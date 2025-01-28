https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/mauro-icardiden-galatasaray-taraftarina-mujde--gol-makinesi-geri-donuyor-1093115163.html

Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına müjde: Gol makinesi geri dönüyor

Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına müjde: Gol makinesi geri dönüyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında sakatlanmasının ardından ülkesinde ameliyat oldu. Icardi, sosyal... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T07:15+0300

2025-01-28T07:15+0300

2025-01-28T07:15+0300

spor

mauro icardi

galatasaray

tottenham

süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083052773_0:149:940:678_1920x0_80_0_0_2e8b426bb03db0da3c7d06e4852ca05b.jpg

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Tottenham ile oynanan maçta sakatlandı. Maçın 30. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Icardi, yapılan tetkikler sonucunda sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, tedavi sürecini hızlandırmak için ülkesine giderek ameliyat oldu.Sosyal medyadan umut veren paylaşımIcardi, ameliyat sonrası iyileşme sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaptığı paylaşımla bireysel çalışmalara başladığını duyuran Icardi, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Paylaşımında, "Yavaş yavaş geri dönüyorum. Bireysel çalışmalara başladım. Destekleriniz için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.Galatasaray Taraftarı Icardi'ye destek veriyorIcardi'nin sakatlığı ve ameliyat süreci, Galatasaray taraftarını endişelendirse de yıldız futbolcunun hızlı bir şekilde sahalara dönme çabası taraftarların moralini yükseltti. Sosyal medyada Icardi'nin paylaşımı binlerce beğeni alırken, taraftarlar yıldız futbolcuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.Icardi'nin dönüşü Galatasaray i̇çin neden önemli?Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa Ligi'ndeki başarısında kilit bir rol oynuyor. Arjantinli yıldız, attığı goller ve oyun kurmadaki yeteneğiyle takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Icardi'nin sahalara erken dönmesi, Galatasaray'ın hem Süper Lig'de şampiyonluk yarışını hem de Avrupa Ligi'ndeki mücadelesini olumlu yönde etkileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/real-madridde-kriz-arda-guler-mbappeye-rest-cekti-gol-sevincine-katilmadi-ancelottinin-bile-agzi-1093070552.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mauro icardi sakatlık, icardi galatasaray dönüş, galatasaray icardi son durum, mauro icardi, galatasaray, uefa avrupa ligi, mauro icardi sakatlık, mauro icardi ameliyat, mauro icardi bireysel çalışmalar, galatasaray haberleri, icardi galatasaray'a ne zaman dönecek, icardi sosyal medya paylaşımı, galatasaray tottenham maçı, icardi sakatlık son durum