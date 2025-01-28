https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/abdli-gazeteci-carlsonun-putine-yonelik-suikast-girisimi-iddialarina-kremlinden-yanit-korunuyor-1093130570.html
ABD’li gazeteci Carlson’un Putin’e yönelik suikast girişimi iddialarına Kremlin’den yanıt: Korunuyor
ABD’li gazeteci Carlson’un Putin’e yönelik suikast girişimi iddialarına Kremlin’den yanıt: Korunuyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’li gazeteci Carlson’un Biden yönetiminin Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin yorumunda Rus özel servislerinin... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T13:19+0300
2025-01-28T13:19+0300
2025-01-28T13:34+0300
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rusya
kremlin
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tucker carlson
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yönetim
vladimir putin
suikast girişimi
iddia
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin yorumunda Rus özel servislerinin Rusya Devlet Başkanı'nın güvenliğini sağlamak için sürekli olarak her türlü önlemi aldığını belirtti.Peskov, gazetecilerden gelen ilgili soru karşısında, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini ve elbette ki devlet koruması altındaki kişilerin, öncelikle de Devlet Başkanı’nın güvenliğini sağlamak için sürekli olarak gerekli tüm önlemleri almaktadır” yanıtını verdi.ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/abdli-gazeteci-carlsondan-biden-putini-oldurmeye-calisti-iddiasi-1093126462.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, tucker carlson, joe biden, yönetim, vladimir putin, suikast girişimi, iddia, yanıt, yorum, abd
rusya, kremlin, dmitriy peskov, tucker carlson, joe biden, yönetim, vladimir putin, suikast girişimi, iddia, yanıt, yorum, abd
ABD’li gazeteci Carlson’un Putin’e yönelik suikast girişimi iddialarına Kremlin’den yanıt: Korunuyor
13:19 28.01.2025 (güncellendi: 13:34 28.01.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’li gazeteci Carlson’un Biden yönetiminin Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin yorumunda Rus özel servislerinin Rusya liderinin güvenliğini sağlamak için sürekli olarak her türlü önlemi aldığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin yorumunda Rus özel servislerinin Rusya Devlet Başkanı'nın güvenliğini sağlamak için sürekli olarak her türlü önlemi aldığını belirtti.
Peskov, gazetecilerden gelen ilgili soru karşısında, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini ve elbette ki devlet koruması altındaki kişilerin, öncelikle de Devlet Başkanı’nın güvenliğini sağlamak için sürekli olarak gerekli tüm önlemleri almaktadır” yanıtını verdi.
ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.