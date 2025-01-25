https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/uefa-kulupler-siralamasi-guncellendi-turk-takimlari-kacinci-sirada-1093049835.html

UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi: Türk takımları kaçıncı sırada?

UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi: Türk takımları kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

UEFA kulüpler sıralaması açıklandı. Fenerbahçe 46. sırada yer alırken, Galatasaray 56., Beşiktaş ise 112. sırada kendine yer buldu. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T16:09+0300

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2025-01-25T16:09+0300

spor

uefa

fenerbahçe

beşiktaş

başakşehir

sivasspor

galatasaray sk

manchester

manchester city

manchester united

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Avrupa’da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması açıklandı. Manchester City, zirvede yer alırken, Real Madrid ve Liverpool ilk üç sırayı tamamladı. Türk takımları ise sıralamada farklı pozisyonlarda yer aldı.Türk takımları kaçıncı sırada? Avrupa kupalarında gösterilen performanslar, Türk takımlarının bu sıralamada yükselmesi için büyük önem taşıyor. Manchester City’nin 135.000 puanla zirvede yer aldığı listede, Real Madrid 133.500 puanla ikinci, Liverpool ise 123.250 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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başakşehir

manchester

liverpool

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