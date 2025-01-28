https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-sirin-payzin-hakkinda-sorusturma-acildi-1093128219.html

Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma açıldı

Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması açıldı. Tebligatın kendisine ulaşmadığını belirten Payzın, avukatı ile beraber ifadeye gideceğini açıkladı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-28T12:55+0300

türkiye

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terör

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Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması açıldı. Payzın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama ayptı:'Veremeyeceğim açıklama yok'Payzın bir süre sonra tebligatın kendisine ulaşmadığını da söyledi ve şunları ekledi:

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