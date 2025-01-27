https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/dunyaca-unlu-futbolcu-nainggollan-uyusturucu-kacakciligindan-tutuklandi-1093105852.html
Dünyaca ünlü futbolcu Nainggollan uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
Dünyaca ünlü futbolcu Nainggollan uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
Sputnik Türkiye
Belçika futbolunun tanınan isimlerinden Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı. 36 yaşındaki futbolcu, Güney... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T18:13+0300
2025-01-27T18:13+0300
2025-01-27T18:13+0300
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Ünlü oyuncu Radja Nainggolan, Güney Amerika'dan Antwerp limanı üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandı.Belçika merkezli gazetelere göre, Nainggolan, Antwerp Limanı üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasının bir parçası olarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı ve geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğü belirtildi.Nainggolan, kariyerinde İtalya’da Cagliari, Roma ve Inter gibi takımlarda forma giymiş, Belçika’da ise Antwerp’te oynamıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu, sezon başında Belçika 3. Lig ekibi Lokeren-Temse’ye transfer olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/liam-paynein-olumunde-uyusturucu-tedarigi-ile-suclanan-adam-polise-teslim-oldu-1092459074.html
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Dünyaca ünlü futbolcu Nainggollan uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
Belçika futbolunun tanınan isimlerinden Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı. 36 yaşındaki futbolcu, Güney Amerika’dan Avrupa’ya gerçekleştirilen kaçakçılıkla bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanacak.
Ünlü oyuncu Radja Nainggolan, Güney Amerika'dan Antwerp limanı üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandı.
Belçika merkezli gazetelere göre, Nainggolan, Antwerp Limanı üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasının bir parçası olarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı ve geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğü belirtildi.
Nainggolan, kariyerinde İtalya’da Cagliari, Roma ve Inter gibi takımlarda forma giymiş, Belçika’da ise Antwerp’te oynamıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu, sezon başında Belçika 3. Lig ekibi Lokeren-Temse’ye transfer olmuştu.