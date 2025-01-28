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Konut kredilerinde faizler geriledi: 500 bin TL ve 1 milyon TL için geri ödeme tutarları netleşti
Konut kredilerinde faizler geriledi: 500 bin TL ve 1 milyon TL için geri ödeme tutarları netleşti
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası konut kredilerindeki oranlar değişti. 120 ay vadede en düşük oran yüzde 2.79, 60 ay vadede ise yüzde 2.84 olarak... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T09:21+0300
2025-01-28T09:23+0300
ekonomi
konut
konut fiyatları
konut kredisi
merkez bankası
faiz oranları
ahmet büyükduman
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Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizini yüzde 45,00 seviyesine indirmesiyle piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bu hamlenin ardından özellikle mevduat faizleri hızla değişti ve %50 seviyesinin üzerinde mevduat teklifi sunan bankalar neredeyse tamamen ortadan kalktı.Faiz indirimi, kredi oranlarında henüz istenen düşüşü getirmedi. Tüketiciler konut kredisi oranlarındaki yeni adımları yakından takip ederken, oranların düşüş hızının yavaşlığı dikkat çekiyor.Konut kredisinde yüzde 2 eşiği önemliKonut kredisi faizlerinde psikolojik sınır olarak görülen yüzde 2 oranı, tüketiciler için büyük bir eşik. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman’ın sosyal medyada yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 48.9’u yüzde 2’nin altında, yüzde 80’i ise yüzde 1.5’in altında faiz oranları sunulursa kredi kullanmayı düşündüğünü belirtti. Büyükduman, “Bu oranlar, tüketicilerin konut alım kararlarında önemli bir rol oynuyor” dedi.500 bin TL konut kredisi geri ödeme tutarlarıEn düşük oranlara göre, 500 bin TL konut kredisi için hesaplanan geri ödemeler şu şekilde:60 Ay Vade:120 Ay Vade:1 milyon TL konut kredisi geri ödeme tutarları1 milyon TL’lik kredi için yapılan hesaplama ise şöyle:60 Ay Vade:120 Ay Vade:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/ev-almayi-planlayanlar-dikkat-konut-kredisi-faizleri-dustu-1-milyon-tlnin-aylik-odemesi-belli-oldu-1093038207.html
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konut kredisi faiz oranları, güncel konut kredisi faizleri, konut kredisi hesaplama, 120 ay vadeli konut kredisi, 60 ay vadeli konut kredisi, en düşük konut kredisi faizi, 500 bin tl konut kredisi ödeme planı, 1 milyon tl konut kredisi geri ödeme, faiz indirimi sonrası konut kredisi, merkez bankası faiz indirimi, konut kredisi faizleri düştü mü, ev kredisi faiz oranları 2025, en uygun konut kredisi, konut kredisi faiz oranları karşılaştırma, en düşük faiz oranlı kredi, gayrimenkul iktisatçısı ahmet büyükduman, kredi faiz oranları ne zaman düşer, konut kredilerinde geri ödeme tablosu, 2025 konut kredisi faiz oranları
konut kredisi faiz oranları, güncel konut kredisi faizleri, konut kredisi hesaplama, 120 ay vadeli konut kredisi, 60 ay vadeli konut kredisi, en düşük konut kredisi faizi, 500 bin tl konut kredisi ödeme planı, 1 milyon tl konut kredisi geri ödeme, faiz indirimi sonrası konut kredisi, merkez bankası faiz indirimi, konut kredisi faizleri düştü mü, ev kredisi faiz oranları 2025, en uygun konut kredisi, konut kredisi faiz oranları karşılaştırma, en düşük faiz oranlı kredi, gayrimenkul iktisatçısı ahmet büyükduman, kredi faiz oranları ne zaman düşer, konut kredilerinde geri ödeme tablosu, 2025 konut kredisi faiz oranları

Konut kredilerinde faizler geriledi: 500 bin TL ve 1 milyon TL için geri ödeme tutarları netleşti

09:21 28.01.2025 (güncellendi: 09:23 28.01.2025)
© İHA5 ve 50 TL
5 ve 50 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
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Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası konut kredilerindeki oranlar değişti. 120 ay vadede en düşük oran yüzde 2.79, 60 ay vadede ise yüzde 2.84 olarak gerçekleşiyor. Ancak ev sahibi olmak isteyenler, faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyor. Peki, konut kredisinde en düşük faiz oranı ne? İşte güncel faiz oranları...
Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizini yüzde 45,00 seviyesine indirmesiyle piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bu hamlenin ardından özellikle mevduat faizleri hızla değişti ve %50 seviyesinin üzerinde mevduat teklifi sunan bankalar neredeyse tamamen ortadan kalktı.
Faiz indirimi, kredi oranlarında henüz istenen düşüşü getirmedi. Tüketiciler konut kredisi oranlarındaki yeni adımları yakından takip ederken, oranların düşüş hızının yavaşlığı dikkat çekiyor.

Konut kredisinde yüzde 2 eşiği önemli

Konut kredisi faizlerinde psikolojik sınır olarak görülen yüzde 2 oranı, tüketiciler için büyük bir eşik. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman’ın sosyal medyada yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 48.9’u yüzde 2’nin altında, yüzde 80’i ise yüzde 1.5’in altında faiz oranları sunulursa kredi kullanmayı düşündüğünü belirtti. Büyükduman, “Bu oranlar, tüketicilerin konut alım kararlarında önemli bir rol oynuyor” dedi.

500 bin TL konut kredisi geri ödeme tutarları

En düşük oranlara göre, 500 bin TL konut kredisi için hesaplanan geri ödemeler şu şekilde:
60 Ay Vade:
Aylık Taksit: 17.452 TL
Toplam Geri Ödeme: 1.061.000 TL
120 Ay Vade:
Aylık Taksit: 14.483 TL
Toplam Geri Ödeme: 1.753.000 TL

1 milyon TL konut kredisi geri ödeme tutarları

1 milyon TL’lik kredi için yapılan hesaplama ise şöyle:
60 Ay Vade:
Aylık Taksit: 34.903 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.110.000 TL
120 Ay Vade:
Aylık Taksit: 28.966 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.493.000 TL
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
EKONOMİ
Ev almayı planlayanlar dikkat: Konut kredisi faizleri düştü, 1 milyon TL'nin aylık ödemesi belli oldu
25 Ocak, 08:07
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