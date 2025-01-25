https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/denetimlerden-kacamadilar-tuketime-uygunsuz-urunleri-bulunan-firmalara-23-milyon-ceza-kesildi-1093053756.html
Denetimlerden kaçamadılar: Tüketime uygunsuz ürünleri bulunan firmalara 2.3 milyon ceza kesildi
Denetimlerden kaçamadılar: Tüketime uygunsuz ürünleri bulunan firmalara 2.3 milyon ceza kesildi
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İzmir'de yapılan denetimlerde tüketilmeye uygun olmayan ürünler bulunan 28 işletmeye 2.3 milyon lira ceza kesildi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T19:39+0300
2025-01-25T19:39+0300
2025-01-25T19:39+0300
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izmir
bornova
gıda
gıda ürünü
bozuk gıda
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İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Bornova ve Kemalpaşa'da iki soğuk hava deposunu denetledi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve tüketilmeye uygun olmayan ürünler tespit edildi. 28 işletmeye 2 milyon 322 bin 682 lira ceza kesildi. 67 bin kilo ürün yakalandıİnsan sağlığına zararlı ürünlerin piyasaya sunulmaması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri İzmir'de iki soğuk hava deposunda kontrollerde bulundu. Ekipler, soğuk hava depolarını kiralayan 28 firmaya ait ve tarihi geçmiş, etiketsiz ve tüketilmeye uygun olmayan 67 bin 159 kilogram gıda ürününü tespit etti.Söz konusu gıda ürünlerinin imhasını başlatan ekipler, 28 firmaya ise 2 milyon 322 bin 682 lira idari cezası uyguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/belediye-bozuk-urunleri-tespit-etti-iki-zincir-market-3-gun-kapatildi-1092764758.html
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izmir, bornova, gıda, gıda ürünü, bozuk gıda
izmir, bornova, gıda, gıda ürünü, bozuk gıda
Denetimlerden kaçamadılar: Tüketime uygunsuz ürünleri bulunan firmalara 2.3 milyon ceza kesildi
İzmir'de yapılan denetimlerde tüketilmeye uygun olmayan ürünler bulunan 28 işletmeye 2.3 milyon lira ceza kesildi.
İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Bornova ve Kemalpaşa'da iki soğuk hava deposunu denetledi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve tüketilmeye uygun olmayan ürünler tespit edildi. 28 işletmeye 2 milyon 322 bin 682 lira ceza kesildi.
67 bin kilo ürün yakalandı
İnsan sağlığına zararlı ürünlerin piyasaya sunulmaması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri İzmir'de iki soğuk hava deposunda kontrollerde bulundu. Ekipler, soğuk hava depolarını kiralayan 28 firmaya ait ve tarihi geçmiş, etiketsiz ve tüketilmeye uygun olmayan 67 bin 159 kilogram gıda ürününü tespit etti.
Söz konusu gıda ürünlerinin imhasını başlatan ekipler, 28 firmaya ise 2 milyon 322 bin 682 lira idari cezası uyguladı.