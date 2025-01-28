https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/iskur-ve-tobb-yetistirme-kursu-acti-katilanlara-gunluk-ucret-yatacak-sigortalari-odenecek-sertifika-1093120344.html

İŞKUR ve TOBB 'Yetiştirme Kursu' açtı: Katılanlara günlük ücret yatacak, sigortaları ödenecek, sertifika verilecek

İŞKUR ve TOBB 'Yetiştirme Kursu' açtı: Katılanlara günlük ücret yatacak, sigortaları ödenecek, sertifika verilecek

Sputnik Türkiye

Kalifiye eleman bulma sıkıntısını çözmek için İŞKUR ve TOBB, Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP)’i hayata geçirdi. Yüzlerce meslekte hem teorik hem... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T10:13+0300

2025-01-28T10:13+0300

2025-01-28T10:13+0300

işkur

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

ekonomi

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Türkiye'de iş dünyasının en büyük problemlerinden biri olan kalifiye eleman eksikliği, İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ile çözülmeye çalışılıyor. 23 Eylül 2024’te imzalanan iş birliği protokolüyle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirilecek.Hedef: İş gücünü nitelikli hale getirmekProgramın amacı, hem işsizlikle mücadele etmek hem de işletmelerin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek. İşletmeler, ihtiyaçlarını ilgili odalara bildirerek nitelikli eleman talebinde bulunabiliyor. NİYEP, özellikle teorik ve pratik eğitimi birleştiren yapısıyla dikkat çekiyor.Eğitimler teorik ve pratik aşamalı olacakNİYEP kapsamında kurslar, haftalık en az 30, en fazla 45 saat olarak düzenleniyor. Eğitim süreci teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Eğitimlerin toplam süresi 160 günü geçmeyecek şekilde planlanıyor. Teorik ve pratik eğitimler aynı gün verilmiyor, ancak hafta içerisinde farklı günlerde gerçekleştirilebiliyor.Katılımcılara günlük 850 TL’ye kadar ücret ödenecekProgram kapsamında kursiyerlere, katıldıkları her gün için ödeme yapılacak. 118 meslek için belirlenen ücret, günlük 850,16 TL olarak açıklanırken, diğer mesleklerde bu tutar 595,11 TL olacak. İŞKUR, ayrıca kursiyerlerin genel sağlık sigortası ve iş kazası sigortası primlerini de karşılayacak.Programın kapsamındaki meslekler arasında telekomünikasyon mühendisleri, marangozlar, tesisatçılar, gıda üretim operatörleri ve camcılar bulunuyor. Bu mesleklerde eğitim alacak kursiyerler, iş hayatına hem teorik bilgi hem de pratik deneyimle hazırlanacak.Kursiyerler eğitim sonunda sertifika alacakKursları başarıyla tamamlayan katılımcılara, mesleki yeterlilik belgesi verilecek. Mesleki yeterlilik belgesi gerekmeyen mesleklerde, Millî Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı kurs bitirme belgesi ya da sertifika sağlanacak. Bu belgeler, kursiyerlerin istihdam edilme şansını artıracak.Neden NİYEP?İŞKUR ve TOBB’un hayata geçirdiği bu program, hem işsizlikle mücadelede hem de iş dünyasının eleman ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynuyor. Katılımcılara maddi destek sağlanması ve sigortalarının karşılanması, programa olan ilgiyi artırıyor.NİYEP nedir?Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen bir eğitim programıdır.Kurslara katılım ücreti var mı?Hayır, kursiyerler eğitimlerden ücretsiz yararlanır ve günlük 850 TL’ye kadar ücret alabilirler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/konut-kredilerinde-faizler-geriledi-500-bin-tl-ve-1-milyon-tl-icin-geri-odeme-tutarlari-netlesti-1093117499.html

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