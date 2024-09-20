https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ziyaretci-uydu-mini-ay-dunyanin-etrafinda-bir-sure-donecek-1088227399.html
Ziyaretçi uydu: 'Mini Ay' Dünya'nın etrafında bir süre dönecek
Ziyaretçi uydu: 'Mini Ay' Dünya'nın etrafında bir süre dönecek
Sputnik Türkiye
Dünya'nın ziyaretçi yeni uydusu geçici olarak Dünya'nın etrafında dönecek. Yeni keşfedilen 2024 PT5 isimli göktaşının ilk ziyareti 29 Eylül'de gerçekleşecek. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T04:43+0300
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Dünya, bu ayın sonunda yeni bir doğal uyduya kavuşacak. Sadece iki ay boyunca bizimle kalacak olan bu uydunun ziyareti Sciencealert dergisine göre ilk değil ve son da olmayacak.İka ay boyunca Dünya'nın etrafında dönecek olan 'mini ay', aslında yaklaşık 10 metre çapında küçük bir asteroit olan 2024 PT5. Geçen ay keşfedilen asteroitin yörüngesi hesaplanarak 29 Eylül'de Dünya'nın geçici yeni uydusu olacağı belirlendi.Yaklaşık 56.6 gün boyunca Dünya'nın etrafında dönecek olan 2024 PT5, 25 Kasım'da yer çekiminden kurtularak Güneş etrafındaki yörüngesine geri dönecek. Bu yıl içindeki son ziyaretini 9 Ocak 2025'te yapacak olan 'mini ay' bu kez 1,8 milyon kilometre mesafeden geçecek.2055'te görüşmek üzere2024 PT5 isimli 'mini ay', 9 Ocak'ta gerekleştireceği son ziyaretinin ardından 8 Kasım 2055'te bir kez daha geri gelecek. 2055'teki ziyaretinde ise Dünya’ya 5,2 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/super-ay-van-golu-uzerinde-goruntulendi-1088198830.html
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dünya, ay, uydu, göktaşı, asteroid, güneş, uzay
dünya, ay, uydu, göktaşı, asteroid, güneş, uzay
Ziyaretçi uydu: 'Mini Ay' Dünya'nın etrafında bir süre dönecek
Dünya'nın ziyaretçi yeni uydusu geçici olarak Dünya'nın etrafında dönecek. Yeni keşfedilen 2024 PT5 isimli göktaşının ilk ziyareti 29 Eylül'de gerçekleşecek.
Dünya, bu ayın sonunda yeni bir doğal uyduya kavuşacak. Sadece iki ay boyunca bizimle kalacak olan bu uydunun ziyareti Sciencealert dergisine göre ilk değil ve son da olmayacak.
İka ay boyunca Dünya'nın etrafında dönecek olan 'mini ay', aslında yaklaşık 10 metre çapında küçük bir asteroit olan 2024 PT5. Geçen ay keşfedilen asteroitin yörüngesi hesaplanarak 29 Eylül'de Dünya'nın geçici yeni uydusu olacağı belirlendi.
Yaklaşık 56.6 gün boyunca Dünya'nın etrafında dönecek olan 2024 PT5, 25 Kasım'da yer çekiminden kurtularak Güneş etrafındaki yörüngesine geri dönecek. Bu yıl içindeki son ziyaretini 9 Ocak 2025'te yapacak olan 'mini ay' bu kez 1,8 milyon kilometre mesafeden geçecek.
2024 PT5 isimli 'mini ay', 9 Ocak'ta gerekleştireceği son ziyaretinin ardından 8 Kasım 2055'te bir kez daha geri gelecek. 2055'teki ziyaretinde ise Dünya’ya 5,2 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.