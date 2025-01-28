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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yayımlanan sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden bir... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
haberler
sokak röportajı
tutuklama
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını belirtti..EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.Açıklamada şunlar ifade edildi:
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emniyet genel müdürlüğü (egm), haberler, sokak röportajı, tutuklama, recep tayyip erdoğan
emniyet genel müdürlüğü (egm), haberler, sokak röportajı, tutuklama, recep tayyip erdoğan

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden kişi tutuklandı

01:03 28.01.2025
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yayımlanan sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden bir kişinin tutuklandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını belirtti..
EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır."

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