https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/dmm-turk-gemisinde-9-ton-kokain-yakalandi-iddiasina-yanit-verdi-1093139586.html

DMM, 'Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı' iddiasına yanıt verdi

DMM, 'Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı' iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında yer alan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan 'Türk... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T17:17+0300

2025-01-28T17:17+0300

2025-01-28T17:21+0300

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DMM, 'Türk gemisinde kokain yakalandı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı.İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan 'Fransız donanmasının baskın yaptığı Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı' iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, kamuoyunun bu tür haber ve iddialara itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.İddialara ilişkin detaylara yer verilen açıklamada, geminin bir Türk gemisi olmadığı, 7 Kasım 2024'te Panama’dan bir firmaya satılarak Tanzanya bayrağı taşımaya başladığı belirtildi. Fransız donanması tarafından Martinik Adası civarında durdurulan geminin, 10 Aralık’ta Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’da yükleme yaptığı ve 13 Aralık’ta Gine Bissau’dan hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.Operasyon sırasında gemide 9 ton kokain ele geçirilirken, olayla ilgili üç Kolombiya ve bir İspanyol vatandaşı tutuklandı. İletişim Başkanlığı, olayın Türkiye ile hiçbir bağlantısının bulunmadığının altını çizerek, bu tür asılsız iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını belirtti.DMM X paylaşımı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/dmm-somali-cumhurbaskaninin-ogluna-vatandaslik-verildi-iddiasina-yanit-verdi-1092554532.html

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