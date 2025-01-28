https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trumptan-demir-kubbe-emri-1093120711.html
Trump’tan ‘Demir Kubbe’ emri
Trump’tan ‘Demir Kubbe’ emri
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Demir Kubbe hava ve füze savunma sisteminin oluşturulması emrini imzaladı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T10:01+0300
2025-01-28T10:01+0300
2025-01-28T10:00+0300
dünya
abd
donald trump
demir kubbe
israil
joe biden
abd ordusu
cinsiyet eşitliği
cinsiyet ayrımcılığı
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre’de konuşma yaptığı Florida dönüşü uçakta, Demir Kubbe hava ve füze savunma sisteminin oluşturulması dahil orduya ilişkin birkaç kararname imzaladığını duyurdu.Yeni hava ve füze sisteminin tamamen ABD’de üretilmesi ve özellikle demir cevheri üretiminde lider olan Minnesota Eyaleti’nin projede önemli bir rol oynaması bekleniyor.Seçim kampanyasında söz vermiştiDemir Kubbe, Trump’ın seçim kampanyası sırasında verdiği sözlerden biri.Trump, yemin töreni sırasında da, silahlı kuvvetlere bir füze savunma sistemi geliştirmeye ve oluşturmaya yönlendirme niyetinde olduğunu açıklamıştı.Trump, “Amerikalıları koruyabilecek gelişmiş bir Demir Kubbe füze savunma kalkanı inşa etmeye derhal başlamalıyız” ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray, ABD'nin balistik, seyir ve hipersonik füzelerden kaynaklanan “feci bir tehditle” karşı karşıya olduğunu savunmuştu.Demir Kubbe nedir?Demir Kubbe, 50 ilâ 200 km menzile sahip güdümsüz taktik füzelere karşı koruma için İsrailli Rafael şirketi tarafından 2000’li yılların başında geliştirilen bir hava savunma sistemi. Sistem, bin 500 kilometrekarelik bir alanı koruyabiliyor.‘Etkisiz ve aşırı maliyetli olabilir’Ancak 8.630 mil karelik yüzölçümüne sahip İsrail ile kıyasla 3.800.000 mil karelik ABD’yi koruyabilecek bir sistemin çok daha büyük olması gerekecek. Askeri uzmanlar, bu ölçekte bir Demir Kubbe’nin etkisiz ve aşırı maliyetli olabileceği konusunda uyarıyor.Orduya ilişkin diğer kararnamelerTrump’ın silahlı kuvvetlere ilişkin diğer kararnameler, orduda ‘cinsiyet radikalizmi’ ve ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’ politikalarının kaldırılması ile ilgili.Cinsiyet çeşitliliği karşıtlığıyla bilenen Trump, ilk başkanlık döneminde trans bireylerin ABD ordusunda görev yapmasını yasaklamıştı. Bu yasak daha sonra Joe Biden tarafından kaldırılmıştı. Trump, Beyaz Saray’a döndükten sonra, ABD’de yalnızca ‘kadın’ ve ‘erkek’ olarak iki cinsiyetin tanınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/svr-direktoru-nariskin-bati-baskisina-devam-edebilir-ama-rusyayi-izole-etmek-mumkun-degil-1093115876.html
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abd, donald trump, demir kubbe, israil, joe biden, abd ordusu, cinsiyet eşitliği, cinsiyet ayrımcılığı
abd, donald trump, demir kubbe, israil, joe biden, abd ordusu, cinsiyet eşitliği, cinsiyet ayrımcılığı
Trump’tan ‘Demir Kubbe’ emri
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Demir Kubbe hava ve füze savunma sisteminin oluşturulması emrini imzaladı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre’de konuşma yaptığı Florida dönüşü uçakta, Demir Kubbe hava ve füze savunma sisteminin oluşturulması dahil orduya ilişkin birkaç kararname imzaladığını duyurdu.
Yeni hava ve füze sisteminin tamamen ABD’de üretilmesi ve özellikle demir cevheri üretiminde lider olan Minnesota Eyaleti’nin projede önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Seçim kampanyasında söz vermişti
Demir Kubbe, Trump’ın seçim kampanyası sırasında verdiği sözlerden biri.
Trump, yemin töreni sırasında da, silahlı kuvvetlere bir füze savunma sistemi geliştirmeye ve oluşturmaya yönlendirme niyetinde olduğunu açıklamıştı.
Trump, “Amerikalıları koruyabilecek gelişmiş bir Demir Kubbe füze savunma kalkanı inşa etmeye derhal başlamalıyız” ifadesini kullanmıştı.
Beyaz Saray, ABD'nin balistik, seyir ve hipersonik füzelerden kaynaklanan “feci bir tehditle” karşı karşıya olduğunu savunmuştu.
Demir Kubbe, 50 ilâ 200 km menzile sahip güdümsüz taktik füzelere karşı koruma için İsrailli Rafael şirketi tarafından 2000’li yılların başında geliştirilen bir hava savunma sistemi. Sistem, bin 500 kilometrekarelik bir alanı koruyabiliyor.
‘Etkisiz ve aşırı maliyetli olabilir’
Ancak 8.630 mil karelik yüzölçümüne sahip İsrail ile kıyasla 3.800.000 mil karelik ABD’yi koruyabilecek bir sistemin çok daha büyük olması gerekecek. Askeri uzmanlar, bu ölçekte bir Demir Kubbe’nin etkisiz ve aşırı maliyetli olabileceği konusunda uyarıyor.
Orduya ilişkin diğer kararnameler
Trump’ın silahlı kuvvetlere ilişkin diğer kararnameler, orduda ‘cinsiyet radikalizmi’ ve ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’ politikalarının kaldırılması ile ilgili.
Cinsiyet çeşitliliği karşıtlığıyla bilenen Trump, ilk başkanlık döneminde trans bireylerin ABD ordusunda görev yapmasını yasaklamıştı. Bu yasak daha sonra Joe Biden tarafından kaldırılmıştı. Trump, Beyaz Saray’a döndükten sonra, ABD’de yalnızca ‘kadın’ ve ‘erkek’ olarak iki cinsiyetin tanınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.