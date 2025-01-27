Fenerbahçe duyurdu: Anderson Talisca İstanbul'a geldi

Kulübümüzün transferi konusunda anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Sportif Direktörümüz Mario Branco tarafından karşılanan Anderson Talisca, burada kendisine tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterilerinde bulunan çok sayıda taraftarımızı da selamladı.