https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/deneyimli-kaleci-muslera-galatasaray-tarihine-gecti-1093054315.html

'Bitti' hareketiyle gündeme gelen deneyimli kaleci Muslera, Galatasaray tarihine geçti

'Bitti' hareketiyle gündeme gelen deneyimli kaleci Muslera, Galatasaray tarihine geçti

Sputnik Türkiye

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera 429. kez Süper Lig'de sahaya çıkarak Galatasaray tarihine geçen isim oldu. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

fernando muslera

arjantin

galatasaray

süper lig

dinamo kiev

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Galatasaray'ın usta kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 429. kez Süper Lig'de sahaya çıktı. Uruguaylı kaleci Galatasaray tarihinde en fazla Süper Lig maçına çıkan oyuncu olarak kulübün tarihine adını yazdırdı. Dinamo Kiev maçında yaptığı 'bitti' hareketi çok konuşulmuş ve usta kalecinin takımdan ayrılacağı söylentileri çıkmıştı. Korkmaz'ı geçtiSarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 429. kez Galatasaray formasıyla sahada yer aldı. Muslera, Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu olmayı başardı.Muslera kimdir?Fernando Muslera 1986 doğumlu. Arjantin asıllı Uruguaylı milli futbolcu, 2011 yılından beri sarı kırmızı takımın kalesini koruyor. Usta kaleci son olarak Dinamo Kiev maçı sonrası gelen tepkiler üzerine Okan Buruk’a 'bitti' tarzında bir işaret yaparak direkt soyunma odasına yönelmişti. Bu hareket taraftarlar ve futbolseverler arasında büyük yankı uyandırmış ayrılık söylentilerini beraberinde getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-kaptani-muslera-bitti-isareti-yapti-takimdan-ayriliyor-mu-1092916208.html

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