https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bakan-ali-yerlikaya-son-durumu-paylasti-ulkelerine-donen-suriyeli-sayisini-acikladi-1092499335.html
Bakan Ali Yerlikaya son durumu paylaştı: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Ali Yerlikaya son durumu paylaştı: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Sputnik Türkiye
İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T14:46+0300
2025-01-09T14:46+0300
2025-01-09T14:56+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
suriyeli
ali yerlikaya
cilvegözü sınır kapısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu. Ali Yerlikaya, son bir ayda, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:"Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor. 2017'den bugüne güvenli, onur dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur.Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/sanatci-edip-akbayramdan-uzen-haber-yogun-bakima-alindi-1092494299.html
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içişleri bakanlığı, suriyeli, ali yerlikaya, cilvegözü sınır kapısı
içişleri bakanlığı, suriyeli, ali yerlikaya, cilvegözü sınır kapısı
Bakan Ali Yerlikaya son durumu paylaştı: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
14:46 09.01.2025 (güncellendi: 14:56 09.01.2025)
İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu. Ali Yerlikaya, son bir ayda, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor.
Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor. 2017'den bugüne güvenli, onur dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur.
Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.
8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz."