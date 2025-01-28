https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/abdli-gazeteci-carlsonun-putine-yonelik-suikast-girisimi-iddialarina-kremlinden-yanit-korunuyor-1093130570.html

ABD’li gazeteci Carlson’un Putin’e yönelik suikast girişimi iddialarına Kremlin’den yanıt: Korunuyor

ABD’li gazeteci Carlson’un Putin’e yönelik suikast girişimi iddialarına Kremlin’den yanıt: Korunuyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’li gazeteci Carlson’un Biden yönetiminin Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin yorumunda Rus özel servislerinin... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T13:19+0300

2025-01-28T13:19+0300

2025-01-28T13:34+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

tucker carlson

joe biden

yönetim

vladimir putin

suikast girişimi

iddia

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına ilişkin yorumunda Rus özel servislerinin Rusya Devlet Başkanı'nın güvenliğini sağlamak için sürekli olarak her türlü önlemi aldığını belirtti.Peskov, gazetecilerden gelen ilgili soru karşısında, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini ve elbette ki devlet koruması altındaki kişilerin, öncelikle de Devlet Başkanı’nın güvenliğini sağlamak için sürekli olarak gerekli tüm önlemleri almaktadır” yanıtını verdi.ABD’li gazeteci Carlson daha önce herhangi bir detay ve delil sunmadan eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya lideri Vladimir Putin’i ‘öldürmeye çalıştığını’ öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/abdli-gazeteci-carlsondan-biden-putini-oldurmeye-calisti-iddiasi-1093126462.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, tucker carlson, joe biden, yönetim, vladimir putin, suikast girişimi, iddia, yanıt, yorum, abd