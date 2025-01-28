https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/dmm-turk-gemisinde-9-ton-kokain-yakalandi-iddiasina-yanit-verdi-1093139586.html
DMM, 'Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı' iddiasına yanıt verdi
DMM, 'Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında yer alan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan 'Türk... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T17:17+0300
2025-01-28T17:17+0300
2025-01-28T17:21+0300
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DMM, 'Türk gemisinde kokain yakalandı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı.İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan 'Fransız donanmasının baskın yaptığı Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı' iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, kamuoyunun bu tür haber ve iddialara itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.İddialara ilişkin detaylara yer verilen açıklamada, geminin bir Türk gemisi olmadığı, 7 Kasım 2024'te Panama’dan bir firmaya satılarak Tanzanya bayrağı taşımaya başladığı belirtildi. Fransız donanması tarafından Martinik Adası civarında durdurulan geminin, 10 Aralık’ta Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’da yükleme yaptığı ve 13 Aralık’ta Gine Bissau’dan hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.Operasyon sırasında gemide 9 ton kokain ele geçirilirken, olayla ilgili üç Kolombiya ve bir İspanyol vatandaşı tutuklandı. İletişim Başkanlığı, olayın Türkiye ile hiçbir bağlantısının bulunmadığının altını çizerek, bu tür asılsız iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını belirtti.DMM X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/dmm-somali-cumhurbaskaninin-ogluna-vatandaslik-verildi-iddiasina-yanit-verdi-1092554532.html
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DMM, 'Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı' iddiasına yanıt verdi
17:17 28.01.2025 (güncellendi: 17:21 28.01.2025)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında yer alan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan 'Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı' iddiası hakkında açıklama yaptı. DMM, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek geminin Tanzanya bayraklı olduğunu duyurdu.
DMM, 'Türk gemisinde kokain yakalandı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan 'Fransız donanmasının baskın yaptığı Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı' iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, kamuoyunun bu tür haber ve iddialara itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.
İddialara ilişkin detaylara yer verilen açıklamada, geminin bir Türk gemisi olmadığı, 7 Kasım 2024'te Panama’dan bir firmaya satılarak Tanzanya bayrağı taşımaya başladığı belirtildi. Fransız donanması tarafından Martinik Adası civarında durdurulan geminin, 10 Aralık’ta Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’da yükleme yaptığı ve 13 Aralık’ta Gine Bissau’dan hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyon sırasında gemide 9 ton kokain ele geçirilirken, olayla ilgili üç Kolombiya ve bir İspanyol vatandaşı tutuklandı. İletişim Başkanlığı, olayın Türkiye ile hiçbir bağlantısının bulunmadığının altını çizerek, bu tür asılsız iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını belirtti.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Fransız donanmasının baskın yaptığı Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı” iddiası doğru değildir. Haberde geçen gemi bir Türk gemisi değil, 7 Kasım 2024'te Panama'dan bir firmaya satılan Tanzanya bayraklı gemidir. Gemiye 10 Aralık'ta Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da yükleme yapılmış, 13 Aralık'ta Gine Bissau'dan yola çıkmıştır. Gemi, Güney Amerika açıklarında bulunan Martinik Adası civarında Fransız donanması tarafından durdurulmuştur. Bahse konu olayla ilgili üç Kolombiya ve bir İspanyol vatandaşı tutuklanmıştır. Gerçekleşen olayın ülkemizle bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.