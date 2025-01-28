Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma açıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bolu İl Özel İdaresi, 2015 yılında söz konusu tesisle ilgili denetim yaptıklarını açıkladı’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de doğurganlık hızı düşüşte: ‘İnsanlar çoğalmaktan korkuyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İki yaş altı çocuklarda ekran maruziyeti dil gelişimini geciktiriyor
14:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN DÂHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
15:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘DeepSeek’in potansiyeli, ABD’yi korkuttu’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'ABD'de bıçak kemiğe dayandı. Çin'in enerji tedarikini baskı altına almak istiyorlar. İran'a dizayn düşünülüyor'
19:13
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Varlık Fonu’nu 25 milyon dolar dolandıranlar bugün mahkemeye çıkıyor
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
1 Şubat'ta başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:40
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-sirin-payzin-hakkinda-sorusturma-acildi-1093128219.html
Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma açıldı
Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması açıldı. Tebligatın kendisine ulaşmadığını belirten Payzın, avukatı ile beraber ifadeye gideceğini açıkladı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T12:26+0300
2025-01-28T12:55+0300
türkiye
şirin payzın
gazeteci
türkiye
son dakika
terör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103505/44/1035054437_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_59a36a5acef22e6fe439a51dd00f9d54.jpg
Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması açıldı. Payzın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama ayptı:'Veremeyeceğim açıklama yok'Payzın bir süre sonra tebligatın kendisine ulaşmadığını da söyledi ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/menajer-ayse-barim-tutuklandi-1093111964.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/sokak-roportajinda-cumhurbaskani-erdogan-ve-ailesine-hakaret-eden-kisi-tutuklandi-1093113090.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103505/44/1035054437_230:0:1190:720_1920x0_80_0_0_64bdfda1fd41d205ad9a358541267afb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şirin payzın
şirin payzın

Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma açıldı

12:26 28.01.2025 (güncellendi: 12:55 28.01.2025)
© Fotoğraf : TwitterŞirin Payzın
Şirin Payzın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması açıldı. Tebligatın kendisine ulaşmadığını belirten Payzın, avukatı ile beraber ifadeye gideceğini açıkladı.
Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması açıldı. Payzın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama ayptı:
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
TÜRKİYE
Menajer Ayşe Barım tutuklandı
Dün, 23:29

'Veremeyeceğim açıklama yok'

Payzın bir süre sonra tebligatın kendisine ulaşmadığını da söyledi ve şunları ekledi:
Sayın Savcı bana tebligat gönderdiğini gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş.. Tebligat bana ulaşmadı.. not olarak düşeyim .. Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim ..34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
TÜRKİYE
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı
01:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала