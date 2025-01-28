Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma açıldı
12:26 28.01.2025 (güncellendi: 12:55 28.01.2025)
© Fotoğraf : TwitterŞirin Payzın
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması açıldı. Tebligatın kendisine ulaşmadığını belirten Payzın, avukatı ile beraber ifadeye gideceğini açıkladı.
Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör soruşturması açıldı. Payzın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama ayptı:
Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış ., Şimdi öğrendim ! Ama içeriğini bilmiyorum henüz— Sirin Payzin (@siring) January 28, 2025
Dün, 23:29
'Veremeyeceğim açıklama yok'
Payzın bir süre sonra tebligatın kendisine ulaşmadığını da söyledi ve şunları ekledi:
Sayın Savcı bana tebligat gönderdiğini gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş.. Tebligat bana ulaşmadı.. not olarak düşeyim .. Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim ..34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok
Sayın Savcı bana tebligat gönderdiğini gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş.. Tebligat bana ulaşmadı.. not olarak düşeyim .. Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim ..34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok 😊— Sirin Payzin (@siring) January 28, 2025