https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/2025-emekli-promosyonlari-rekor-seviyeye-cikiyor-hangi-banka-emeklilere-daha-fazla-odeyecek-1093072771.html

2025 emekli promosyonları rekor seviyeye çıkıyor: Hangi banka emeklilere daha fazla ödeyecek?

2025 emekli promosyonları rekor seviyeye çıkıyor: Hangi banka emeklilere daha fazla ödeyecek?

Sputnik Türkiye

2025 yılı emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların promosyon kampanyaları gündemde. Şu anda 21 bin TL’ye kadar çıkan promosyon tutarlarının, mart... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T06:54+0300

2025-01-27T06:54+0300

2025-01-27T06:56+0300

ekonomi

sgk uzmanı

sgk

atm

tl

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

memur

memur-sen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

Bankaların emekliler için sunduğu promosyon kampanyaları, 2025 yılında da dikkat çekiyor. Şu anda bazı bankalarda promosyon tutarları 21 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Ancak mart ayında yapılması beklenen SGK ve hükümet toplantısıyla promosyonların 25 bin TL seviyelerine kadar yükselebileceği belirtiliyor.SGK Uzmanı Murat Bal, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Promosyonlar 2017 yılında 500 TL ile başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yüzde 100’e yakın artış gördük. Benzer bir artışın bu yıl da devam edeceğini düşünüyorum” dedi.Kamu bankaları lokomotif rol üstleniyorUzmanlar, özellikle kamu bankalarının promosyon rakamlarını artıracağını öngörüyor. Şu anda kamu bankalarında promosyon tutarları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Murat Bal, bu rakamların mart ayındaki toplantının ardından 15 bin TL ile 25 bin TL arasında olacağını tahmin ettiğini söyledi.Bankaların, yalnızca nakit promosyon sunmadığını da hatırlatan Bal, “EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz olması, mevduat faizlerinde avantajlar ve düşük faizli krediler gibi hizmetler de sağlanıyor” dedi.Yüksek promosyon i̇çin sabır gerekliPromosyon değişikliği yapmak isteyen emeklilere önemli bir uyarıda bulunan Bal, “Şu anda açıklanan rakamların üzerine çıkacak promosyonlar yolda. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olması gerekiyor” dedi. Mart ayında yapılacak toplantının ardından, promosyon tekliflerinde ciddi bir artışın yaşanması bekleniyor.Banka değişikliklerinde dikkat edilecek noktalarEmekliler, yüksek promosyon tekliflerinden yararlanmak için bankalar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Murat Bal, e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde banka değişikliği yapılabileceğini hatırlatarak, bu süreçte dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yaptı:Bal ayrıca, başka bir bankaya geçiş yaparken ödenmesi gereken promosyon farkına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. “Örneğin, 9 bin TL promosyon aldınız ve 1 yıl boyunca maaşınızı aynı bankadan çektiniz. 6 bin TL’yi geri ödeyerek başka bir bankanın 24 bin TL’lik promosyon teklifinden yararlanabilirsiniz” dedi.Promosyonlarda Mart ayı kritik tarihUzmanlara göre, promosyonlarla ilgili büyük değişikliklerin mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor. SSK ve hükümet yetkililerinin yapacağı toplantının ardından, kamu bankalarının yeni promosyon rakamlarını açıklayacağı belirtiliyor.Promosyon değişikliğinde emeklilere önerilerMurat Bal, emeklilere şu önerilerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kredi-karti-kullanicilarina-uyari-geldi-bankalarin-oyunu-ortaya-cikti-limit-artirimlariyla-1093071722.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli promosyonları 2025, 2025 promosyon zamları, emekli promosyonları ne kadar, bankaların emekli promosyonları, sgk promosyon artışı, mart ayında promosyon artışı, emekli promosyonları yüzde 100 artacak mı, emekli promosyonu nasıl alınır, e-devlet banka değişikliği, en yüksek emekli promosyonu veren banka 2025, kamu bankaları promosyon artışı, promosyon hesaplama 2025