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Liam Payne'in ölümünde uyuşturucu tedariği ile suçlanan adam polise teslim oldu
Liam Payne'in ölümünde uyuşturucu tedariği ile suçlanan adam polise teslim oldu
Sputnik Türkiye
İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ekim ayında Buenos Aires'teki bir otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi ardından açılan soruşturmada bir kişi polise... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T17:00+0300
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Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüne ilişkin uyuşturucu tedariği yapmakla suçlanan 21 yaşındaki otel çalışanı David Ezequiel Pereyra, Buenos Aires'te polis karakoluna giderek teslim oldu.Eski One Direction üyesi Payne, Ekim ayında Arjantin'in başkentindeki Casa Sur Oteli'nde balkondan atlayarak ölmüştü. Otopsi sonuçları, Payne'in ölümünden önce yasaklı madde aldığını işaret etmesi üzerine yetkililer olay hakkında soruşturma başlattı.Arjantin medyası, otelin müdürü ve Payne'in arkadaşının Arjantin Ulusal Ceza ve Ceza İnfaz Savcılığı tarafından adam öldürme suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Her ikisinin de otelde çalıştığı bildirilen Braian Paiz ve Ezequiel Pereyra adlı kişilerin Payne'in ölümüyle alakalı uyuşturucu tedarik etmekle suçlanacağı bildirilmişti. 5 sanıktan ismi açıklanmayan ikisinin, tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi.24 yaşındaki otel çalışanı Brian Paiz, geçtiğimiz hafta Arjantin polisi tarafından yakalanmıştı. Bir diğer çalışan Pereyra ise geçen gün polis karakoluna kendisi giderek teslim oldu.Ne olmuştu?Liam Payne'in 16 Ekim'de kaldığı otelin balkonundan düşerek ölmüş ve olay yerine gelen polis, otel odasında uyuşturucu madde tespit etmişti. Yapılan toksikoloji testleri, şarkıcının ölümünden önce alkol, kokain ve reçeteli antidepresan ilaç aldığını ortaya çıkarmıştı. Tıbbi raporlar ayrıca Payne'in yarı veya tam bilinçsizlik durumunda balkondan düşmüş olabileceğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/unlu-ingiliz-sarkici-liam-paynein-olumuyle-ilgili-otel-muduru-dahil-5-kisinin-yargilanacagi-1092179718.html
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arjantin, buenos aires, liam payne, yasaklı, yasaklı madde
arjantin, buenos aires, liam payne, yasaklı, yasaklı madde

Liam Payne'in ölümünde uyuşturucu tedariği ile suçlanan adam polise teslim oldu

17:00 08.01.2025
© AP Photo / Joel C RyanLiam Payne
Liam Payne - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Joel C Ryan
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İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ekim ayında Buenos Aires'teki bir otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi ardından açılan soruşturmada bir kişi polise teslim oldu. Otopsi raporunda yasaklı maddeye rastlandığı açıklanmasının ardından savcılık, 5 kişinin çeşitli suçlardan yargılanacağını açıklamıştı.
Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüne ilişkin uyuşturucu tedariği yapmakla suçlanan 21 yaşındaki otel çalışanı David Ezequiel Pereyra, Buenos Aires'te polis karakoluna giderek teslim oldu.
Eski One Direction üyesi Payne, Ekim ayında Arjantin'in başkentindeki Casa Sur Oteli'nde balkondan atlayarak ölmüştü. Otopsi sonuçları, Payne'in ölümünden önce yasaklı madde aldığını işaret etmesi üzerine yetkililer olay hakkında soruşturma başlattı.
Arjantin medyası, otelin müdürü ve Payne'in arkadaşının Arjantin Ulusal Ceza ve Ceza İnfaz Savcılığı tarafından adam öldürme suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Her ikisinin de otelde çalıştığı bildirilen Braian Paiz ve Ezequiel Pereyra adlı kişilerin Payne'in ölümüyle alakalı uyuşturucu tedarik etmekle suçlanacağı bildirilmişti. 5 sanıktan ismi açıklanmayan ikisinin, tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi.
24 yaşındaki otel çalışanı Brian Paiz, geçtiğimiz hafta Arjantin polisi tarafından yakalanmıştı. Bir diğer çalışan Pereyra ise geçen gün polis karakoluna kendisi giderek teslim oldu.

Ne olmuştu?

Liam Payne'in 16 Ekim'de kaldığı otelin balkonundan düşerek ölmüş ve olay yerine gelen polis, otel odasında uyuşturucu madde tespit etmişti. Yapılan toksikoloji testleri, şarkıcının ölümünden önce alkol, kokain ve reçeteli antidepresan ilaç aldığını ortaya çıkarmıştı. Tıbbi raporlar ayrıca Payne'in yarı veya tam bilinçsizlik durumunda balkondan düşmüş olabileceğini öne sürdü.
Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili otel müdürü dahil 5 kişinin yargılanacağı açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
DÜNYA
Ünlü İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili otel müdürü dahil 5 kişinin yargılanacağı açıklandı
30 Aralık 2024, 14:49
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