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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/merkez-bankasinin-faiz-karari-sonrasi-mevduat-gelirlerinde-buyuk-degisim-32-gunluk-mevduatta-getiri-1093073292.html
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası mevduat gelirlerinde büyük değişim: 32 günlük mevduatta getiri ne kadar?
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası mevduat gelirlerinde büyük değişim: 32 günlük mevduatta getiri ne kadar?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın son faiz kararları sonrası mevduat faizlerinde düşüş yaşandı. Şu anda 32 günlük mevduatta yüzde 45 oranıyla aylık 35 bin 500 TL kazanç elde... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T07:14+0300
2025-01-27T07:14+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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2024 yılının son çeyreğinden itibaren düşüş eğilimine giren mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın arka arkaya yaptığı faiz indirimleriyle birlikte yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayında 250 baz puan, ocak ayında ise aynı oranda indirime gidilerek politika faizi yüzde 45 seviyesine çekildi.Mart ayında yapılması beklenen yeni indirimle mevduat faiz oranlarının daha da gerileyeceği tahmin ediliyor. Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, bu düşüşün yatırımcıları diğer araçlara yönlendirebileceğini belirtti.Mevduat faizlerinde son durum: Kazanç ne kadar?32 günlük mevduat için faiz oranları şu anda ortalama yüzde 45 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla 1 milyon TL’lik mevduatın aylık getirisi yaklaşık 35 bin 500 TL olarak hesaplanıyor. Ancak, mevduat getirilerindeki bu rakamların uzun vadede düşmeye devam edeceği öngörülüyor.Mevduat faizleri neden düştü?Ekonomist Hikmet Baydar, düşen mevduat faizlerini Merkez Bankası’nın politika faiz indirimleri ve bankaların bilanço düzenleme gerekliliklerinin azalmasına bağladı. "Aralık ayında yüksek faiz oranları bilanço düzenlemeleriyle ilişkiliydi. Ocak ayında bu gereklilik ortadan kalktı ve faizlerin düşüşü hızlandı," dedi.TCMB verilerine göre:Mart ayı kritik! Yeni faiz i̇ndirimi bekleniyorMerkez Bankası, şubat ayında toplantı yapmayacak, bir sonraki toplantısını 6 Mart 2025’te gerçekleştirecek. Mart ayında da politika faizlerinde yeni bir indirim beklentisi bulunuyor. TCMB Piyasa Beklentileri Anketi’ne göre, politika faizinin üç ay sonra yüzde 41-42 seviyelerine inme ihtimali yüksek görünüyor.Ekonomistlere göre, enflasyonun şubat sonunda %40’ın altına inmesi durumunda TCMB’nin 300-400 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapabileceği öngörülüyor.Mevduat getirisi hala cazip mi?Mevduat getirilerinin cazip olup olmadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Baydar, mevduat faizlerinin düşmesine rağmen reel getirinin hala mümkün olduğunu belirtti. "Düşen enflasyon ve uzun vadeli faiz oranlarına rağmen, mevduat yatırımcılar için hala güvenli bir seçenek," dedi.Mevduattan sonra alternatif yatırımlarDüşen faizlerle birlikte, yatırımcıların diğer araçlara yönelmesi bekleniyor. Baydar, "Düşen faizler ve enflasyon, tahvil fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Bileşik getirisi yüksek tahviller, uzun vadede daha kazançlı hale gelebilir," diyerek tahvil piyasasına dikkat çekti.Mevduat faizleri nereye gidiyor?Mevduat faizlerindeki düşüşün devam etmesi, yatırımcıları alternatif enstrümanlara yönlendirebilir. 2025’in ilk çeyreğinden itibaren tahvil ve diğer sabit getirili araçlar, yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. Uzmanlar, faiz düşüşlerinin etkilerini minimize etmek isteyenlerin farklı stratejiler geliştirmesi gerektiğini belirtiyor.
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mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır, mevduat faizleri düştü mü, 1 milyon tl aylık getirisi, mevduat faiz oranları 2024, merkez bankası faiz indirimi, politika faizi 2025, 32 günlük mevduat faizi, mart 2025 faiz beklentisi, mevduat getirisi hesaplama, yüzde 45 mevduat faizi kazancı, mevduat faizleri neden düştü, merkez bankası faiz kararı, mevduat yatırımı kazandırır mı

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası mevduat gelirlerinde büyük değişim: 32 günlük mevduatta getiri ne kadar?

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Merkez Bankası’nın son faiz kararları sonrası mevduat faizlerinde düşüş yaşandı. Şu anda 32 günlük mevduatta yüzde 45 oranıyla aylık 35 bin 500 TL kazanç elde ediliyor. Mart ayında politika faizlerinde yeni indirim beklentisi, mevduat getirilerinin daha da azalabileceğini işaret ediyor. İşte detaylar…
2024 yılının son çeyreğinden itibaren düşüş eğilimine giren mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın arka arkaya yaptığı faiz indirimleriyle birlikte yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayında 250 baz puan, ocak ayında ise aynı oranda indirime gidilerek politika faizi yüzde 45 seviyesine çekildi.
Mart ayında yapılması beklenen yeni indirimle mevduat faiz oranlarının daha da gerileyeceği tahmin ediliyor. Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, bu düşüşün yatırımcıları diğer araçlara yönlendirebileceğini belirtti.

Mevduat faizlerinde son durum: Kazanç ne kadar?

32 günlük mevduat için faiz oranları şu anda ortalama yüzde 45 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla 1 milyon TL’lik mevduatın aylık getirisi yaklaşık 35 bin 500 TL olarak hesaplanıyor. Ancak, mevduat getirilerindeki bu rakamların uzun vadede düşmeye devam edeceği öngörülüyor.

Mevduat faizleri neden düştü?

Ekonomist Hikmet Baydar, düşen mevduat faizlerini Merkez Bankası’nın politika faiz indirimleri ve bankaların bilanço düzenleme gerekliliklerinin azalmasına bağladı. "Aralık ayında yüksek faiz oranları bilanço düzenlemeleriyle ilişkiliydi. Ocak ayında bu gereklilik ortadan kalktı ve faizlerin düşüşü hızlandı," dedi.
TCMB verilerine göre:
Kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları 2.5 puan düştü.
3 aylık mevduatta 5 puan, 6 aylık mevduatta ise 10 puanlık düşüş görüldü.

Mart ayı kritik! Yeni faiz i̇ndirimi bekleniyor

Merkez Bankası, şubat ayında toplantı yapmayacak, bir sonraki toplantısını 6 Mart 2025’te gerçekleştirecek. Mart ayında da politika faizlerinde yeni bir indirim beklentisi bulunuyor. TCMB Piyasa Beklentileri Anketi’ne göre, politika faizinin üç ay sonra yüzde 41-42 seviyelerine inme ihtimali yüksek görünüyor.
Ekonomistlere göre, enflasyonun şubat sonunda %40’ın altına inmesi durumunda TCMB’nin 300-400 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapabileceği öngörülüyor.

Mevduat getirisi hala cazip mi?

Mevduat getirilerinin cazip olup olmadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Baydar, mevduat faizlerinin düşmesine rağmen reel getirinin hala mümkün olduğunu belirtti. "Düşen enflasyon ve uzun vadeli faiz oranlarına rağmen, mevduat yatırımcılar için hala güvenli bir seçenek," dedi.

Mevduattan sonra alternatif yatırımlar

Düşen faizlerle birlikte, yatırımcıların diğer araçlara yönelmesi bekleniyor. Baydar, "Düşen faizler ve enflasyon, tahvil fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Bileşik getirisi yüksek tahviller, uzun vadede daha kazançlı hale gelebilir," diyerek tahvil piyasasına dikkat çekti.

Mevduat faizleri nereye gidiyor?

Mevduat faizlerindeki düşüşün devam etmesi, yatırımcıları alternatif enstrümanlara yönlendirebilir. 2025’in ilk çeyreğinden itibaren tahvil ve diğer sabit getirili araçlar, yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. Uzmanlar, faiz düşüşlerinin etkilerini minimize etmek isteyenlerin farklı stratejiler geliştirmesi gerektiğini belirtiyor.
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