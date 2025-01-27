https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/dunyaca-unlu-futbolcu-nainggollan-uyusturucu-kacakciligindan-tutuklandi-1093105852.html

Dünyaca ünlü futbolcu Nainggollan uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Dünyaca ünlü futbolcu Nainggollan uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Sputnik Türkiye

Belçika futbolunun tanınan isimlerinden Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı. 36 yaşındaki futbolcu, Güney... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T18:13+0300

2025-01-27T18:13+0300

2025-01-27T18:13+0300

dünya

futbol

avrupa futbol şampiyonası

futbol maçı

belçika

uyuşturucu

uyuşturucu imalatı

sentetik uyuşturucu

uyuşturucu çetesi

uyuşturucu ticareti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1b/1093105417_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_91da193f997c67a2cc720ad891defe2b.jpg

Ünlü oyuncu Radja Nainggolan, Güney Amerika'dan Antwerp limanı üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandı.Belçika merkezli gazetelere göre, Nainggolan, Antwerp Limanı üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasının bir parçası olarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı ve geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğü belirtildi.Nainggolan, kariyerinde İtalya’da Cagliari, Roma ve Inter gibi takımlarda forma giymiş, Belçika’da ise Antwerp’te oynamıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu, sezon başında Belçika 3. Lig ekibi Lokeren-Temse’ye transfer olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/liam-paynein-olumunde-uyusturucu-tedarigi-ile-suclanan-adam-polise-teslim-oldu-1092459074.html

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, belçika, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu mafyası, uyuşturucu baronu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu