https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/2025-emekli-promosyonlari-rekor-seviyeye-cikiyor-hangi-banka-emeklilere-daha-fazla-odeyecek-1093072771.html
2025 emekli promosyonları rekor seviyeye çıkıyor: Hangi banka emeklilere daha fazla ödeyecek?
2025 emekli promosyonları rekor seviyeye çıkıyor: Hangi banka emeklilere daha fazla ödeyecek?
Sputnik Türkiye
2025 yılı emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların promosyon kampanyaları gündemde. Şu anda 21 bin TL’ye kadar çıkan promosyon tutarlarının, mart... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T06:54+0300
2025-01-27T06:54+0300
2025-01-27T06:56+0300
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Bankaların emekliler için sunduğu promosyon kampanyaları, 2025 yılında da dikkat çekiyor. Şu anda bazı bankalarda promosyon tutarları 21 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Ancak mart ayında yapılması beklenen SGK ve hükümet toplantısıyla promosyonların 25 bin TL seviyelerine kadar yükselebileceği belirtiliyor.SGK Uzmanı Murat Bal, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Promosyonlar 2017 yılında 500 TL ile başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yüzde 100’e yakın artış gördük. Benzer bir artışın bu yıl da devam edeceğini düşünüyorum” dedi.Kamu bankaları lokomotif rol üstleniyorUzmanlar, özellikle kamu bankalarının promosyon rakamlarını artıracağını öngörüyor. Şu anda kamu bankalarında promosyon tutarları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Murat Bal, bu rakamların mart ayındaki toplantının ardından 15 bin TL ile 25 bin TL arasında olacağını tahmin ettiğini söyledi.Bankaların, yalnızca nakit promosyon sunmadığını da hatırlatan Bal, “EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz olması, mevduat faizlerinde avantajlar ve düşük faizli krediler gibi hizmetler de sağlanıyor” dedi.Yüksek promosyon i̇çin sabır gerekliPromosyon değişikliği yapmak isteyen emeklilere önemli bir uyarıda bulunan Bal, “Şu anda açıklanan rakamların üzerine çıkacak promosyonlar yolda. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olması gerekiyor” dedi. Mart ayında yapılacak toplantının ardından, promosyon tekliflerinde ciddi bir artışın yaşanması bekleniyor.Banka değişikliklerinde dikkat edilecek noktalarEmekliler, yüksek promosyon tekliflerinden yararlanmak için bankalar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Murat Bal, e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde banka değişikliği yapılabileceğini hatırlatarak, bu süreçte dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yaptı:Bal ayrıca, başka bir bankaya geçiş yaparken ödenmesi gereken promosyon farkına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. “Örneğin, 9 bin TL promosyon aldınız ve 1 yıl boyunca maaşınızı aynı bankadan çektiniz. 6 bin TL’yi geri ödeyerek başka bir bankanın 24 bin TL’lik promosyon teklifinden yararlanabilirsiniz” dedi.Promosyonlarda Mart ayı kritik tarihUzmanlara göre, promosyonlarla ilgili büyük değişikliklerin mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor. SSK ve hükümet yetkililerinin yapacağı toplantının ardından, kamu bankalarının yeni promosyon rakamlarını açıklayacağı belirtiliyor.Promosyon değişikliğinde emeklilere önerilerMurat Bal, emeklilere şu önerilerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kredi-karti-kullanicilarina-uyari-geldi-bankalarin-oyunu-ortaya-cikti-limit-artirimlariyla-1093071722.html
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2025 emekli promosyonları rekor seviyeye çıkıyor: Hangi banka emeklilere daha fazla ödeyecek?
06:54 27.01.2025 (güncellendi: 06:56 27.01.2025)
2025 yılı emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların promosyon kampanyaları gündemde. Şu anda 21 bin TL’ye kadar çıkan promosyon tutarlarının, mart ayında yapılacak toplantıyla 25 bin TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. SGK Uzmanı Murat Bal, promosyonlarda dikkat edilmesi gereken noktaları ve yeni fırsatları açıkladı.
Bankaların emekliler için sunduğu promosyon kampanyaları, 2025 yılında da dikkat çekiyor. Şu anda bazı bankalarda promosyon tutarları 21 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Ancak mart ayında yapılması beklenen SGK ve hükümet toplantısıyla promosyonların 25 bin TL seviyelerine kadar yükselebileceği belirtiliyor.
SGK Uzmanı Murat Bal, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Promosyonlar 2017 yılında 500 TL ile başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yüzde 100’e yakın artış gördük. Benzer bir artışın bu yıl da devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
Kamu bankaları lokomotif rol üstleniyor
Uzmanlar, özellikle kamu bankalarının promosyon rakamlarını artıracağını öngörüyor. Şu anda kamu bankalarında promosyon tutarları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Murat Bal, bu rakamların mart ayındaki toplantının ardından 15 bin TL ile 25 bin TL arasında olacağını tahmin ettiğini söyledi.
Bankaların, yalnızca nakit promosyon sunmadığını da hatırlatan Bal, “EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz olması, mevduat faizlerinde avantajlar ve düşük faizli krediler gibi hizmetler de sağlanıyor” dedi.
Yüksek promosyon i̇çin sabır gerekli
Promosyon değişikliği yapmak isteyen emeklilere önemli bir uyarıda bulunan Bal, “Şu anda açıklanan rakamların üzerine çıkacak promosyonlar yolda. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olması gerekiyor” dedi. Mart ayında yapılacak toplantının ardından, promosyon tekliflerinde ciddi bir artışın yaşanması bekleniyor.
Banka değişikliklerinde dikkat edilecek noktalar
Emekliler, yüksek promosyon tekliflerinden yararlanmak için bankalar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Murat Bal, e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde banka değişikliği yapılabileceğini hatırlatarak, bu süreçte dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yaptı:
Bankanın ATM ağı
geniş mi?
İnternet bankacılığı
kolay ve erişilebilir mi?
Promosyon alımı sonrası şartlar tüketici için uygun mu?
Bal ayrıca, başka bir bankaya geçiş yaparken ödenmesi gereken promosyon farkına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. “Örneğin, 9 bin TL promosyon aldınız ve 1 yıl boyunca maaşınızı aynı bankadan çektiniz. 6 bin TL’yi geri ödeyerek başka bir bankanın 24 bin TL’lik promosyon teklifinden yararlanabilirsiniz” dedi.
Promosyonlarda Mart ayı kritik tarih
Uzmanlara göre, promosyonlarla ilgili büyük değişikliklerin mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor. SSK ve hükümet yetkililerinin yapacağı toplantının ardından, kamu bankalarının yeni promosyon rakamlarını açıklayacağı belirtiliyor.
Promosyon değişikliğinde emeklilere öneriler
Murat Bal, emeklilere şu önerilerde bulundu:
Banka geçişlerinde e-Devlet’i kullanarak kolayca işlem yapabilirsiniz.
Bankanın hizmet kalitesini değerlendirin; internet bankacılığı, EFT işlemleri ve ATM ağı gibi detaylara dikkat edin.
Promosyon anlaşmalarında inceleyip karar verin.
Bazı bankalar ek avantajlar sunuyor.