı yasal ve yasal askeri araçlarla” saldırılara son vermesi gerektiğini kaydeden Orban, üçüncü şartının, Ukrayna’dan petrol transitinin devam edeceği yönündeki garantilerin olduğunu belirterek şunu dedi:‘Yaptırımların bedelini ödememiz doğru değil’Yaptırımların Macaristan’a maliyetinin en az 18 milyar euro olduğunu kaydeden Orban, “Şimdi de yaptırımların genişletilmesi gündemde. Ben de el frenini çektim ve Avrupalı liderlerden Macaristan'ı bu büyüklükte bir meblağı ödemeye zorlamanın doğru bir yol olmadığını anlamalarını istedim. Elbette bu başkaları için de bir tehdit, bu onların sorunu, bizim değil, benim değil, Macar devletinin sorunu değil” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/japonya-basbakani-isiba-rusyayla-baris-anlasmasi-imzalamak-istiyor-1093004536.html
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macaristan, viktor orban, ukrayna, rusya, avrupa birliği, ab, orta avrupa, doğalgaz, petrol, türkakım

Orban: Ukrayna gaz transitine izin verirse Rusya'ya yönelik yaptırımlar uzatılır

11:16 24.01.2025
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın doğalgaz transitini yeniden başlatması, TürkAkım’a saldırmaktan vazgeçmesi ve petrol transitini tehdit etmeyi bırakması halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılacağını belirtti.
Kossuth radyosuna konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılması için şartlarını sıraladı.
Orban, “Ukrayna'ya yardımcı olan ama bizi kazıklayan yaptırımlara destek vermemiz iyi değil. AB'li meslektaşlarıma şunu söyledim. Eğer Ukrayna, örneğin Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda yardım istiyorsa, o zaman lütfen gaz transitini yeniden başlatmalarına ve Macaristan dahil Orta Avrupa ülkelerine ihtiyacımız olan gazı almalarına izin versin” ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın ayrıca, Rusya’daki kompresör istasyonları dahil TürkAkım’a yönelik “her türlü yarı yasal ve yasal askeri araçlarla” saldırılara son vermesi gerektiğini kaydeden Orban, üçüncü şartının, Ukrayna’dan petrol transitinin devam edeceği yönündeki garantilerin olduğunu belirterek şunu dedi:
Eğer siz (Ukrayna) Avrupa'nın (Rusya'ya karşı) yaptırımları genişletmeye devam etmesini istiyorsanız ve bunun bedelini biz ödüyorsak, en azından parasal kayıplarımızı azaltmak için bir şeyler yapın.

‘Yaptırımların bedelini ödememiz doğru değil’

Yaptırımların Macaristan’a maliyetinin en az 18 milyar euro olduğunu kaydeden Orban, “Şimdi de yaptırımların genişletilmesi gündemde. Ben de el frenini çektim ve Avrupalı liderlerden Macaristan'ı bu büyüklükte bir meblağı ödemeye zorlamanın doğru bir yol olmadığını anlamalarını istedim. Elbette bu başkaları için de bir tehdit, bu onların sorunu, bizim değil, benim değil, Macar devletinin sorunu değil” diye ekledi.
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