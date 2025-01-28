https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/izsuya-83-milyon-tl-ceza-korfeze-camur-dokuldu-1093127685.html

İZSU'ya 8.3 milyon TL ceza: Körfeze çamur döküldü

İZSU'ya 8.3 milyon TL ceza: Körfeze çamur döküldü

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihlale bağlı toplam 8 milyon 305... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T14:13+0300

2025-01-28T14:13+0300

2025-01-28T14:13+0300

türkiye

ceza

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

izmir

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında 81 ilde denetimler devam ediyor.Ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi'ne içme suyu arıtmada kullanılan çamur atığının döküldüğünü tespit etti.Bu kapsamda, Çevre Kanunu uyarınca İZSU'ya 1 milyon 869 bin 726 lira ceza uygulandı. 17 Ocak'ta Tire İlçesi'ndeki denetimde Akmescit Mahallesi'nden gelen evsel atık suların arıtılmadan doğrudan Cuma Deresi'ne deşarj edildiğinin tespit edilmesi üzerine de İZSU'ya 668 bin 677 lira ceza kesildi.Eski Foça AAT'ye 3 katı cezaMenemen Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki yapılan denetimde de atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi ve İZSU'ya 1 milyon 393 bin 755 lira idari ceza uygulandı.İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesiste geçmiş yıllarda oluşan arıtma çamurlarına ilişkin bertaraf işlemlerinin yapılmadığı, hazırlanan rehabilitasyon planlarında idare tarafından istenilen revizyonların yapılmayarak lisans alınmadan arıtma çamuru depolandığı belirlendi. Bu ihlale istinaden İZSU'ya 23 Ocak'ta 1 milyon 299 bin 54 lira ceza kesildi.Ödemiş ilçesinde yapılan denetimde Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi'ne hem kanalizasyondan hem de vidanjörlerle atık su girişi olduğu tespit edildi. Tesisteki havuzun yetersizliği nedeniyle rögarın ve arıtılmamış atık suların yağmursuyu kanalı vasıtasıyla tesis yanındaki Gali Çayı'na deşarj edildiği belirlendi ve söz konusu tesise 1 milyon 671 bin 844 lira idari ceza uygulandı.Suç duyurusunda bulunulduAyrıca çevre kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/denetimlerden-kacamadilar-tuketime-uygunsuz-urunleri-bulunan-firmalara-23-milyon-ceza-kesildi-1093053756.html

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ceza, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), izmir