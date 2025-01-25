https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/uefa-kulupler-siralamasi-guncellendi-turk-takimlari-kacinci-sirada-1093049835.html
UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi: Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi: Türk takımları kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
UEFA kulüpler sıralaması açıklandı. Fenerbahçe 46. sırada yer alırken, Galatasaray 56., Beşiktaş ise 112. sırada kendine yer buldu. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T16:09+0300
2025-01-25T16:09+0300
2025-01-25T16:09+0300
spor
uefa
fenerbahçe
beşiktaş
başakşehir
sivasspor
galatasaray sk
manchester
manchester city
manchester united
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Avrupa’da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması açıklandı. Manchester City, zirvede yer alırken, Real Madrid ve Liverpool ilk üç sırayı tamamladı. Türk takımları ise sıralamada farklı pozisyonlarda yer aldı.Türk takımları kaçıncı sırada? Avrupa kupalarında gösterilen performanslar, Türk takımlarının bu sıralamada yükselmesi için büyük önem taşıyor. Manchester City’nin 135.000 puanla zirvede yer aldığı listede, Real Madrid 133.500 puanla ikinci, Liverpool ise 123.250 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/unlu-teknik-direktor-pep-guardiola-mourinhoyu-simdi-cok-daha-iyi-anliyorum--1093048080.html
başakşehir
manchester
liverpool
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uefa, fenerbahçe, beşiktaş, başakşehir, sivasspor, galatasaray sk, manchester, manchester city, manchester united, real madrid, arda güler, liverpool
uefa, fenerbahçe, beşiktaş, başakşehir, sivasspor, galatasaray sk, manchester, manchester city, manchester united, real madrid, arda güler, liverpool
UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi: Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA kulüpler sıralaması açıklandı. Fenerbahçe 46. sırada yer alırken, Galatasaray 56., Beşiktaş ise 112. sırada kendine yer buldu.
Avrupa’da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması açıklandı. Manchester City, zirvede yer alırken, Real Madrid ve Liverpool ilk üç sırayı tamamladı. Türk takımları ise sıralamada farklı pozisyonlarda yer aldı.
Türk takımları kaçıncı sırada?
Fenerbahçe
, 43.000 puanla 46. sırada yer alarak Türk takımları arasında en üst sırada bulunuyor.
Galatasaray
, 37.250 puanla 56. sırada yer alıyor.
Başakşehir
, 23.000 puanla 76. sırada.
Sivasspor
, 16.500 puanla 103. sırada yer aldı.
Beşiktaş
, 15.000 puanla 112. sırada bulunurken,
Trabzonspor
, 11.000 puanla 139. sırada yer aldı.
Avrupa kupalarında gösterilen performanslar, Türk takımlarının bu sıralamada yükselmesi için büyük önem taşıyor.
Manchester City’nin 135.000 puanla zirvede yer aldığı listede, Real Madrid 133.500 puanla ikinci, Liverpool ise 123.250 puanla üçüncü sırada bulunuyor.