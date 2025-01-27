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UEFA Avrupa Ligi'nde Türk derbisi ihtimali: Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'la rakip olabilir
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk derbisi ihtimali: Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'la rakip olabilir
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları öncesi Galatasaray play-off etabını garantilerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kulvarda... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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Sarı-kırmızılı ekip Hollanda'da Ajax'la, Beşiktaş da bir başka Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup durumda bulunan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada bulunuyor. 18 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde ise 14 gol görürken, +4 averaja sahip.Üst tura çıkmayı garantileyen Okan Buruk'un ekibi, Ajax deplasmanında kazanarak ilk 8 içinde lig etabını tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor. Ancak burada diğer maçların da sonuçları önemli.Galatasaray'ın Hollanda'da kazanıp ilk 8 sıra içinde yer alamaması için tek ihtimal bulunuyor. 14 puanı bulunan takımlardan Lyon, Tottenham ve Anderlecht haftayı galibiyetle tamamlayıp, Manchester United da Romanya'da FCSB'yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli.Böyle bir senaryoda Bodo Glimt, Galatasaray'ın elde ettiği skordan en az 2 gol daha farklı kazanırsa, sarı-kırmızılı takım 9. sırada kalacak.Beraberlikle ilk 8 şansı varOkan Buruk'un ekibinin Ajax'la berabere kalması halinde dahi diğer maçların sonucuna göre ilk 8 şansı bulunuyor.Galatasaray'ın ilk 8 içindeki takımlardan Anderlecht ve FCSB'den daha iyi averajı var. İki takımın mağlup olması durumunda Galatasaray, beraberlik alsa dahi bu ekipleri geçebilecek. Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers'ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise'nın da en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.Sarı-kırmızılı ekip, Ajax'a mağlup olması durumunda ise ilk 8'e giremeyerek 13 puanla play-off etabına katılacak.Fenerbahçe kazanırsa üst tura yükseliyorGeride kalan 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Fenerbahçe, Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak.Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek.Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Ajax, Galatasaray'ı konuk edecek, PAOK ile Real Sociedad ise birbirleriyle oynayacak. Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.Türk derbisi ihtimaliUEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali bulunuyor.Yedinci haftada oluşan puan durumunun sekizinci hafta da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak.UEFA'nın yeni sistemine göre ilk 8 dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek. Buna göre 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucunda 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle, 13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle, 15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.Son hafta müsabakalarının ardından puan durumunda değişiklik olmaması durumunda, 23 ve 24. sırada yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/uefa-kulupler-siralamasi-guncellendi-turk-takimlari-kacinci-sirada-1093049835.html
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galatasaray uefa, uefa fenerbahçe, beşiktaş uefa
galatasaray uefa, uefa fenerbahçe, beşiktaş uefa

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk derbisi ihtimali: Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'la rakip olabilir

16:37 27.01.2025
Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş
Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları öncesi Galatasaray play-off etabını garantilerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kulvarda diğer sonuçlara bakmaksızın yola devam edebilmesi için kazanmaları gerekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip Hollanda'da Ajax'la, Beşiktaş da bir başka Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.
Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup durumda bulunan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada bulunuyor. 18 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde ise 14 gol görürken, +4 averaja sahip.
Üst tura çıkmayı garantileyen Okan Buruk'un ekibi, Ajax deplasmanında kazanarak ilk 8 içinde lig etabını tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor. Ancak burada diğer maçların da sonuçları önemli.
Galatasaray'ın Hollanda'da kazanıp ilk 8 sıra içinde yer alamaması için tek ihtimal bulunuyor. 14 puanı bulunan takımlardan Lyon, Tottenham ve Anderlecht haftayı galibiyetle tamamlayıp, Manchester United da Romanya'da FCSB'yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli.
Böyle bir senaryoda Bodo Glimt, Galatasaray'ın elde ettiği skordan en az 2 gol daha farklı kazanırsa, sarı-kırmızılı takım 9. sırada kalacak.

Beraberlikle ilk 8 şansı var

Okan Buruk'un ekibinin Ajax'la berabere kalması halinde dahi diğer maçların sonucuna göre ilk 8 şansı bulunuyor.
Galatasaray'ın ilk 8 içindeki takımlardan Anderlecht ve FCSB'den daha iyi averajı var. İki takımın mağlup olması durumunda Galatasaray, beraberlik alsa dahi bu ekipleri geçebilecek. Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers'ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise'nın da en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Ajax'a mağlup olması durumunda ise ilk 8'e giremeyerek 13 puanla play-off etabına katılacak.

Fenerbahçe kazanırsa üst tura yükseliyor

Geride kalan 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Fenerbahçe, Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.
Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak.
Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek.
Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Ajax, Galatasaray'ı konuk edecek, PAOK ile Real Sociedad ise birbirleriyle oynayacak. Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
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UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi: Türk takımları kaçıncı sırada?
25 Ocak, 16:09

Türk derbisi ihtimali

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali bulunuyor.
Yedinci haftada oluşan puan durumunun sekizinci hafta da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak.
UEFA'nın yeni sistemine göre ilk 8 dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek. Buna göre 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucunda 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.
Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle, 13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle, 15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.
Son hafta müsabakalarının ardından puan durumunda değişiklik olmaması durumunda, 23 ve 24. sırada yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.
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