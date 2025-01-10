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DMM, 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna vatandaşlık verildi' iddiasına yanıt verdi
DMM, 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna vatandaşlık verildi' iddiasına yanıt verdi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiği... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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dezenformasyonla mücadele merkezi
dezenformasyon yasası
somali
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nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının asılsız olduğu açıklandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında DMM, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, somali, cumhurbaşkanı, vatandaşlık, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, vatandaşlık verme, çifte vatandaşlık, vatandaşlık yasası
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, somali, cumhurbaşkanı, vatandaşlık, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, vatandaşlık verme, çifte vatandaşlık, vatandaşlık yasası

DMM, 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna vatandaşlık verildi' iddiasına yanıt verdi

21:48 10.01.2025
© AAİletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, şahsın Türk vatandaşlığı için herhangi bir başvurusu bulunmadığı ve vatandaşlık verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının asılsız olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında DMM, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
Bahse konu şahsın herhangi bir başvurusu bulunmadığı gibi şahsa vatandaşlık verilmesi de söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Somali Cumhurbaşkanının oğluna Türk vatandaşlığı verildi” iddiası doğru değildir.
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