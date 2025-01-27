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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasındaydı: Dev gıda şirketi konkordato talep etti
Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasındaydı: Dev gıda şirketi konkordato talep etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en büyük gıda şirketleri arasında yer alan Pakun Gıda, konkordato talebinde bulundu. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T13:33+0300
2025-01-27T13:33+0300
ekonomi
sermaye piyasası kurulu (spk)
konkordato
iflas
icra ve iflas kanunu
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Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret şirketi, konkordato talebinde bulundu. Şirket geçen ekim ayında SPK'ya halka arz başvurusunda bulunmuştu. Mali durumu için detaylı araştırma başlatılan şirkete üç ay süre verildi. Üç ay süre verildiPakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi içerisinde yaşadığı mali sıkıntılar, şirketin konkordato başvurusunda bulunmasına neden oldu. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, 17 Ocak’ta verdiği karar ile Pakun’a üç ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreç, şirketin mali durumunun daha detaylı incelenmesi amacıyla başlatıldı. ParaMedya'nın haberine göre, Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, Pakun'un mali tablolarını incelemek için bir konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Bu heyette, bağımsız denetçi ve mali müşavir Fuat Kubilay, mali müşavir Deniz Eroğlu ile hukukçu Bülent Köksal görev aldı.
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sermaye piyasası kurulu (spk), konkordato, iflas, icra ve iflas kanunu
sermaye piyasası kurulu (spk), konkordato, iflas, icra ve iflas kanunu

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasındaydı: Dev gıda şirketi konkordato talep etti

13:33 27.01.2025
fabrika
fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Türkiye'nin en büyük gıda şirketleri arasında yer alan Pakun Gıda, konkordato talebinde bulundu.
Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret şirketi, konkordato talebinde bulundu. Şirket geçen ekim ayında SPK'ya halka arz başvurusunda bulunmuştu. Mali durumu için detaylı araştırma başlatılan şirkete üç ay süre verildi.

Üç ay süre verildi

Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi içerisinde yaşadığı mali sıkıntılar, şirketin konkordato başvurusunda bulunmasına neden oldu.
Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, 17 Ocak’ta verdiği karar ile Pakun’a üç ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreç, şirketin mali durumunun daha detaylı incelenmesi amacıyla başlatıldı. ParaMedya'nın haberine göre, Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, Pakun'un mali tablolarını incelemek için bir konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Bu heyette, bağımsız denetçi ve mali müşavir Fuat Kubilay, mali müşavir Deniz Eroğlu ile hukukçu Bülent Köksal görev aldı.
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