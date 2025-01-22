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Türkiye'nin en büyük yemcilik firmalarından biriydi: Darboğazdan çıkamadı, iflası açıklandı
Türkiye'nin en büyük yemcilik firmalarından biriydi: Darboğazdan çıkamadı, iflası açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en büyük yem firmalarından biri olan Konya merkezli Anadolu Yemcilik iflas etti 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T11:10+0300
2025-01-22T11:10+0300
ekonomi
iflas
icra ve iflas kanunu
konkordato
anadolu yemcilik
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Kısa bir süre önce konkordato ilan eden Anadolu Yemcilik, yaşadığı ekonomik zorlukları aşamadı ve iflas etti. Türkiye'nin en büyük yemcilik firmalarından olan Anadolu Yemcilik kısa bir sürece önce konkordato ilan etmişti. 26 Eylül 2024'te Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi fabrikanın finansal durumu hakkında 3 aylık geçici mühlet süresi tanımıştı. Mahkeme iflasa karar verdiMühlet süresinin ardından mahkeme, fabrikanın durumunu yeniden gözden geçirdi. Anadolu Yemcilik ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. İflas kararı, 10 Ocak 2025 itibarıyla resmi olarak kesinleşti.İflas kararıyla birlikte, Anadolu Yemcilik'in faaliyetlerini denetlemek üzere görevlendirilen komiserlerin yetkileri sona erdi. Şirketin borçlarının tasfiyesi işlemleri için Karapınar İcra İflas Dairesi bünyesinde iflas masası kuruldu. Anadolu Yemcilik'in faaliyetlerini devam ettiremeyecek ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu tespit eden mahkeme, daha önce verilen geçici mühlet kararını ve bu kararla birlikte uygulanan tüm tedbirleri kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/turkiyenin-dev-meyve-suyu-markasi-konkordato-ilan-etti-40-yillik-kardes-kavgasi-iflas-getirdi-1091937675.html
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anadolu yemcilik, anadolu yemcilik iflas, anadolu yemcilik iflas etti
anadolu yemcilik, anadolu yemcilik iflas, anadolu yemcilik iflas etti

Türkiye'nin en büyük yemcilik firmalarından biriydi: Darboğazdan çıkamadı, iflası açıklandı

11:10 22.01.2025
fabrika
fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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Türkiye'nin en büyük yem firmalarından biri olan Konya merkezli Anadolu Yemcilik iflas etti
Kısa bir süre önce konkordato ilan eden Anadolu Yemcilik, yaşadığı ekonomik zorlukları aşamadı ve iflas etti.
Türkiye'nin en büyük yemcilik firmalarından olan Anadolu Yemcilik kısa bir sürece önce konkordato ilan etmişti. 26 Eylül 2024'te Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi fabrikanın finansal durumu hakkında 3 aylık geçici mühlet süresi tanımıştı.

Mahkeme iflasa karar verdi

Mühlet süresinin ardından mahkeme, fabrikanın durumunu yeniden gözden geçirdi. Anadolu Yemcilik ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. İflas kararı, 10 Ocak 2025 itibarıyla resmi olarak kesinleşti.
İflas kararıyla birlikte, Anadolu Yemcilik'in faaliyetlerini denetlemek üzere görevlendirilen komiserlerin yetkileri sona erdi. Şirketin borçlarının tasfiyesi işlemleri için Karapınar İcra İflas Dairesi bünyesinde iflas masası kuruldu. Anadolu Yemcilik'in faaliyetlerini devam ettiremeyecek ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu tespit eden mahkeme, daha önce verilen geçici mühlet kararını ve bu kararla birlikte uygulanan tüm tedbirleri kaldırdı.
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