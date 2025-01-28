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İŞKUR ve TOBB 'Yetiştirme Kursu' açtı: Katılanlara günlük ücret yatacak, sigortaları ödenecek, sertifika verilecek
İŞKUR ve TOBB 'Yetiştirme Kursu' açtı: Katılanlara günlük ücret yatacak, sigortaları ödenecek, sertifika verilecek
Sputnik Türkiye
Kalifiye eleman bulma sıkıntısını çözmek için İŞKUR ve TOBB, Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP)’i hayata geçirdi. Yüzlerce meslekte hem teorik hem... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T10:13+0300
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Türkiye'de iş dünyasının en büyük problemlerinden biri olan kalifiye eleman eksikliği, İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ile çözülmeye çalışılıyor. 23 Eylül 2024’te imzalanan iş birliği protokolüyle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirilecek.Hedef: İş gücünü nitelikli hale getirmekProgramın amacı, hem işsizlikle mücadele etmek hem de işletmelerin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek. İşletmeler, ihtiyaçlarını ilgili odalara bildirerek nitelikli eleman talebinde bulunabiliyor. NİYEP, özellikle teorik ve pratik eğitimi birleştiren yapısıyla dikkat çekiyor.Eğitimler teorik ve pratik aşamalı olacakNİYEP kapsamında kurslar, haftalık en az 30, en fazla 45 saat olarak düzenleniyor. Eğitim süreci teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Eğitimlerin toplam süresi 160 günü geçmeyecek şekilde planlanıyor. Teorik ve pratik eğitimler aynı gün verilmiyor, ancak hafta içerisinde farklı günlerde gerçekleştirilebiliyor.Katılımcılara günlük 850 TL’ye kadar ücret ödenecekProgram kapsamında kursiyerlere, katıldıkları her gün için ödeme yapılacak. 118 meslek için belirlenen ücret, günlük 850,16 TL olarak açıklanırken, diğer mesleklerde bu tutar 595,11 TL olacak. İŞKUR, ayrıca kursiyerlerin genel sağlık sigortası ve iş kazası sigortası primlerini de karşılayacak.Programın kapsamındaki meslekler arasında telekomünikasyon mühendisleri, marangozlar, tesisatçılar, gıda üretim operatörleri ve camcılar bulunuyor. Bu mesleklerde eğitim alacak kursiyerler, iş hayatına hem teorik bilgi hem de pratik deneyimle hazırlanacak.Kursiyerler eğitim sonunda sertifika alacakKursları başarıyla tamamlayan katılımcılara, mesleki yeterlilik belgesi verilecek. Mesleki yeterlilik belgesi gerekmeyen mesleklerde, Millî Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı kurs bitirme belgesi ya da sertifika sağlanacak. Bu belgeler, kursiyerlerin istihdam edilme şansını artıracak.Neden NİYEP?İŞKUR ve TOBB’un hayata geçirdiği bu program, hem işsizlikle mücadelede hem de iş dünyasının eleman ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynuyor. Katılımcılara maddi destek sağlanması ve sigortalarının karşılanması, programa olan ilgiyi artırıyor.NİYEP nedir?Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen bir eğitim programıdır.Kurslara katılım ücreti var mı?Hayır, kursiyerler eğitimlerden ücretsiz yararlanır ve günlük 850 TL’ye kadar ücret alabilirler.
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nitelikli iş gücü yetiştirme programı, i̇şkur tobb iş birliği, ni̇yep nedir, günlük 850 tl ödeme, i̇şkur kursları 2025, nitelikli eleman eğitimi, mesleki yeterlilik belgesi, 118 meslek kursu, i̇şkur sigorta desteği, pratik ve teorik eğitim, i̇şkur meslek edindirme, iş garantili mesleki eğitim, kalifiye eleman eğitimi, meslek kurslarına nasıl başvurulur, i̇şkur günlük ödeme programı, i̇şkur sigorta prim desteği, ni̇yep katılım şartları
nitelikli iş gücü yetiştirme programı, i̇şkur tobb iş birliği, ni̇yep nedir, günlük 850 tl ödeme, i̇şkur kursları 2025, nitelikli eleman eğitimi, mesleki yeterlilik belgesi, 118 meslek kursu, i̇şkur sigorta desteği, pratik ve teorik eğitim, i̇şkur meslek edindirme, iş garantili mesleki eğitim, kalifiye eleman eğitimi, meslek kurslarına nasıl başvurulur, i̇şkur günlük ödeme programı, i̇şkur sigorta prim desteği, ni̇yep katılım şartları

İŞKUR ve TOBB 'Yetiştirme Kursu' açtı: Katılanlara günlük ücret yatacak, sigortaları ödenecek, sertifika verilecek

10:13 28.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMeslek
Meslek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Kalifiye eleman bulma sıkıntısını çözmek için İŞKUR ve TOBB, Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP)’i hayata geçirdi. Yüzlerce meslekte hem teorik hem pratik eğitim sağlanırken, katılımcılara günlük 850 TL’ye varan ücret ödenecek. Kursiyerlerin sigortaları da İŞKUR tarafından karşılanacak.
Türkiye'de iş dünyasının en büyük problemlerinden biri olan kalifiye eleman eksikliği, İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ile çözülmeye çalışılıyor. 23 Eylül 2024’te imzalanan iş birliği protokolüyle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirilecek.

Hedef: İş gücünü nitelikli hale getirmek

Programın amacı, hem işsizlikle mücadele etmek hem de işletmelerin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek. İşletmeler, ihtiyaçlarını ilgili odalara bildirerek nitelikli eleman talebinde bulunabiliyor. NİYEP, özellikle teorik ve pratik eğitimi birleştiren yapısıyla dikkat çekiyor.

Eğitimler teorik ve pratik aşamalı olacak

NİYEP kapsamında kurslar, haftalık en az 30, en fazla 45 saat olarak düzenleniyor. Eğitim süreci teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Eğitimlerin toplam süresi 160 günü geçmeyecek şekilde planlanıyor. Teorik ve pratik eğitimler aynı gün verilmiyor, ancak hafta içerisinde farklı günlerde gerçekleştirilebiliyor.

Katılımcılara günlük 850 TL’ye kadar ücret ödenecek

Program kapsamında kursiyerlere, katıldıkları her gün için ödeme yapılacak. 118 meslek için belirlenen ücret, günlük 850,16 TL olarak açıklanırken, diğer mesleklerde bu tutar 595,11 TL olacak. İŞKUR, ayrıca kursiyerlerin genel sağlık sigortası ve iş kazası sigortası primlerini de karşılayacak.
Programın kapsamındaki meslekler arasında telekomünikasyon mühendisleri, marangozlar, tesisatçılar, gıda üretim operatörleri ve camcılar bulunuyor. Bu mesleklerde eğitim alacak kursiyerler, iş hayatına hem teorik bilgi hem de pratik deneyimle hazırlanacak.

Kursiyerler eğitim sonunda sertifika alacak

Kursları başarıyla tamamlayan katılımcılara, mesleki yeterlilik belgesi verilecek. Mesleki yeterlilik belgesi gerekmeyen mesleklerde, Millî Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı kurs bitirme belgesi ya da sertifika sağlanacak. Bu belgeler, kursiyerlerin istihdam edilme şansını artıracak.

Neden NİYEP?

İŞKUR ve TOBB’un hayata geçirdiği bu program, hem işsizlikle mücadelede hem de iş dünyasının eleman ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynuyor. Katılımcılara maddi destek sağlanması ve sigortalarının karşılanması, programa olan ilgiyi artırıyor.

NİYEP nedir?

Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen bir eğitim programıdır.

Kurslara katılım ücreti var mı?

Hayır, kursiyerler eğitimlerden ücretsiz yararlanır ve günlük 850 TL’ye kadar ücret alabilirler.
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