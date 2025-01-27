https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/menajer-ayse-barim-tutuklandi-1093111964.html

Menajer Ayşe Barım tutuklandı

Menajer Ayşe Barım tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'darbe teşebbüsüne yardım' soruşturması kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, savcılıktaki... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T23:29+0300

2025-01-27T23:29+0300

2025-01-28T00:03+0300

türkiye

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gezi parkı

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Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturmada tanık olarak ifade vermiş ve oyuncuları yönlendirmediğini, eyleme bireysel olarak katıldığını belirtmişti. Barım, yaptığı açıklamada, 3 haftadır süren süreç nedeniyle psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu ve mağduriyetinin devlet tarafından giderilmesini istediğini ifade etmişti. İfadesinin ardından Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla mahkemece tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.Ayşe Barım kimdir?Kariyerine 1992 yılında başlayan Ayşe Barım, Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi görevler üstlenerek sektördeki deneyimini artırdı. Daha sonra Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst ve DMC gibi önemli firmalarda müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi üst düzey pozisyonlarda yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ayse-barimin-savcilik-ifadesi-ortaya-cikti-aylik-gelirim-300-bin-tl-1093111457.html

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