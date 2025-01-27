https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/turkiyenin-en-buyuk-500-sirketi-arasindaydi-dev-gida-sirketi-konkordato-talep-etti-1093091158.html

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasındaydı: Dev gıda şirketi konkordato talep etti

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasındaydı: Dev gıda şirketi konkordato talep etti

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en büyük gıda şirketleri arasında yer alan Pakun Gıda, konkordato talebinde bulundu. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T13:33+0300

2025-01-27T13:33+0300

2025-01-27T13:33+0300

ekonomi

sermaye piyasası kurulu (spk)

konkordato

iflas

icra ve iflas kanunu

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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret şirketi, konkordato talebinde bulundu. Şirket geçen ekim ayında SPK'ya halka arz başvurusunda bulunmuştu. Mali durumu için detaylı araştırma başlatılan şirkete üç ay süre verildi. Üç ay süre verildiPakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi içerisinde yaşadığı mali sıkıntılar, şirketin konkordato başvurusunda bulunmasına neden oldu. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, 17 Ocak’ta verdiği karar ile Pakun’a üç ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreç, şirketin mali durumunun daha detaylı incelenmesi amacıyla başlatıldı. ParaMedya'nın haberine göre, Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, Pakun'un mali tablolarını incelemek için bir konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Bu heyette, bağımsız denetçi ve mali müşavir Fuat Kubilay, mali müşavir Deniz Eroğlu ile hukukçu Bülent Köksal görev aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/turkiyenin-en-buyuk-yemcilik-firmalarindan-biriydi-darbogazdan-cikamadi-iflasi-aciklandi-1092929649.html

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Sputnik Türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk), konkordato, iflas, icra ve iflas kanunu