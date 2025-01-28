https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/hataysporun-yildizi-aboubakar-9-gollu-kasimpasa-macina-tepki-gosterdi-artik-canima-tak-etti-1093112814.html

Hatayspor'un yıldızı Aboubakar, 9 gollü Kasımpaşa maçına tepki gösterdi: 'Artık canıma tak etti'

Hatayspor'un yıldızı Aboubakar, 9 gollü Kasımpaşa maçına tepki gösterdi: 'Artık canıma tak etti'

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Hatayspor, sahadan 5-4'lük yenilgiyle ayrıldı. Maçın dikkat çeken ismi, 2 gol 1 asistlik... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

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Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Hatayspor maçı 5-4'lük skorla tamamlandı.Trendyol Süper Ligi'n kapanış maçında Kasımpaşa 10 kişi kalan Hatayspor'u kendi evinde tek gol farkla mağlup etti. Maçın ardından açıklama yapan Aboubakar, hakem yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Aboubakar "10 kişi kalarak mücadele ettik ama bu konular hakkında konuşmasam bile canıma tak etti! Türk futbolunda hakemler çok can yakıcı kararlar alıyorlar ve bir takımın kaderiyle oynuyorlar! Bu korkunç bir şey! Maçın başında kırmızı kart! Aklım almıyor! TFF mi yetkili, kim bilmiyorum ama artık buna çözüm bulun! Dayanamıyoruz!" dedi.Kamerunlu futbolcu, hakem kararlarının takımların kaderini belirlediğini savunarak, "Savaşmaya devam edeceğiz, asla bırakmayacağız. Kümede kalmayı planlıyoruz ama konu yine hakemler! Artık maçlarımızın sabote edildiğini bile düşünüyorum! Böyle olmamalı! Türk hakemlerin bu kararlarla ligi yönetiyor olmaları inanılmaz can yakıcı!" ifadelerini kullandı.

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