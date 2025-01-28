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Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına müjde: Gol makinesi geri dönüyor
Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına müjde: Gol makinesi geri dönüyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında sakatlanmasının ardından ülkesinde ameliyat oldu. Icardi, sosyal... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T07:15+0300
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spor
mauro icardi
galatasaray
tottenham
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Tottenham ile oynanan maçta sakatlandı. Maçın 30. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Icardi, yapılan tetkikler sonucunda sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, tedavi sürecini hızlandırmak için ülkesine giderek ameliyat oldu.Sosyal medyadan umut veren paylaşımIcardi, ameliyat sonrası iyileşme sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaptığı paylaşımla bireysel çalışmalara başladığını duyuran Icardi, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Paylaşımında, "Yavaş yavaş geri dönüyorum. Bireysel çalışmalara başladım. Destekleriniz için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.Galatasaray Taraftarı Icardi'ye destek veriyorIcardi'nin sakatlığı ve ameliyat süreci, Galatasaray taraftarını endişelendirse de yıldız futbolcunun hızlı bir şekilde sahalara dönme çabası taraftarların moralini yükseltti. Sosyal medyada Icardi'nin paylaşımı binlerce beğeni alırken, taraftarlar yıldız futbolcuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.Icardi'nin dönüşü Galatasaray i̇çin neden önemli?Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa Ligi'ndeki başarısında kilit bir rol oynuyor. Arjantinli yıldız, attığı goller ve oyun kurmadaki yeteneğiyle takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Icardi'nin sahalara erken dönmesi, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de şampiyonluk yarışını hem de Avrupa Ligi'ndeki mücadelesini olumlu yönde etkileyecek.
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Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına müjde: Gol makinesi geri dönüyor

07:15 28.01.2025
© Fotoğraf : Instagram/IcardiIcardi
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Fotoğraf : Instagram/Icardi
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında sakatlanmasının ardından ülkesinde ameliyat oldu. Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bireysel çalışmalara başladığını duyurdu ve sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Tottenham ile oynanan maçta sakatlandı. Maçın 30. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Icardi, yapılan tetkikler sonucunda sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, tedavi sürecini hızlandırmak için ülkesine giderek ameliyat oldu.

Sosyal medyadan umut veren paylaşım

Icardi, ameliyat sonrası iyileşme sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaptığı paylaşımla bireysel çalışmalara başladığını duyuran Icardi, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Paylaşımında, "Yavaş yavaş geri dönüyorum. Bireysel çalışmalara başladım. Destekleriniz için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Taraftarı Icardi'ye destek veriyor

Icardi'nin sakatlığı ve ameliyat süreci, Galatasaray taraftarını endişelendirse de yıldız futbolcunun hızlı bir şekilde sahalara dönme çabası taraftarların moralini yükseltti. Sosyal medyada Icardi'nin paylaşımı binlerce beğeni alırken, taraftarlar yıldız futbolcuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Icardi'nin dönüşü Galatasaray i̇çin neden önemli?

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa Ligi'ndeki başarısında kilit bir rol oynuyor. Arjantinli yıldız, attığı goller ve oyun kurmadaki yeteneğiyle takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Icardi'nin sahalara erken dönmesi, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de şampiyonluk yarışını hem de Avrupa Ligi'ndeki mücadelesini olumlu yönde etkileyecek.
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