https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/galatasarayin-yildizi-musleradan-ayrilik-aciklamasi-iki-takimla-gorustum-1093109413.html
Galatasaray'ın yıldızı Muslera'dan ayrılık açıklaması: 'İki takımla görüştüm'
Galatasaray'ın yıldızı Muslera'dan ayrılık açıklaması: 'İki takımla görüştüm'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı kulüple sezon sonunda sona erecek sözleşmesi ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T20:41+0300
2025-01-27T20:41+0300
2025-01-27T20:41+0300
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maç yayını
transfer
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Performansıyla eleştiri konusu olan Fernando Muslera Galatasaray'daki geleceği hakkında basına konuştu.Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle ilgili olarak, Galatasaray’a olan bağlılığını ifade edip, Uruguay kulüpleri Nacional ve Penarol ile görüştüğünü açıkladı. Ülkesindeki gazeteye samimi açıklamalarda bulunan Muslera şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/deneyimli-kaleci-muslera-galatasaray-tarihine-gecti-1093054315.html
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Galatasaray'ın yıldızı Muslera'dan ayrılık açıklaması: 'İki takımla görüştüm'
Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı kulüple sezon sonunda sona erecek sözleşmesi ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uruguay basınına konuşan 37 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Galatasaray’a olan bağlılığını dile getirirken, Nacional ve Penarol ile görüştüğünü belirtti.
Performansıyla eleştiri konusu olan Fernando Muslera Galatasaray'daki geleceği hakkında basına konuştu.
Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle ilgili olarak, Galatasaray’a olan bağlılığını ifade edip, Uruguay kulüpleri Nacional ve Penarol ile görüştüğünü açıkladı. Ülkesindeki gazeteye samimi açıklamalarda bulunan Muslera şu ifadeleri kullandı:
14 yıldır Galatasaray'dayım. Hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maça çıktım ve 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Hayatımın kulübü. Sezonun sonunda kulüpten ayrılma konusunda henüz yüzde 100 karar vermedim. Bu, ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Türkiye'den ayrıldığım gün bunu ön kapıdan yapacağım. Ayrılma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek istiyorum. Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerde bulundum. Herhangi bir karar vermedim: Penarol, Nacional veya Wanderers. Nacional'e dönmek istediğimi her zaman söyledim. Çok güzel 6 ay yaşadım ama sonra beni rahatsız etmeyecek yerlere döneceğimi tırnak içinde açıkça belirttim. Gerçekleştirmem gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiçbir zaman Uruguay şampiyonu olamadım. Bunun gerçekleştirilmesi gereken bir hayal olduğunu söylemezsem yalan söylemiş olurum. Felipe Melo bana Nacional'de oynama konusunda Alejandro Balbi (Nacional'in eski başkanı) ile konuştuğunu söyledi. Bu fikir beni heyecanlandırdı. Bana 'Ben gidersem sen de gelirsin' dedi. 'Beni bekle' diye cevap verdim.