https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/real-madridde-kriz-arda-guler-mbappeye-rest-cekti-gol-sevincine-katilmadi-ancelottinin-bile-agzi-1093070552.html

Real Madrid’de kriz: Arda Güler Mbappe’ye rest çekti, gol sevincine katılmadı; 'Ancelotti'nin bile ağzı açık kaldı'

Real Madrid’de kriz: Arda Güler Mbappe’ye rest çekti, gol sevincine katılmadı; 'Ancelotti'nin bile ağzı açık kaldı'

Sputnik Türkiye

Real Madrid formasıyla Valladolid maçında sahaya çıkan Arda Güler, kısa sürede yeteneğini konuşturdu. Ancak genç yıldızın, Mbappe'nin penaltı golüne verdiği... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T05:16+0300

2025-01-27T05:16+0300

2025-01-27T05:35+0300

spor

real madrid

mbappe

modric

arda güler

gol

gol

carlo ancelotti

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La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 49 puana ulaşan Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki farkı 4’e çıkardı. Ancak maçın skoru kadar, genç yıldız Arda Güler’in performansı ve saha içindeki tepkileri konuşuldu.Arda Güler, Modric'e şık pasıyla büyüledi73. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, top kontrolü ve paslarıyla büyük beğeni topladı. Özellikle 85. dakikada sağ kanatta yaptığı kusursuz kontrol ve Modric'e attığı muhteşem ara pas, İspanyol futbolseverlerin övgüsüne mazhar oldu. Modric’in kaçırdığı bu pozisyon, Arda’nın yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu anlar, İspanyol taraftarlar tarafından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.Mbappe'nin penaltı golüne sessiz tepki: Sevince katılmadıReal Madrid’in kazandığı penaltıda, Arda Güler ceza sahasında müsait pozisyonda olmasına rağmen pas alamadı. Bu duruma tepki gösteren genç oyuncu, Mbappe’nin penaltı golünün ardından takım arkadaşlarının sevincine katılmadı. Bu görüntü sosyal medyada ve spor basınında geniş yankı uyandırdı.“Büyük ego savaşı” yorumlarıArda’nın bu davranışı, futbol yorumcuları ve taraftarları ikiye böldü. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, “Arda pas alamadığı için tepki gösterdi. Takım içinde büyük bir ego savaşı var ve Arda da bu mücadelede pes etmeyecek” ifadelerine yer verildi. İspanyol basını ise bu durumun teknik direktör Carlo Ancelotti'yi bile şaşırttığını yazdı.İspanyol basını Arda'nın performansını konuşuyorİspanyol spor gazeteleri, Arda’nın kısa süredeki etkileyici oyununu övgüyle karşılarken, genç oyuncunun sahadaki duygusal tepkilerinin de altını çizdi. Özellikle Mbappe ve Bellingham ile yaşadığı iletişim kopuklukları dikkat çekti. Arda’nın gelecekte takım içindeki rolü ve potansiyel etkisi tartışılmaya devam ediyor.

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