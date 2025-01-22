https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/turkiyenin-en-buyuk-yemcilik-firmalarindan-biriydi-darbogazdan-cikamadi-iflasi-aciklandi-1092929649.html

Türkiye'nin en büyük yemcilik firmalarından biriydi: Darboğazdan çıkamadı, iflası açıklandı

Türkiye'nin en büyük yemcilik firmalarından biriydi: Darboğazdan çıkamadı, iflası açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en büyük yem firmalarından biri olan Konya merkezli Anadolu Yemcilik iflas etti 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T11:10+0300

2025-01-22T11:10+0300

2025-01-22T11:10+0300

ekonomi

iflas

icra ve iflas kanunu

konkordato

anadolu yemcilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092929206_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c6c98821d27429e4c7f50e455cf78a57.jpg

Kısa bir süre önce konkordato ilan eden Anadolu Yemcilik, yaşadığı ekonomik zorlukları aşamadı ve iflas etti. Türkiye'nin en büyük yemcilik firmalarından olan Anadolu Yemcilik kısa bir sürece önce konkordato ilan etmişti. 26 Eylül 2024'te Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi fabrikanın finansal durumu hakkında 3 aylık geçici mühlet süresi tanımıştı. Mahkeme iflasa karar verdiMühlet süresinin ardından mahkeme, fabrikanın durumunu yeniden gözden geçirdi. Anadolu Yemcilik ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. İflas kararı, 10 Ocak 2025 itibarıyla resmi olarak kesinleşti.İflas kararıyla birlikte, Anadolu Yemcilik'in faaliyetlerini denetlemek üzere görevlendirilen komiserlerin yetkileri sona erdi. Şirketin borçlarının tasfiyesi işlemleri için Karapınar İcra İflas Dairesi bünyesinde iflas masası kuruldu. Anadolu Yemcilik'in faaliyetlerini devam ettiremeyecek ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu tespit eden mahkeme, daha önce verilen geçici mühlet kararını ve bu kararla birlikte uygulanan tüm tedbirleri kaldırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/turkiyenin-dev-meyve-suyu-markasi-konkordato-ilan-etti-40-yillik-kardes-kavgasi-iflas-getirdi-1091937675.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anadolu yemcilik, anadolu yemcilik iflas, anadolu yemcilik iflas etti