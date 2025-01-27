https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/fenerbahce-duyurdu-anderson-talisca-istanbula-geldi-1093111183.html
Fenerbahçe duyurdu: Anderson Talisca İstanbul'a geldi
Fenerbahçe duyurdu: Anderson Talisca İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T22:58+0300
2025-01-27T22:58+0300
2025-01-27T22:58+0300
spor
fenerbahçe
anderson talisca
suudi arabistan
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
transfer
istanbul
al nassr
futbol
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Fenerbahçe, transferi konusunda anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı İstanbul'a getirdi.Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu, havaalanında basın mensupları ve taraftarlar tarafından karşılandı. Sarı lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco'nun transfer görüşmelerini yaptığı Talisca'nın takımda 94 numaralı formayı giyeceği açıklandı.Transfer kesinleştiSuudi Arabistan'dan transfer edilen Anderson Talisca için Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ilk açıklama geldi. Sarı lacivertli takım transfer hakkında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/galatasarayin-yildizi-musleradan-ayrilik-aciklamasi-iki-takimla-gorustum-1093109413.html
suudi arabistan
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fenerbahçe, anderson talisca, suudi arabistan, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, transfer, istanbul, al nassr, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
fenerbahçe, anderson talisca, suudi arabistan, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, transfer, istanbul, al nassr, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Fenerbahçe duyurdu: Anderson Talisca İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu, havaalanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Talisca, sarı-lacivertli takımda 94 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, transferi konusunda anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı İstanbul'a getirdi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu, havaalanında basın mensupları ve taraftarlar tarafından karşılandı. Sarı lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco'nun transfer görüşmelerini yaptığı Talisca'nın takımda 94 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Suudi Arabistan'dan transfer edilen Anderson Talisca için Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ilk açıklama geldi. Sarı lacivertli takım transfer hakkında şu ifadeleri kullandı:
Kulübümüzün transferi konusunda anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Sportif Direktörümüz Mario Branco tarafından karşılanan Anderson Talisca, burada kendisine tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterilerinde bulunan çok sayıda taraftarımızı da selamladı.