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Gazeteci Carlson: Blinken, ABD ile Rusya arasında savaşın patlak vermesi için elinden gelen her şeyi yaptı
Gazeteci Carlson: Blinken, ABD ile Rusya arasında savaşın patlak vermesi için elinden gelen her şeyi yaptı
Sputnik Türkiye
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, verdiği bir röportajda, eski ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın ABD ile Rusya arasında savaşın patlak vermesini... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T02:49+0300
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ABD'li gazeteci Tucker Carlson, gazeteci Matt Taibbi ile yaptığı bir röportajda eski ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın görevdeki son iki ayında ABD ile Rusya arasında savaşın patlak vermesini hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.Carlson röportajında, "Son iki ayda Blinken'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki savaşı hızlandırmak için yapabileceği her şeyi yaptığını biliyorum" şeklinde konuştu.Ayrıca Carlson, Dışişleri Bakanlığı'nın eski başkanını 'aptal olduğu kadar kötü' birisi olarak gördüğünü ve aslında eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde ülkeyi yönetenin Blinken olduğunu itiraf etti. Carlson, Blinken için “Her yerde onun parmağı olduğunu görebiliyorum” ifadelerinde bulundu.
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abd, tucker carlson, anthony blinken, abd, rusya

Gazeteci Carlson: Blinken, ABD ile Rusya arasında savaşın patlak vermesi için elinden gelen her şeyi yaptı

02:49 28.01.2025
© AP Photo / Kevin MohattAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Kevin Mohatt
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ABD'li gazeteci Tucker Carlson, verdiği bir röportajda, eski ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın ABD ile Rusya arasında savaşın patlak vermesini hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, gazeteci Matt Taibbi ile yaptığı bir röportajda eski ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın görevdeki son iki ayında ABD ile Rusya arasında savaşın patlak vermesini hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.
Carlson röportajında, "Son iki ayda Blinken'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki savaşı hızlandırmak için yapabileceği her şeyi yaptığını biliyorum" şeklinde konuştu.
Ayrıca Carlson, Dışişleri Bakanlığı'nın eski başkanını 'aptal olduğu kadar kötü' birisi olarak gördüğünü ve aslında eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde ülkeyi yönetenin Blinken olduğunu itiraf etti. Carlson, Blinken için “Her yerde onun parmağı olduğunu görebiliyorum” ifadelerinde bulundu.
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