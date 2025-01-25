https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/deneyimli-kaleci-muslera-galatasaray-tarihine-gecti-1093054315.html
'Bitti' hareketiyle gündeme gelen deneyimli kaleci Muslera, Galatasaray tarihine geçti
'Bitti' hareketiyle gündeme gelen deneyimli kaleci Muslera, Galatasaray tarihine geçti
Sputnik Türkiye
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera 429. kez Süper Lig'de sahaya çıkarak Galatasaray tarihine geçen isim oldu. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T20:44+0300
2025-01-25T20:44+0300
2025-01-25T20:45+0300
spor
fernando muslera
arjantin
galatasaray
süper lig
dinamo kiev
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Galatasaray'ın usta kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 429. kez Süper Lig'de sahaya çıktı. Uruguaylı kaleci Galatasaray tarihinde en fazla Süper Lig maçına çıkan oyuncu olarak kulübün tarihine adını yazdırdı. Dinamo Kiev maçında yaptığı 'bitti' hareketi çok konuşulmuş ve usta kalecinin takımdan ayrılacağı söylentileri çıkmıştı. Korkmaz'ı geçtiSarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 429. kez Galatasaray formasıyla sahada yer aldı. Muslera, Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu olmayı başardı.Muslera kimdir?Fernando Muslera 1986 doğumlu. Arjantin asıllı Uruguaylı milli futbolcu, 2011 yılından beri sarı kırmızı takımın kalesini koruyor. Usta kaleci son olarak Dinamo Kiev maçı sonrası gelen tepkiler üzerine Okan Buruk’a 'bitti' tarzında bir işaret yaparak direkt soyunma odasına yönelmişti. Bu hareket taraftarlar ve futbolseverler arasında büyük yankı uyandırmış ayrılık söylentilerini beraberinde getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/galatasaray-kaptani-muslera-bitti-isareti-yapti-takimdan-ayriliyor-mu-1092916208.html
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muslera kimdir, muslera ne zamandır galatasarayda, muslera ayrılacak mı, muslera kaç kez forma giydi,
muslera kimdir, muslera ne zamandır galatasarayda, muslera ayrılacak mı, muslera kaç kez forma giydi,
'Bitti' hareketiyle gündeme gelen deneyimli kaleci Muslera, Galatasaray tarihine geçti
20:44 25.01.2025 (güncellendi: 20:45 25.01.2025)
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera 429. kez Süper Lig'de sahaya çıkarak Galatasaray tarihine geçen isim oldu.
Galatasaray'ın usta kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 429. kez Süper Lig'de sahaya çıktı. Uruguaylı kaleci Galatasaray tarihinde en fazla Süper Lig maçına çıkan oyuncu olarak kulübün tarihine adını yazdırdı. Dinamo Kiev maçında yaptığı 'bitti' hareketi çok konuşulmuş ve usta kalecinin takımdan ayrılacağı söylentileri çıkmıştı.
Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 429. kez Galatasaray formasıyla sahada yer aldı. Muslera, Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu olmayı başardı.
Fernando Muslera 1986 doğumlu. Arjantin asıllı Uruguaylı milli futbolcu, 2011 yılından beri sarı kırmızı takımın kalesini koruyor. Usta kaleci son olarak Dinamo Kiev maçı sonrası gelen tepkiler üzerine Okan Buruk’a 'bitti' tarzında bir işaret yaparak direkt soyunma odasına yönelmişti. Bu hareket taraftarlar ve futbolseverler arasında büyük yankı uyandırmış ayrılık söylentilerini beraberinde getirmişti.