https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/real-madridde-kriz-arda-guler-mbappeye-rest-cekti-gol-sevincine-katilmadi-ancelottinin-bile-agzi-1093070552.html
Real Madrid’de kriz: Arda Güler Mbappe’ye rest çekti, gol sevincine katılmadı; 'Ancelotti'nin bile ağzı açık kaldı'
Real Madrid’de kriz: Arda Güler Mbappe’ye rest çekti, gol sevincine katılmadı; 'Ancelotti'nin bile ağzı açık kaldı'
Sputnik Türkiye
Real Madrid formasıyla Valladolid maçında sahaya çıkan Arda Güler, kısa sürede yeteneğini konuşturdu. Ancak genç yıldızın, Mbappe'nin penaltı golüne verdiği... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T05:16+0300
2025-01-27T05:16+0300
2025-01-27T05:35+0300
spor
real madrid
mbappe
modric
arda güler
gol
gol
carlo ancelotti
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La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 49 puana ulaşan Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki farkı 4’e çıkardı. Ancak maçın skoru kadar, genç yıldız Arda Güler’in performansı ve saha içindeki tepkileri konuşuldu.Arda Güler, Modric'e şık pasıyla büyüledi73. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, top kontrolü ve paslarıyla büyük beğeni topladı. Özellikle 85. dakikada sağ kanatta yaptığı kusursuz kontrol ve Modric'e attığı muhteşem ara pas, İspanyol futbolseverlerin övgüsüne mazhar oldu. Modric’in kaçırdığı bu pozisyon, Arda’nın yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu anlar, İspanyol taraftarlar tarafından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.Mbappe'nin penaltı golüne sessiz tepki: Sevince katılmadıReal Madrid’in kazandığı penaltıda, Arda Güler ceza sahasında müsait pozisyonda olmasına rağmen pas alamadı. Bu duruma tepki gösteren genç oyuncu, Mbappe’nin penaltı golünün ardından takım arkadaşlarının sevincine katılmadı. Bu görüntü sosyal medyada ve spor basınında geniş yankı uyandırdı.“Büyük ego savaşı” yorumlarıArda’nın bu davranışı, futbol yorumcuları ve taraftarları ikiye böldü. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, “Arda pas alamadığı için tepki gösterdi. Takım içinde büyük bir ego savaşı var ve Arda da bu mücadelede pes etmeyecek” ifadelerine yer verildi. İspanyol basını ise bu durumun teknik direktör Carlo Ancelotti'yi bile şaşırttığını yazdı.İspanyol basını Arda'nın performansını konuşuyorİspanyol spor gazeteleri, Arda’nın kısa süredeki etkileyici oyununu övgüyle karşılarken, genç oyuncunun sahadaki duygusal tepkilerinin de altını çizdi. Özellikle Mbappe ve Bellingham ile yaşadığı iletişim kopuklukları dikkat çekti. Arda’nın gelecekte takım içindeki rolü ve potansiyel etkisi tartışılmaya devam ediyor.
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Real Madrid’de kriz: Arda Güler Mbappe’ye rest çekti, gol sevincine katılmadı; 'Ancelotti'nin bile ağzı açık kaldı'
05:16 27.01.2025 (güncellendi: 05:35 27.01.2025)
Real Madrid formasıyla Valladolid maçında sahaya çıkan Arda Güler, kısa sürede yeteneğini konuşturdu. Ancak genç yıldızın, Mbappe'nin penaltı golüne verdiği tepki ve maç içindeki dikkat çeken performansı İspanyol basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Arda'nın sessiz tepkisi, futbolseverleri ikiye böldü.
La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 49 puana ulaşan Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki farkı 4’e çıkardı. Ancak maçın skoru kadar, genç yıldız Arda Güler’in performansı ve saha içindeki tepkileri konuşuldu.
Arda Güler, Modric'e şık pasıyla büyüledi
73. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, top kontrolü ve paslarıyla büyük beğeni topladı. Özellikle 85. dakikada sağ kanatta yaptığı kusursuz kontrol ve Modric'e attığı muhteşem ara pas, İspanyol futbolseverlerin övgüsüne mazhar oldu. Modric’in kaçırdığı bu pozisyon, Arda’nın yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu anlar, İspanyol taraftarlar tarafından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.
Mbappe'nin penaltı golüne sessiz tepki: Sevince katılmadı
Real Madrid’in kazandığı penaltıda, Arda Güler ceza sahasında müsait pozisyonda olmasına rağmen pas alamadı. Bu duruma tepki gösteren genç oyuncu, Mbappe’nin penaltı golünün ardından takım arkadaşlarının sevincine katılmadı. Bu görüntü sosyal medyada ve spor basınında geniş yankı uyandırdı.
“Büyük ego savaşı” yorumları
Arda’nın bu davranışı, futbol yorumcuları ve taraftarları ikiye böldü. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, “Arda pas alamadığı için tepki gösterdi. Takım içinde büyük bir ego savaşı var ve Arda da bu mücadelede pes etmeyecek” ifadelerine yer verildi. İspanyol basını ise bu durumun teknik direktör Carlo Ancelotti'yi bile şaşırttığını yazdı.
İspanyol basını Arda'nın performansını konuşuyor
İspanyol spor gazeteleri, Arda’nın kısa süredeki etkileyici oyununu övgüyle karşılarken, genç oyuncunun sahadaki duygusal tepkilerinin de altını çizdi. Özellikle Mbappe ve Bellingham ile yaşadığı iletişim kopuklukları dikkat çekti. Arda’nın gelecekte takım içindeki rolü ve potansiyel etkisi tartışılmaya devam ediyor.