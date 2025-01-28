https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/sokak-roportajinda-cumhurbaskani-erdogan-ve-ailesine-hakaret-eden-kisi-tutuklandi-1093113090.html
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yayımlanan sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden bir... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T01:03+0300
2025-01-28T01:03+0300
2025-01-28T01:03+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
haberler
sokak röportajı
tutuklama
recep tayyip erdoğan
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını belirtti..EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.Açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gazeteci-baris-pehlivan-ile-halk-tv-sunucusu-ve-yetkilileri-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1093111316.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), haberler, sokak röportajı, tutuklama, recep tayyip erdoğan
emniyet genel müdürlüğü (egm), haberler, sokak röportajı, tutuklama, recep tayyip erdoğan
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yayımlanan sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden bir kişinin tutuklandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını belirtti..
EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
"Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır."