https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/bilim-insanlari-dunyayi-ziyaret-eden-uydunun-nereden-geldigini-cozdu-1093126224.html

Bilim insanları dünyayı ziyaret eden uydunun nereden geldiğini çözdü

Bilim insanları dünyayı ziyaret eden uydunun nereden geldiğini çözdü

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarına göre, geçen yıl Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ve 'mini ay' olarak adlandırılan 2024 PT5 adlı gök cismi, Ay'dan binlerce yıl önce kopmuş bir... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T12:06+0300

2025-01-28T12:06+0300

2025-01-28T12:06+0300

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Astronomlar, geçen yıl Dünya’nın yörüngesinde kısa bir süre kalan ve 'mini ay' olarak bilinen 2024 PT5 adlı gök cisminin, Ay’dan binlerce yıl önce kopmuş bir parça olabileceğini öne sürdü. Yaklaşık 10 metre çapındaki bu küçük gök cismi, yakın Dünya nesnesi (NEO) kategorisinde değerlendiriliyor. Bilim insanları, cismin Dünya’ya çarpma riski taşımadığını ve mevcut yörüngesi nedeniyle önümüzdeki birkaç on yıl boyunca gezegenimiz için bir tehdit oluşturmayacağını belirtti. 2024 PT5, geçtiğimiz yıl Dünya’ya yakın bir konumda gözlemlendikten sonra, yeni ve daha uzak bir yörüngeye doğru yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Araştırmacılara göre, 2024 PT5’in özellikleri, onun Ay’dan kopmuş bir parça olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu hipotezin doğrulanması için daha fazla inceleme yapılması gerektiği vurgulanıyor. Gökbilimciler, bu gibi nesnelerin Dünya ve Ay’ın ortak tarihine ışık tutabileceğini ve Güneş Sistemi’nin dinamiklerini anlamada önemli ipuçları sunabileceğini ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ziyaretci-uydu-mini-ay-dunyanin-etrafinda-bir-sure-donecek-1088227399.html

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mini ay, 2024 pt5, ay'dan kopan parça, dünya'nın yörüngesi, gök cismi, yakın dünya nesnesi, astronomi keşifleri, güneş sistemi araştırmaları