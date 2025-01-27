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Real Madrid’de kriz: Arda Güler Mbappe’ye rest çekti, gol sevincine katılmadı; 'Ancelotti'nin bile ağzı açık kaldı'
Real Madrid’de kriz: Arda Güler Mbappe’ye rest çekti, gol sevincine katılmadı; 'Ancelotti'nin bile ağzı açık kaldı'
Sputnik Türkiye
Real Madrid formasıyla Valladolid maçında sahaya çıkan Arda Güler, kısa sürede yeteneğini konuşturdu. Ancak genç yıldızın, Mbappe'nin penaltı golüne verdiği... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T05:16+0300
2025-01-27T05:35+0300
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La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 49 puana ulaşan Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki farkı 4’e çıkardı. Ancak maçın skoru kadar, genç yıldız Arda Güler’in performansı ve saha içindeki tepkileri konuşuldu.Arda Güler, Modric'e şık pasıyla büyüledi73. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, top kontrolü ve paslarıyla büyük beğeni topladı. Özellikle 85. dakikada sağ kanatta yaptığı kusursuz kontrol ve Modric'e attığı muhteşem ara pas, İspanyol futbolseverlerin övgüsüne mazhar oldu. Modric’in kaçırdığı bu pozisyon, Arda’nın yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu anlar, İspanyol taraftarlar tarafından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.Mbappe'nin penaltı golüne sessiz tepki: Sevince katılmadıReal Madrid’in kazandığı penaltıda, Arda Güler ceza sahasında müsait pozisyonda olmasına rağmen pas alamadı. Bu duruma tepki gösteren genç oyuncu, Mbappe’nin penaltı golünün ardından takım arkadaşlarının sevincine katılmadı. Bu görüntü sosyal medyada ve spor basınında geniş yankı uyandırdı.“Büyük ego savaşı” yorumlarıArda’nın bu davranışı, futbol yorumcuları ve taraftarları ikiye böldü. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, “Arda pas alamadığı için tepki gösterdi. Takım içinde büyük bir ego savaşı var ve Arda da bu mücadelede pes etmeyecek” ifadelerine yer verildi. İspanyol basını ise bu durumun teknik direktör Carlo Ancelotti'yi bile şaşırttığını yazdı.İspanyol basını Arda'nın performansını konuşuyorİspanyol spor gazeteleri, Arda’nın kısa süredeki etkileyici oyununu övgüyle karşılarken, genç oyuncunun sahadaki duygusal tepkilerinin de altını çizdi. Özellikle Mbappe ve Bellingham ile yaşadığı iletişim kopuklukları dikkat çekti. Arda’nın gelecekte takım içindeki rolü ve potansiyel etkisi tartışılmaya devam ediyor.
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arda guler, arda guler real madrid, arda guler mbappe, arda guler performansı, arda guler pası, mbappe penaltı golü, arda guler tepkisi, arda guler mbappe tepkisi, arda guler modric pası, real madrid valladolid maçı, arda guler sosyal medya, arda guler ancelotti, arda guler ispanyol basını, mbappe hat-trick, real madrid liderlik, arda guler maç özeti, arda guler penaltı pozisyonu, arda guler bellingham

Real Madrid’de kriz: Arda Güler Mbappe’ye rest çekti, gol sevincine katılmadı; 'Ancelotti'nin bile ağzı açık kaldı'

05:16 27.01.2025 (güncellendi: 05:35 27.01.2025)
© AA Real Madrid oyuncusu Arda Güler maçta yer bulamadı
 Real Madrid oyuncusu Arda Güler maçta yer bulamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA
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Real Madrid formasıyla Valladolid maçında sahaya çıkan Arda Güler, kısa sürede yeteneğini konuşturdu. Ancak genç yıldızın, Mbappe'nin penaltı golüne verdiği tepki ve maç içindeki dikkat çeken performansı İspanyol basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Arda'nın sessiz tepkisi, futbolseverleri ikiye böldü.
La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 49 puana ulaşan Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki farkı 4’e çıkardı. Ancak maçın skoru kadar, genç yıldız Arda Güler’in performansı ve saha içindeki tepkileri konuşuldu.

Arda Güler, Modric'e şık pasıyla büyüledi

73. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, top kontrolü ve paslarıyla büyük beğeni topladı. Özellikle 85. dakikada sağ kanatta yaptığı kusursuz kontrol ve Modric'e attığı muhteşem ara pas, İspanyol futbolseverlerin övgüsüne mazhar oldu. Modric’in kaçırdığı bu pozisyon, Arda’nın yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu anlar, İspanyol taraftarlar tarafından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

Mbappe'nin penaltı golüne sessiz tepki: Sevince katılmadı

Real Madrid’in kazandığı penaltıda, Arda Güler ceza sahasında müsait pozisyonda olmasına rağmen pas alamadı. Bu duruma tepki gösteren genç oyuncu, Mbappe’nin penaltı golünün ardından takım arkadaşlarının sevincine katılmadı. Bu görüntü sosyal medyada ve spor basınında geniş yankı uyandırdı.

“Büyük ego savaşı” yorumları

Arda’nın bu davranışı, futbol yorumcuları ve taraftarları ikiye böldü. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, “Arda pas alamadığı için tepki gösterdi. Takım içinde büyük bir ego savaşı var ve Arda da bu mücadelede pes etmeyecek” ifadelerine yer verildi. İspanyol basını ise bu durumun teknik direktör Carlo Ancelotti'yi bile şaşırttığını yazdı.

İspanyol basını Arda'nın performansını konuşuyor

İspanyol spor gazeteleri, Arda’nın kısa süredeki etkileyici oyununu övgüyle karşılarken, genç oyuncunun sahadaki duygusal tepkilerinin de altını çizdi. Özellikle Mbappe ve Bellingham ile yaşadığı iletişim kopuklukları dikkat çekti. Arda’nın gelecekte takım içindeki rolü ve potansiyel etkisi tartışılmaya devam ediyor.
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