https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/konut-kredilerinde-faizler-geriledi-500-bin-tl-ve-1-milyon-tl-icin-geri-odeme-tutarlari-netlesti-1093117499.html
Konut kredilerinde faizler geriledi: 500 bin TL ve 1 milyon TL için geri ödeme tutarları netleşti
Konut kredilerinde faizler geriledi: 500 bin TL ve 1 milyon TL için geri ödeme tutarları netleşti
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası konut kredilerindeki oranlar değişti. 120 ay vadede en düşük oran yüzde 2.79, 60 ay vadede ise yüzde 2.84 olarak... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T09:21+0300
2025-01-28T09:21+0300
2025-01-28T09:23+0300
ekonomi
konut
konut fiyatları
konut kredisi
merkez bankası
faiz oranları
ahmet büyükduman
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Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizini yüzde 45,00 seviyesine indirmesiyle piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bu hamlenin ardından özellikle mevduat faizleri hızla değişti ve %50 seviyesinin üzerinde mevduat teklifi sunan bankalar neredeyse tamamen ortadan kalktı.Faiz indirimi, kredi oranlarında henüz istenen düşüşü getirmedi. Tüketiciler konut kredisi oranlarındaki yeni adımları yakından takip ederken, oranların düşüş hızının yavaşlığı dikkat çekiyor.Konut kredisinde yüzde 2 eşiği önemliKonut kredisi faizlerinde psikolojik sınır olarak görülen yüzde 2 oranı, tüketiciler için büyük bir eşik. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman’ın sosyal medyada yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 48.9’u yüzde 2’nin altında, yüzde 80’i ise yüzde 1.5’in altında faiz oranları sunulursa kredi kullanmayı düşündüğünü belirtti. Büyükduman, “Bu oranlar, tüketicilerin konut alım kararlarında önemli bir rol oynuyor” dedi.500 bin TL konut kredisi geri ödeme tutarlarıEn düşük oranlara göre, 500 bin TL konut kredisi için hesaplanan geri ödemeler şu şekilde:60 Ay Vade:120 Ay Vade:1 milyon TL konut kredisi geri ödeme tutarları1 milyon TL’lik kredi için yapılan hesaplama ise şöyle:60 Ay Vade:120 Ay Vade:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/ev-almayi-planlayanlar-dikkat-konut-kredisi-faizleri-dustu-1-milyon-tlnin-aylik-odemesi-belli-oldu-1093038207.html
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Konut kredilerinde faizler geriledi: 500 bin TL ve 1 milyon TL için geri ödeme tutarları netleşti
09:21 28.01.2025 (güncellendi: 09:23 28.01.2025)
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası konut kredilerindeki oranlar değişti. 120 ay vadede en düşük oran yüzde 2.79, 60 ay vadede ise yüzde 2.84 olarak gerçekleşiyor. Ancak ev sahibi olmak isteyenler, faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyor. Peki, konut kredisinde en düşük faiz oranı ne? İşte güncel faiz oranları...
Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizini yüzde 45,00 seviyesine indirmesiyle piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bu hamlenin ardından özellikle mevduat faizleri hızla değişti ve %50 seviyesinin üzerinde mevduat teklifi sunan bankalar neredeyse tamamen ortadan kalktı.
Faiz indirimi, kredi oranlarında henüz istenen düşüşü getirmedi. Tüketiciler konut kredisi oranlarındaki yeni adımları yakından takip ederken, oranların düşüş hızının yavaşlığı dikkat çekiyor.
Konut kredisinde yüzde 2 eşiği önemli
Konut kredisi faizlerinde psikolojik sınır olarak görülen yüzde 2 oranı, tüketiciler için büyük bir eşik. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman’ın sosyal medyada yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 48.9’u yüzde 2’nin altında, yüzde 80’i ise yüzde 1.5’in altında faiz oranları sunulursa kredi kullanmayı düşündüğünü belirtti. Büyükduman, “Bu oranlar, tüketicilerin konut alım kararlarında önemli bir rol oynuyor” dedi.
500 bin TL konut kredisi geri ödeme tutarları
En düşük oranlara göre, 500 bin TL konut kredisi için hesaplanan geri ödemeler şu şekilde:
Toplam Geri Ödeme:
1.061.000 TL
Toplam Geri Ödeme:
1.753.000 TL
1 milyon TL konut kredisi geri ödeme tutarları
1 milyon TL’lik kredi için yapılan hesaplama ise şöyle:
Toplam Geri Ödeme:
2.110.000 TL
Toplam Geri Ödeme:
3.493.000 TL