https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/sokak-roportajinda-cumhurbaskani-erdogan-ve-ailesine-hakaret-eden-kisi-tutuklandi-1093113090.html

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yayımlanan sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden bir... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T01:03+0300

2025-01-28T01:03+0300

2025-01-28T01:03+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

haberler

sokak röportajı

tutuklama

recep tayyip erdoğan

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını belirtti..EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.Açıklamada şunlar ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gazeteci-baris-pehlivan-ile-halk-tv-sunucusu-ve-yetkilileri-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1093111316.html

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Sputnik Türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm), haberler, sokak röportajı, tutuklama, recep tayyip erdoğan