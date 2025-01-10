Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının asılsız olduğu açıklandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında DMM, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

DMM, 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna vatandaşlık verildi' iddiasına yanıt verdi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, şahsın Türk vatandaşlığı için herhangi bir başvurusu bulunmadığı ve vatandaşlık verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.